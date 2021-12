Le meilleur moment du lancement d’Endwalker de Final Fantasy XIV jusqu’à présent

Ils ont même grillé le foutu petit pain. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

C’est bien de sauver le monde encore et encore, mais quand allons-nous manger ? Dans l’une des scènes les plus intimes de Final Fantasy XIV: Endwalker, notre héros de la lumière et ses amis partagent un festin de restauration rapide savant, et le catboy G’raha Tia est ravi d’apprendre que oui, il peut avoir un cheeseburger.

Malgré la bataille sans fin avec des serveurs surpeuplés ce week-end, j’ai réussi à me faufiler dans plusieurs heures de jeu avec l’accès anticipé d’Endwalker. J’ai augmenté mon niveau de danseur de 80 à 84, presque à mi-chemin du nouveau plafond de niveau 90. Avec mes amis PNJ, j’ai renversé la tour d’un trio de sœurs sorcières. J’ai exploré des terres étrangères exotiques, mené de brillantes batailles et assassiné de nouvelles créatures étranges et glorieuses. Mais jusqu’à présent, mon moment préféré est celui où mes amis m’ont surpris avec un festin de fin de soirée.

Présenté par Grubhub. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Pour ceux qui ne jouent pas à Final Fantasy XIV, le MMO propose un casting de personnages secondaires qui ont travaillé avec mon personnage, le légendaire Warrior of Light, depuis la relance du jeu en 2012. Les joueurs ont tendance à s’attacher à des personnages comme les jumeaux Alisaie et Alphinaud Leveilleur, ou le nouveau venu de Shadowbringers G’raha Tia, le garçon chat aux cheveux roux. Une nouvelle extension ne concerne pas seulement de nouvelles aventures, de nouveaux pouvoirs et de nouveaux équipements. C’est l’occasion de retrouver nos amis. Pour cela, ce petit repas est tout simplement parfait.

La scène se déroule à Old Sharlayan, cité des savants, l’une des premières nouvelles villes visitées à Endwalker. Que mangent-ils dans une ville où tout le monde étudie tout le temps ? Pourquoi, exactement ce que je mangeais quand j’étudiais : des ordures. Regardez cette propagation. Il y a quelques salades, bien sûr, mais il y a aussi des pizzas, des beignets, des biscuits, des tartes, des cupcakes et, bien sûr, des hamburgers massifs et délicieux.

Ils mettent de la graisse partout sur leurs gants à la mode. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Je suis surpris par la quantité de détails qui ont été nécessaires pour que ces cheeseburgers soient si beaux. Ils semblent être rendus en plusieurs couches, du fromage, de la viande, des tomates et de la laitue. Il suffit de regarder la capture d’écran en haut de cet article, la façon dont les différentes pièces glissent. Pas étonnant que G’raha Tia soit si étonné par cette nouvelle découverte culinaire.

Il est difficile d’imaginer que la même équipe qui a modélisé toute cette nourriture est responsable des raisins paresseux qui faisaient le tour ce week-end. Avez-vous vu ces choses?

Les raisins qui suscitent la colère. Capture d’écran : Square Enix / Kotaku

Pour être juste, tout en étirant un peu la crédulité, il pourrait s’agir d’une sorte de nouveau fruit hybride qui ne ressemble qu’à des déchets low-poly avec une texture de raisin appliquée. C’est un RPG fantastique, après tout. Plus probable, cependant, est que ce n’est qu’un travail urgent. Peut-être que les personnes qui y travaillaient ont dû passer à l’équipe de la cinématique pour que le festin soit si beau.

C’est bon de retrouver mes amis de Final Fantasy XIV. Cherchez plus d’Endwalker au fur et à mesure que je vais.