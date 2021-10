Le meilleur milieu de terrain a Liverpool à réfléchir au milieu de la future torsion

Une star de la Serie A commence à chercher en Europe – y compris à Liverpool – les options de transfert, tandis que Sergio Aguero est un homme recherché à Paris – les deux dans tous les derniers Euro Paper Talk.

OPTION DE TRANSFERT LIVERPOOL POUR BROZOVIC

Le milieu de terrain de l’Inter et de la Croatie, Marcelo Brozovic, doit de plus en plus examiner d’autres options alors qu’il lutte pour prolonger son contrat, selon un rapport.

Le joueur de 28 ans s’est avéré une signature fantastique pour les Nerazzurri après son transfert du Dinamo Zagreb en 2016. Au cours de cette période, il a accumulé 252 apparitions, contribuant directement à 59 buts.

De plus, il s’est avéré crucial pour les trois managers qui l’ont eu dans leurs rangs depuis sa signature. Cependant, il est entré dans la dernière année de son contrat et son avenir devient de plus en plus incertain.

Brozovic veut renouveler à l’Inter et rester dans la capitale italienne.

Mais alors que les chefs de club ne sont disposés à lui offrir que jusqu’à 4,5 millions d’euros (3,8 millions de livres sterling) par saison, Calciomercato rapporte que son père – également son agent – ​​a souligné le fait que l’Inter a offert à Hakan Calhanoglu 6 millions d’euros (5 millions de livres sterling).

Le rapport ajoute que la situation financière « délicate » de l’Inter a rendu les négociations plus difficiles – plus que prévu.

En conséquence, Brozovic et son père commencent maintenant de plus en plus à regarder certaines des autres parties intéressées de toute l’Europe.

L’intérêt de Liverpool est apparu pour la première fois en août et ils auraient offert un contrat de 6 millions d’euros par saison.

Manchester United, Tottenham, le Paris Saint-Germain et Chelsea garderaient également un œil sur sa situation.

Selon Calciomercato, Brozovic a été proposé à Barcelone, potentiellement dans le but de débloquer les négociations contractuelles avec l’Inter d’une manière ou d’une autre.

ET LE RESTE D’EURO PAPER TALK

Lionel Messi veut retrouver Sergio Aguero. À ce titre, il souhaiterait que le Paris Saint-Germain conclue un accord d’échange avec Barcelone impliquant Mauro Icardi. (El Nacional)

Benjamin Pavard a déclaré que « tout est réglé » après sa dispute avec son coéquipier de France Paul Pogba lors de la finale de la Ligue des Nations. (L’Equipe)

L’agent de Pogba, Mino Raiola, a proposé son client de Manchester United à de nombreuses équipes européennes de premier plan. (Sport)

Pendant ce temps, Man Utd rivalisera avec Manchester City pour la signature de l’attaquant de la Real Sociedad Alexander Isak. (Fichajes)

Southampton a transféré ses intérêts dans l’attaquant de Genk Paul Onuachu, mais West Ham le surveille également. (Sport Mediaset)

LIVERPOOL, HOMME CITY EYE VLAHOVIC

Liverpool et Manchester City sont prêts à investir massivement dans Dusan Vlahovic, mais la Juventus mène la course pour l’attaquant de la Fiorentina. (Tuttomercatoweb)

En fait, Vlahovic a un accord de principe sur un transfert dans un autre club. Il partira par la suite en transfert gratuit, ou pour la moitié de sa valeur actuelle l’été prochain. (Gazzetta dello Sport)

Mais Tottenham reste à la recherche du joueur de 21 ans et pourrait battre la Juventus pour sa signature. (Calciomercatoweb)

Le président de Barcelone, Joan Laporta, a déclaré qu’il était entré dans les « pires comptes » de l’histoire du club en prenant son rôle. (Marque)

RISQUE SOUFFRANT DE BLESSURES REFUS

Eden Hazard n’a pas fait partie de l’équipe de Ligue des champions du Real Madrid pour le choc avec le Shakhtar Donetsk à la suite d’une blessure. (Marque)

Pendant ce temps, Jose Gimenez et Marcos Llorente ont pris part à l’entraînement complet de l’Atletico Madrid avant l’affrontement de mardi avec Liverpool. (Mundo Deportivo)

Le milieu de terrain de la Roma Nicolo Zaniolo s’est fait une entorse au genou lors de la défaite 1-0 face à la Juventus dimanche. Il subira donc des tests pour déterminer les dégâts. (Gazzetta dello Sport)

L’attaquant de la Juve Moise Kean a déclaré qu’il était heureux que le ballon soit entré, après son étrange vainqueur. (DAZN)

Dani Alves pourrait retourner à Barcelone pour aider à guider le club à travers leur patch collant et guider leurs jeunes stars. En effet, le joueur de 38 ans ne veut pas menacer la structure salariale du Barça. (Sport)

Flamengo veut un transfert permanent à prix réduit pour le milieu de terrain en prêt de Man Utd Andreas Pereira. (Globo Esport)