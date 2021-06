Le «meilleur patron de Grande-Bretagne» Lee McAteer vend Wrestling Travel et vise à investir dans la lutte au Royaume-Uni

in

Lee McAteer a vendu sa société de voyages Invasion, basée dans le Grand Manchester.

La vente, qui intervient 11 ans après que McAteer l’a co-lancé en tant que diplômé universitaire, est pour un montant non divulgué, mais on dit à talkSPORT qu’il s’agit d’un accord lucratif.

Voyage de lutte

Lee McAteer était le génie derrière la marque Invasion

McAteer a déclaré : « Ensemble, Invasion Camp Group et Intrax continueront non seulement à offrir des opportunités d’échange culturel et de changement de vie exceptionnelles, mais ce sera à une échelle jamais vue auparavant.

« Créer le portefeuille d’Invasion pour inclure de telles marques qui changent la vie, nous permettant d’avoir un impact sur tant de personnes, a dépassé mes rêves les plus fous. »

Invasion, qui comprend des marques telles que Camp Thailand, Invasion.com, Camp Cambodia et AmeriCamp et, surtout, Wrestling Travel.

La marque aide les fans de catch à se rendre à des événements partout dans le monde, qu’il s’agisse d’émissions à la carte de la WWE en Amérique, de Wrestle Kingdom au Japon et de tout ce qui se trouve entre les deux.

Voyage de lutte à l’intérieur du Tokyo Dome

McAteer est un passionné de catch et sa profonde passion pour l’entreprise a toujours été à la base de l’expérience unique que Wrestling Travel a apportée en tant que fournisseur.

talkSPORT a été informé que McAteer explorerait la possibilité d’investir dans une promotion de lutte britannique avec le capital de cette vente.

McAteer, qui est également directeur associé de Tranmere Rovers FC, continuera avec la société dans un avenir immédiat.

Les ambitions de McAteer sont une réflexion intéressante. Wrestling Travel est connu pour parrainer la promotion TNT Wrestling basée à Liverpool au Royaume-Uni et a parrainé des événements comme Starrcast lors des week-ends à la carte AEW dans le passé. Ils ont également travaillé avec IMPACT à l’occasion.

Voyage de lutte

Le fondateur de Wrestling Travel Lee McAteer et le légendaire Chris Jericho

Au Royaume-Uni, des promotions telles que Progress Wrestling et ICW ont des relations préexistantes avec la WWE et il n’est pas clair si elles accueilleraient favorablement un investissement. Mais, il y a aussi des promotions comme Rev Pro et même OTT en Irlande si c’est sur son radar. La lutte britannique a certainement des options.

McAteer, qui a déjà été nommé « meilleur patron de Grande-Bretagne », a vendu avec succès ses entreprises. Suivra-t-il désormais sa passion ?