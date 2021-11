Le meilleur : les grosses absences

22/11/2021

Artur Lopez

La FIFA a publié la liste des nominés pour le prix The Best. L’organisation a sélectionné 11 candidats pour le prix dans la catégorie masculine, une sélection plus radicale que le Ballon d’Or, dont la liste compte 30 nominés. Peu de surprises dans une liste pleine de favoris comme Lewandowski, Messi, Benzema ou Jorginho. Quant au prix féminin, parmi les sélectionnées, il y a des absences importantes. Ce sont quelques-uns des noms qui, incompréhensiblement, ne figurent pas sur la liste des finalistes dans les deux catégories.

Gianluigi Donnarumma

Les joueurs absents de la section masculine ouvrent cette section. Bien que Milan n’ait pas joué en Ligue Europa lors de la saison 2020/21, et au PSG, ils n’ont pas encore retiré Keylor Navas du titre, L’Euro 2021 soulevé par l’Italie l’été dernier porte le sceau de Donnarumma. Le gardien de but a été capital à la fois en demi-finale et en finale, remportant des tirs au but séparés. Le gardien du PSG a sauvé Morata d’un penalty pour mettre Jorginho sur un plateau pour une place en finale. Dans le duel contre l’Italie, Donnarumma est réapparu de manière décisive, arrêtant les pénalités maximales pour Sancho et Saka. Cependant, Aucun gardien ne figure sur la liste des 11 nominés pour The Best, pas l’Italien, pas d’autres comme Édouard Mendy.

Romelu lukaku

L’attaquant belge a signé un parcours à encadrer à l’Inter Milan, où il a été le phare qui a conduit son équipe à soulever le Calcio et à faire exploser la suprématie de la Juventus à la tête de la Serie A. 24 buts et 11 passes décisives dans la compétition nationale, ajoutés à 4 buts en 5 matchs d’Eurocup. Une Italie plus puissante a éliminé l’équipe belge en quart de finale avec un 1-2, dont un but de Lukaku. Vos dossiers individuels et collectifs Ils méritent autant ou plus leur présence sur la liste que les autres nominés de la stature de Cristiano Ronaldo.

Sandra Chiffons

Sans aucun doute la gardienne du FC Barcelone, Sandra Paños, est la grande absence du prix dans la catégorie féminine. Elle ne figure pas parmi les nominés du meilleur joueur, mais elle n’aspire pas non plus au prix du gardien de but de la FIFA, où figurent le gardien de l’Atlético de Madrid, Hedvig Lindahl, ou le nord-américain Naeher. Paños a été providentiel en réalisant le triplet du Barça et a reçu le prix du meilleur gardien européen par l’UEFA. Elle fait également partie des nominés pour le Ballon d’Or. Cependant, la gardienne ne pourra pas accompagner les joueurs du Barça au gala virtuel de The Best le 17 janvier 2022. Aitana Bonmatí, Caroline Graham-Hansen, Jennifer Hermoso et Alexia Putellas.

martres de Lieke

L’absence notable est celle de Lieke Martens, acteur clé de la Ligue des champions du Barça la saison dernière et qui figure également parmi les nominés pour le Ballon d’Or féminin. Lieke a remporté le prix ce lundi Joueur d’or pour le meilleur joueur de l’année pour le journal italien ‘Tuttosport’. Incompréhensible qu’il ne fasse pas partie des 13 finalistes de ‘The Best’

Irène Paredès

La défense actuelle du FC Barcelone s’est démarquée dans le Demi-finaliste de la Ligue des Champions du Paris Saint-Germain la saison dernière. Précisément, il a été éliminé aux mains du Barça lors d’une égalité serrée et s’est réglé avec un 3 à 2 au total. Cependant, il ne pourra pas non plus accompagner les quatre autres joueurs du Barça. Comme Paños, elle aspire au prochain Ballon d’Or féminin.