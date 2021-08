“Le meilleur mois de tous les temps” nous emmènera dans les années 1960 pour un road trip émouvant

Image : École de cinéma de Varsovie / Klabater SA

Le Switch s’est avéré être une bonne maison pour un certain nombre de jeux « pointer et cliquer », bien qu’il s’agisse plutôt de « pointer et appuyer » ou de faire glisser un curseur avec le bâton. Quoi qu’il en soit, se prélasser dans un endroit confortable avec le commutateur portable le rend idéal pour travailler sur des histoires et des énigmes. Peut-être, alors, Meilleur mois de tous les temps pourrait être à surveiller.

Il est développé par une équipe du studio de production de jeux vidéo et de films de la Warsaw Film School, et publié par Klabater SA. L’histoire met en place un road trip d’un mois pour une mère célibataire et son fils, comme vous pouvez le voir ci-dessous.

La vie est difficile pour Louise en tant que mère célibataire, qui a du mal à joindre les deux bouts. Mais les choses peuvent toujours empirer, et après avoir été diagnostiquée avec une maladie en phase terminale qui lui laisse un mois à vivre, le temps presse pour qu’elle élève son fils. Mais comment expliquer ça à un enfant de 8 ans ? Mitch comprend les choses rapidement – comme un caneton, il observe sa mère et imite son comportement – mais le temps presse et Louise doit bien réfléchir pour prendre les bonnes décisions et donner le bon exemple à Mitch. Ensemble, ils prennent la route pour reprendre le temps qui leur a été volé et vivre une vie de mère et de fils en 4 petites semaines…

Ce voyage familial intense se déroule à une époque groovy des années 60. La mère et le fils sont plongés dans des situations à la fois dangereuses et amusantes, qui ont toutes un impact sur leur relation et leur avenir. Leur histoire intime se déroule sur fond d’États-Unis déchirés par des tensions politiques et divisés par des inégalités sociales brutales. Vous découvrirez les faits et les décisions du passé dans des flashbacks et à travers les souvenirs de l’adulte Mitch – la narration bascule constamment entre le “passé” (les années 60) et le “présent” (les années 70). Enfin, nous remontons dans le temps pour décider quels choix Louise a faits et comment ils ont affecté l’avenir des deux. Les décisions des joueurs aideront également à façonner une image unique d’elle quant au genre de personne qu’elle était.

Les décisions des joueurs seront essentielles, car elles contribueront aux qualités de « Justice, Confiance et Relations » de Mitch. Vos actions conduiront également à des résultats différents, donc combiner cela avec ce paramètre des années 60/70 pourrait être très intéressant.

Il n’y a pas de calendrier de sortie actuel, mais il est dit “à venir” sur la page Steam du jeu, nous garderons donc un œil sur les mises à jour.