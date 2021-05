Le meilleur moyen de lutter contre les ransomwares est d’interdire les crypto-monnaies – Lee Reiners

Le débat de nombreux experts financiers sur les avantages et les inconvénients des crypto-monnaies dans l’économie s’est poursuivi. Cette fois, un expert financier populaire, Lee Reiners, a expliqué pourquoi les crypto-monnaies doivent être interdites.

Il a affirmé que la popularité des crypto-monnaies et la montée en puissance des ransomwares ne sont pas une coïncidence. Selon lui, la crypto-monnaie est la raison pour laquelle la cybercriminalité et les ransomwares ont augmenté ces derniers temps.

Reiners est également directeur exécutif du Center for Global Financial Markets de l’Université Duke. En parlant à CNBC

, a déclaré que “l’existence de Bitcoin et du reste ne profite à personne, à l’exception des criminels et des spéculateurs”.

Il a ajouté que le meilleur moyen de freiner la menace de ces acteurs de la menace est d’arrêter complètement les crypto-monnaies.

Augmentation du nombre de paiements de rançons aux pirates informatiques

Reiners a été interrogé sur le pourcentage de paiements de rançon aux pirates utilisant des crypto-monnaies. Il a dit que le nombre a augmenté au fil des ans. Il a affirmé que le montant de la rançon payé jusqu’à présent pourrait se chiffrer en milliards, y compris les cas signalés et non signalés. Reiners a ajouté qu’il était temps que les forces de l’ordre analysent la situation car les crypto-monnaies n’apportent aucun avantage majeur à l’économie. Au lieu de cela, cela a conduit à beaucoup de criminalité, les auteurs devenant audacieux car ils peuvent éviter de se faire prendre lors de la réception de paiements via une crypto-monnaie.

Interdiction de paiement par ransomware

Reiners a également évoqué les suggestions des experts visant à interdire complètement aux entreprises de payer la rançon comme solution au nombre croissant de menaces. Il a déclaré que le problème n’est pas de promulguer la loi, mais d’amener les gens à la respecter. La nature des paiements cryptographiques peut rendre difficile de savoir qui a payé une rançon et qui ne l’a pas fait. Il a noté que la loi ne sera pas efficace même si 10% des entreprises paient toujours la rançon. Selon lui, cela va à l’encontre de l’objectif global et encouragera davantage d’acteurs menaçants.

Reiners a conclu que la meilleure solution est d’interdire les moyens utilisés par les criminels pour collecter leur rançon, à savoir la crypto-monnaie.

