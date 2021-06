Le meilleur Paul George de tous les temps donne une vie supplémentaire aux Clippers

Ces matchs éliminatoires contre les Mavericks. Tout le sac à dos derrière lui, surtout depuis l’année dernière. Ces lancers francs du Game 2 avec les Suns. Ils jugent fortement Georges Paul pour ne pas être à la hauteur de ces Tondeuses jusqu’à récemment, mais ici il couronne une performance dont personne ne pourra se plaindre. Et avec Léonard Kawhi blessé et cherchant à être absent jusqu’à la fin, la responsabilité est pour lui et il réagit du mieux qu’il peut. Ibaka non plus, un autre point critique pour Lue, et les Angelenos sont toujours clairement dépassés par Phoenix, mais idiots, ils sont allés 3-2 en sauvant l’avant-dernier match à l’extérieur et en retournant au Staples Center dans l’espoir de forcer un autre septième match comme ils l’ont déjà fait contre Luka Doncic, Rick Carlisle et compagnie. Sans palliatif ce 102-116 de la cinquième rencontre.

George sort une épine ou une épine, il va falloir lui demander, avec une allumette jamais vue : 41 points, avec 15/20 dans les buts sur le terrain, 13 rebonds, 6 passes et 3 interceptions. L’élan au troisième quart, avec 20 points, un seul lancer raté et le moment où les Clippers ont fini de se détendre, a été particulièrement critique. C’est sa meilleure performance dans un match au sommet du championnat car il n’a jamais autant marqué, mais son efficacité est de l’évaluer séparément : la ligne statistique n’est comparable qu’à deux et la dernière a été signée par Magic Johnson en 1980 et, bien sûr, personne ne l’a fait avec les Clippers, mais c’est la première à marquer autant avec une précision de 100% dans les lancers francs , 75 % sur les paniers et 50 % sur les triples. Superbe.

Les Suns ont été courageux alors même que les Clippers ont poussé pour réduire l’impact de DeAndre Ayton (10 + 11), clé jusqu’ici. Zubac disparu et Les cousins est allé donner des rafraîchissements aux cinq petits, avec Marcus Morris de tous côtés et Patrick Beverley encore une fois très réussi en défense. Les locaux ont frappé deux bons arreones en seconde période pour se rapprocher, le dernier avec un demi-quart à faire, mais ceux de Los Angeles ont gardé leur sang-froid chez quelqu’un d’autre et ont remporté une victoire qui leur donne vie.