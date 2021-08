Le meilleur milieu de terrain défensif progressif au monde ?

Malgré tous ses succès, N’Golo Kante est toujours comparé à l’ancien milieu de terrain de Chelsea et légende du football Claude Makelele. Être comparé à un joueur qui portait son nom, étant donné que Kante lui-même n’a commencé à jouer au football de première division qu’en 2015 à l’âge de 24 ans, est plutôt impressionnant.

Mais Kante est encore plus grand que Makelele, et c’est sa capacité à passer d’un excellent milieu de terrain défensif au meilleur milieu de terrain défensif au monde qui progresse avec le ballon.

N’Golo Kante : le meilleur milieu de terrain défensif progressif

Qu’est-ce qu’un milieu de terrain défensif progressif ?

Un milieu de terrain défensif qui progresse avec le ballon est celui qui peut non seulement interrompre le jeu et jouer une simple passe aux attaquants, mais aussi un milieu de terrain qui combine les rôles d’un milieu de terrain défensif central avec le rôle d’un milieu de terrain central traditionnel. Si nous regardons la jeune star de Barcelone Frenkie De Jong, nous voyons un milieu de terrain progressif, celui qui récupère le ballon et conduit à l’opposition avant de se décharger sur les attaquants (en moyenne 1,6 dribbles par match lors de la saison 2020/21 de la Liga). D’un autre côté, lorsque vous regardez quelqu’un comme Wilfred Ndidi de Leicester City, nous voyons un milieu de terrain défensif tous azimuts qui veut récupérer le ballon (96 plaqués lors de la saison 2020/21 de Premier League).

N’Golo Kante, cependant, a récemment développé la capacité de faire les deux. En Ligue des champions 2020/21, Kante a réussi une moyenne incroyable de 1,8 dribbles par match, et en Premier League, où il n’a commencé que 24 matchs, a réalisé 79 plaqués, plus que tout autre joueur de Chelsea.

Comment il a développé cela

Il y a eu quelques années où le monde a dû regarder Kante lutter pour finalement atteindre ces sommets. Et c’est l’ancien banquier et actuel entraîneur de la Lazio Maurizio Sarri, un gros fumeur, qui a commencé à développer cette capacité à Kante non seulement pour faire le travail défensif que nous savions qu’il pouvait faire (175 plaqués au cours de la saison 2015/16), mais aussi pour conduire. avec le ballon et créer des occasions dans le tiers offensif.

Les fans ont appelé sans relâche la tête de Sarri alors qu’il continuait à placer Kante en position de numéro huit et faisait confiance à Jorginho au milieu de terrain défensif.

Sarri le voulait au huitième rang pour deux raisons : permettre à Jorginho de jouer le rôle de Regista et essayer de gagner le ballon plus haut sur le terrain pour permettre des attaques rapides.

Sarri a rarement vu les avantages du positionnement agressif de Kante car il n’avait pas la capacité de jouer la dernière passe et n’a marqué qu’un seul but en Premier League toute la saison. Mais il y a eu un jeu où vous avez vu le potentiel que Kante pourrait avoir s’il avait cette liberté d’être agressif dans un système qui lui convenait parfaitement.

Le match à domicile 2018/19 contre Fulham n’était pas une victoire de routine pour Chelsea, mais une victoire 2-0 est un score très confortable. Bien que le deuxième but ait été un beau coup terminé par Ruben Loftus-Cheek, c’est le premier but qui est le plus intéressant ici.

Kante, dans sa position la plus offensive, s’est accroché à une mauvaise touche de Jean-Michael Seri et a poussé avec le ballon, repoussant la pression que l’homme de Fulham essayait de lui mettre. Une douce passe en profondeur de Pedro a suivi et l’Espagnol a enterré l’opportunité. C’était un aperçu de quelque chose que nous n’avons jamais vraiment revu de toute la saison sous Sarri, et pendant la saison et demie de Lampard au club non plus (le seul à noter étant sa frappe tonitruante contre Liverpool à domicile lors de la saison 2019/20 ).

Tuchel avait d’autres idées

Thomas Tuchel avait toujours aimé N’Golo Kanté. Lorsqu’il a rejoint le club en janvier, il a déclaré aux médias qu’il “voulait Kante dans mon équipe pendant de nombreuses années”.

Mais le Français n’avait pas été en forme jusqu’à présent dans la saison. Les blessures avaient signifié que son temps de jeu sous Lampard était limité et il a même été blessé lorsque Tuchel a initialement rejoint le club.

Alors que Kanté se remettait en forme, Tuchel était prêt à mettre en œuvre un plan qu’il semblait vouloir utiliser depuis qu’il était devenu manager, pour déployer Kante dans un double-six. Cela convenait parfaitement.

Dans une formation 3-4-2-1, les deux milieux de terrain centraux ont un travail incroyablement dur. Ils doivent non seulement défendre, mais ils doivent également être capables de briser la ligne médiane de terrain adverse et d’attaquer la défense de l’autre équipe. Alors que les gens pensaient que Mateo Kovacic s’épanouirait (et ils avaient raison), les gens pensaient également que Kante travaillerait en tant que joueur défensif du milieu de terrain central et serait de retour dans sa position supposée plus heureuse.

Ils avaient tord.

Le meilleur exemple de cela était le rôle de Kante dans l’affichage dominant contre le Real Madrid lors du match retour de la demi-finale de la Ligue des champions.

Aux côtés de Jorginho au centre du milieu de terrain, Kante est celui qui s’est vu confier la tâche de monter et descendre le terrain, laissant Jorginho dans un rôle beaucoup plus proche de son rôle de Regista dans l’équipe d’Italie.

Kante n’était pas seulement brillant défensivement, avec lui et Jorginho réalisant 11 interceptions en duo, plus que toute l’équipe du Real Madrid ne pouvait le faire, mais était en pleine forme pour l’avenir.

Il s’est créé le plus d’occasions dans le match avec trois et aurait dû en marquer une lui-même – peut-être le seul endroit où il doit encore travailler.

Le plus important, cependant, a été son aide dans les deux buts de la nuit.

Le premier a montré sa capacité à conduire sur des adversaires. Reprenant le ballon dos au but, il s’est retourné et a joué un joli une-deux avec Timo Werner, avant de nourrir Kai Havertz avec une autre passe au bon moment. La puce délicate de Havertz a touché la barre, mais Werner était sur place pour marquer le premier but.

Le second était quelque chose qui a été lancé par Sarri et utilisé au maximum par Tuchel.

Alors qu’un long ballon a été dégagé par Sergio Ramos, Kante a été le premier à réagir, mordant devant Nacho avant de charger la ligne de fond du Real Madrid. Encore une autre balle en profondeur alimentée cette fois par Christian Pulisic, qui à son tour a nourri Mason Mount pour donner à Chelsea le coussin dont ils avaient besoin.

Le meilleur du monde

L’influence de Kante sur le jeu a été massive, et c’est son désir d’être progressif et d’appuyer plus haut sur le terrain qui a fait de Chelsea un champion d’Europe. Il n’y a pas de milieu de terrain au monde aussi bon que le Français en ce moment ; il est le seul à pouvoir tout faire. Si Chelsea a besoin qu’il soit défensif, comme il l’a fait en finale contre Manchester City, il peut le faire. Mais cela a toujours été acquis avec Kanté.

Ce qui a changé, c’est que sa capacité sur le ballon est maintenant dix fois meilleure qu’elle ne l’a jamais été, et sa confiance pour diriger ses adversaires et choisir la bonne passe l’a transformé en un milieu de terrain qui peut tout faire. S’il continue cette forme l’année prochaine, Chelsea pourrait être impossible à battre.

