Le meilleur ordinateur portable 17 pouces 2021: les meilleurs ordinateurs portables à grand écran pour votre argent

Seuls les meilleurs ordinateurs portables 17 pouces de 2021 peuvent répondre à vos besoins informatiques si vous avez besoin d’un écran plus grand et de beaucoup de puissance. Ces ordinateurs portables de 17 pouces éclipsent leurs petits frères et sœurs en plus que leur taille physique, et ils font partie des meilleurs ordinateurs portables du marché. Ils ont également tendance à battre leurs homologues de 13 et 15 pouces en termes de puissance et d’efficacité thermique, grâce à ce châssis volumineux.

Que ce soit pour la retouche photo, les jeux, l’école ou votre productivité quotidienne, les meilleurs ordinateurs portables 17 pouces sont parfaits si vous voulez plus d’intérieurs haut de gamme comme les séries AMD Big Navi et Nvidia RTX 3000, un écran plus grand et un meilleur solution de refroidissement. Ils ne seront pas les plus portables, surtout en 2021, mais ils sont certainement beaucoup plus capables de jouer aux meilleurs jeux sur ordinateur portable, de monter des vidéos et de créer des conceptions 3D pendant que vous êtes en déplacement.

Si vous avez besoin de beaucoup de puissance dans votre travail quotidien ou pour la rentrée scolaire, l’un de ces ordinateurs portables de 17 pouces pourrait être idéal pour vous. Vous aimerez particulièrement les choix ci-dessous, dont certains sont inférieurs à 1 000 $, si vous voulez le type de puissance qui est généralement fourni avec les PC et les ordinateurs de jeu.

Les meilleurs ordinateurs portables 17 pouces de 2021

(Crédit image : LG)

1. LG Gramme 17 (2021)

Une centrale de productivité

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7 de 11e génération

Graphiques : Intel Iris Xe Graphics

RAM : 16 Go LPDDR4X

Écran : 17 pouces WQXGA (2560 x 1600) IPS LCD

Stockage : jusqu’à 2 To de SSD NVMe

Raisons d’acheter

+Excellente autonomie de la batterie+Grand écran de haute qualité+Très léger

Raisons à éviter

-Cher-Sujet à l’éblouissement de l’écran

Les ordinateurs portables pour le travail rejoignent la mêlée des 17 pouces et le leader est le très apprécié LG Gram 17 dont le facteur de forme étonnamment mince et léger a remporté des prix. Il est de retour en 2021 et meilleur que jamais, avec des composants internes plus puissants comme les puces Intel de 11e génération et les graphiques Iris Xe ainsi que deux ports USB-C Thunderbolt 4. La longue durée de vie de la batterie et l’étourdissement d’un écran sont de retour, tout comme son prix élevé. Cela en vaut la peine, car il s’agit de l’un des meilleurs ordinateurs portables de 17 pouces pour les non-joueurs.

Lire la critique complète : LG Gram 17 (2021)

(Crédit image : Gigabyte)

2. Gigaoctet Aorus 17G (2021)

Matériel new age, vibes old school

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7 de 10e génération

Graphiques : Nvidia GeForce RTX 3000 Series

RAM : jusqu’à 64 Go

Écran : 17,3 pouces FHD 300 Hz NTSC 72% IPS panneau

Stockage : SSD PCIe 512 Go

Raisons d’acheter

+Clavier mécanique incroyable+Performances de jeu puissantes+Écran 300 Hz

Raisons à éviter

-Pas de conception améliorée-Extrêmement lourd

Un clavier mécanique tactile et un affichage de taux de rafraîchissement de 300 Hz ne sont que le début. Le Gigabyte Aorus 17G (2021) vante des performances de jeu incroyables qui pourraient bien être dignes des PC de jeu de bureau. Avec l’un des GPU RTX 3000 sous le capot, cela vous guidera à travers les jeux les plus gourmands en graphismes, y compris les plus compétitifs. Et, en raison de sa durée de vie impressionnante, vous pouvez le faire loin d’une source d’alimentation. Plus que le meilleur ordinateur portable de 17 pouces en ce moment, c’est l’un des meilleurs ordinateurs portables de jeu de 2021.

Lire la critique complète : Gigaoctet Aorus 17G (2021)

(Crédit image : Asus)

3. Asus ROG Strix SCAR 17 G733

Le meilleur d’AMD et de Nvidia

Caractéristiques

Processeur : AMD Ryzen 9 5900HX

Graphiques : Nvidia GeForce RTX 3080

RAM : 16 Go – 64 Go

Écran : 17,3 pouces FHD (1920 x 1080) 16:9 antireflet – 17,3 pouces WQHD (2560 x 1440) 16:9 antireflet

Stockage : 1 To + 1 To M.2 NVMe SSD

Raisons d’acheter

+Excellentes performances+Design sympa+Clavier mécanique brillant

Raisons à éviter

-Cher par rapport aux produits concurrents-Mauvaise durée de vie de la batterie

L’un des ordinateurs portables de jeu les plus puissants que l’argent puisse acheter en 2021, l’Asus ROG Strix SCAR 17 G733 transpire à peine. Cette excellente performance est due aux spécifications impressionnantes dont il est équipé, qui sont également malheureusement hors de portée de la plupart des gens, en termes de prix. Si vous pouvez vous le permettre, cependant, il y a quelques autres choses que vous allez adorer, y compris ce design sans excuse qui s’illumine comme Noël grâce à son éclairage RVB resplendissant et ce clavier mécanique optique qui est tout simplement l’un des meilleurs que nous ayons expérimenté sur un ordinateur portable. Ce n’est pas seulement l’un des meilleurs ordinateurs portables de 17 pouces. C’est l’un des meilleurs parmi les meilleurs sur le marché et une considération digne de ce nom si vous n’êtes pas limité par votre budget.

Lire la critique complète : Asus ROG Strix SCAR 17 G733

(Crédit image : Razer)

4. Lame Razer Pro 17 (2021)

Bonté du jeu RTX 3000

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7 de 10e génération

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3060 – 3080

RAM : jusqu’à 32 Go

Écran : 17,3″ Full HD 360 Hz – 17,3″ 4K tactile 120 Hz

Stockage : 512 Go – 1 To SSD

Raisons d’acheter

+Extrêmement puissant+Écran magnifique+Excellentes performances à 1080p

Raisons à éviter

-Très cher-Le jeu en 4K a besoin d’être peaufiné

Si vous recherchez une bête absolue, le meilleur ordinateur portable de jeu pour vous pourrait bien être ce suivi du Léviathan de 17 pouces de Razer. Plus qu’un simple portable de jeu, il constitue également une excellente station de travail mobile pour les créateurs – bien que les joueurs qui ont de l’argent apprécieront le GPU RTX 3000, jusqu’à 64 Go de mémoire et un affichage avec des taux de rafraîchissement rapides. C’est assez cher, cependant, donc à moins que vous n’ayez besoin de toute cette puissance ou que vous ayez juste de l’argent à jeter, vous devez vraiment vous assurer que vous en tirerez le meilleur parti.

Lire la critique complète : Razer Blade Pro 17 (2021)

(Crédit image : Dell)

5. Dell XPS 17 (2020)

Un brillant Ultrabook de 17 pouces

Caractéristiques

Processeur : jusqu’à la 10e génération Intel Core i9-10885H

Graphiques : jusqu’à NVIDIA GeForce RTX 2060 6 Go GDDR6 avec Max-Q

RAM : Jusqu’à 64 Go DDR4-2933MHz

Écran : 17,0″ FHD+ (1920 x 1200) InfinityEdge non tactile antireflet 500-Nit – 17,0″ UHD+ (3840 x 2400) InfinityEdge Touch antireflet 500-Nit

Stockage : jusqu’à 2 To M.2 PCIe NVMe

Raisons d’acheter

+Grand écran+Longue durée de vie de la batterie+Puissant

Raisons à éviter

-Pas le plus portable-Manque de ports

Pour un ordinateur portable de 17 pouces, le Dell XPS 17 (2020) est incroyablement fin et léger, surtout si l’on considère le fait qu’il possède des spécifications puissantes pour les performances de premier ordre dont les créateurs de contenu ont besoin. Parmi les meilleurs ordinateurs portables de 17 pouces, il s’agit pratiquement de l’ensemble, vantant un grand et magnifique écran, une autonomie fantastique qui vous durera toute la journée et un design magnifique en plus de tout le reste. C’est sans même mentionner son prix d’entrée de gamme, ce qui donne au MacBook Pro 16 pouces un bon rapport qualité-prix.

Lire la critique complète : Dell XPS 17 (2020)

(Crédit image : Asus)

6. Asus ROG Zephyrus S GX701

Le meilleur ordinateur portable 17 pouces fin et léger pour les jeux

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7

Graphiques : Nvidia GeForce RTX 2060 – RTX 2080 Max-Q

RAM : 8 Go – 24 Go

Écran : 17,3 pouces FHD (1 920 x 1 080) 144 Hz avec G-Sync

Stockage : 512 Go – 2 To SSD

Raisons d’acheter

+Très portable+Pourtant, il offre toujours de nombreuses performances+Excellent affichage aux couleurs précises

Raisons à éviter

-Une autre machine de jeu chère en raison du matériel

Qui a dit que vous ne pouvez pas avoir votre gâteau de jeu et le manger, car avec des ordinateurs portables comme ce ROG Zephyrus, il est possible d’avoir un portable incroyablement puissant qui n’est même pas lourd à distance, mais reste très svelte et, euh, portable.

Il s’agit, en bref, d’une machine de jeu pour laquelle vous n’avez pas besoin d’employer de guillemets aériens autour du mot « portable », puisqu’elle mesure 18,7 mm d’épaisseur (ou plutôt, mince) et pèse 2,7 kg. Comparez cela à l’Alienware ci-dessus qui mesure 43 mm et 4,8 kg…

Pourtant, avec cet ordinateur portable Asus 17 pouces, vous obtenez toujours un processeur hexa-core Core i7-8750H soutenu par une GeForce RTX 2080 Max-Q avec 8 Go de RAM vidéo (il y a jusqu’à 24 Go de mémoire système, d’ailleurs). Tout cela signifie que vous pouvez augmenter les niveaux de détail et profiter de n’importe quel jeu que vous voulez.

L’écran est également un travail fabuleux, et de plus, il est validé Pantone avec une gamme de couleurs 100 % sRGB, ce qui signifie que la précision des couleurs est immédiate et que ce bloc-notes peut être utilisé pour des photos ou des vidéos professionnelles. édition.

Gardez cependant à l’esprit que la durée de vie de la batterie est décevante et que le prix est décevant. Pour ceux qui n’ont pas le budget conséquent pour faire face à cela, ou au prix de l’ordinateur portable Alienware susmentionné, respirez plus facilement et consultez notre prochaine entrée pour une option de jeu plus abordable.

Lire la critique complète: Asus ROG Zephyrus S GX701

(Crédit image : Asus)

7. Asus TUF Gaming FX705DT

Le meilleur ordinateur portable 17 pouces abordable pour les jeux

Caractéristiques

Processeur : AMD Ryzen 5 3550H

Graphiques : Nvidia GeForce GTX 1650

RAM : 8 Go

Écran : 17,3 pouces FHD (1 920 x 1 080) NanoEdge de niveau IPS

Stockage : 512 Go SSD

Raisons d’acheter

+Rapport prix/performances impressionnant+SSD NVMe de 512 Go+Clavier rétroéclairé optimisé pour les jeux

Raisons à éviter

-Pas aussi puissant que l’utilisation de composants plus anciens-Pas de lancer de rayons ou de DLSS

Les mots « bon marché » et « ordinateur portable de jeu » ne font pas bon ménage. En termes simples, si votre budget est strict, vous n’obtiendrez pas une machine capable de jouer aux derniers jeux à des fréquences d’images acceptables, surtout si vous voulez démarrer un écran de 17 pouces. C’est pourquoi le FX705DT est notre choix « abordable » par opposition au « budget ». N’oubliez pas que si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires, vous serez limité aux jeux occasionnels.

Cet ordinateur portable de jeu Asus, cependant, contient un processeur Ryzen 5 3550H avec une carte graphique GeForce GTX 1650 avec 4 Go de RAM vidéo, ainsi que 8 Go de mémoire système. Le FX705DT dispose également d’un SSD NVMe de 512 Go spacieux et d’un clavier rétroéclairé optimisé pour les jeux.

Tout cela en fait un excellent choix pour aborder la majorité des jeux avec un bon niveau de détail tout en gardant les choses assez fluides – et en restant relativement convivial pour le portefeuille. Au moment de la rédaction de cet article, il existe également des offres assez tentantes sur cette machine Asus.

(Crédit image : Gigabyte)

8. Gigaoctet Aero 17 (2021)

Le rêve d’un professionnel de la création

Caractéristiques

Processeur : 10e génération Intel Core i9/i7 série H

Graphiques : NVIDIA GeForce RTX 3000 Series

RAM : jusqu’à 64 Go

Écran : 17 pouces Full HD 300 Hz niveau IPS – Écran 4K HDR avec gamme de couleurs ADOBE RVB 100 %

Stockage : 2 x SSD M.2

Raisons d’acheter

+Affichage magnifique+Abondance de ports

Raisons à éviter

-Fait chaud

L’un des postes de travail mobiles les plus puissants du marché, le Gigabyte Aero 17 (2021) est doté de beaucoup de puissance, d’un écran magnifique et de nombreux ports. Mieux encore, son prix est bien inférieur à celui de ses concurrents moins puissants, ce qui en fait une meilleure proposition même si vous avez un budget plus flexible. Ce n’est en aucun cas parfait. La durée de vie de la batterie pourrait par exemple être légèrement améliorée. Mais, pour combien vous payez et pour les autres choses que vous obtenez en retour, c’est un sacrifice minuscule.

Lire la critique complète : Gigaoctet Aero 17 (2021)

(Crédit image : Lenovo)

9. Lenovo ThinkPad P73

Le meilleur ordinateur portable de 17 pouces pour les professionnels de la création

Caractéristiques

Processeur : Intel Core i7 – Intel Xeon

Graphiques : jusqu’à Nvidia Quadro RTX 5000

RAM : jusqu’à 128 Go

Écran : 17,3 pouces Full HD (1 920 x 1 080) IPS – 17,3 pouces 4K IPS

Stockage : 256 Go – 1 To SSD

Raisons d’acheter

+Superbe écran+Dolby Vision HDR+CPU Xeon et GPU RTX 5000

Raisons à éviter

-Encore assez lourd

Il s’agit d’un autre poste de travail mobile, mais il représente une alternative un peu moins chère – et en fait légèrement plus mince – à la machine HP ci-dessus, le P73 étant parfaitement adapté aux créateurs de contenu.

Vous avez le choix entre un processeur Intel Xeon E-2276M ou un processeur Intel Core de 9e génération (jusqu’à un i9-9880H avec vPro), avec jusqu’à Nvidia Quadro RTX 5000 et jusqu’à 128 Go de mémoire système. Mais l’écran est le joyau de la couronne avec une résolution 4K, une luminosité de 400 nits, Dolby Vision HDR et une couverture à 100 % de la gamme de couleurs Adobe. L’écran est, tout simplement, idéal pour un montage photo ou vidéo sérieux.

La prise en charge matérielle de pointe se poursuit avec le Wi-Fi 6 à bord, et vous obtenez une bonne sélection de ports pour la connectivité filaire, y compris une paire de connecteurs Thunderbolt 3. Les professionnels de la création n’ont pas besoin de chercher plus loin quelque chose qui peut répondre à tous leurs besoins, à un prix demandé relativement raisonnable pour le marché des postes de travail.

Avec les meilleurs ordinateurs portables de 17 pouces, vous les sortirez souvent, c’est donc toujours une bonne idée de les assurer contre le vol ou les dommages accidentels. Si vous êtes au Royaume-Uni, vous pouvez magasiner et comparer les assurances de contenu pour protéger vos gadgets, y compris les ordinateurs portables.

