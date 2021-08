Le meilleur politicien anti-verrouillage du Canada combat les médias de gauche et la droite politique 10z viral

Le politicien canadien anti-confinement Max Bernier fait quelque chose qui est maintenant illégal dans le Grand Nord Blanc : défendre la liberté. Bernier participe actuellement à sa tournée préélectorale Mad Max, avec une élection canadienne possible dès cet automne.

«Nous sommes attaqués par le gouvernement libéral Trudeau, attaqués également par les médias grand public, attaqués par les radicaux de gauche, attaqués par les réveillés et attaqués – c’est triste à dire – par le Parti conservateur du Canada qui n’est pas plus conservateur », a déclaré Bernier récemment lors d’un rassemblement dans la petite ville de Duncan, en Colombie-Britannique.

Quand Bernier dit « attaqué », ce n’est pas que de la rhétorique. Il est récemment apparu sur « Tucker Carlson Tonight » après son arrestation en juin au Manitoba pour avoir tenté d’aller parler à des partisans lors d’un rassemblement en plein air. Il a été accusé d’avoir dépassé les limites de rassemblement public et d’avoir enfreint l’exigence du Manitoba de s’isoler en entrant dans la province.

Partout en Occident, les bureaucrates limitent la liberté

Les avertissements de Bernier s’appliquent aux citoyens de tout l’Occident, de l’Amérique à l’Italie : des bureaucrates avides de pouvoir et des initiés menteurs tentent d’étrangler notre économie et nos libertés sous le nouveau régime COVID. La situation de Bernier est très similaire à celle de l’ancien président Trump. Il fait face à des médias de gauche dérangés qui répandent des mensonges, à un parti conservateur de l’establishment qui ne parle que de paroles et pas d’action, et à une culture de gauche autoritaire et à un État administratif qui cherche à écraser toute opposition.

D’autre part, “Mad Max” est définitivement un outsider, moqué et rejeté par la plupart des experts et analystes “respectables”. De larges pans de la base de Bernier soutiennent le président Trump et, comme Trump, il a brisé le clivage gauche-droite via quelque chose qui s’apparente au populisme national alimenté par une énergie anti-élite.

Dans une interview avant son rassemblement à Duncan, Bernier a déclaré qu’il admirait le gouverneur de Floride Ron DeSantis et d’anciens dirigeants comme la Britannique Margaret Thatcher pour avoir résisté aux idéologies tyranniques de gauche.

« Le socialisme est partout. À l’école, dans le journalisme – nous n’avons plus de journalistes, nous avons des militants de gauche », a prévenu Bernier. « Nous devons nous réveiller. »

Lorsque Bernier fustige le parti « conservateur » de l’establishment canadien, il sait aussi de quoi il parle. Comme les Américains qui ont mis en garde pendant des années contre les RINO (Republicans in Name Only), Bernier tire la sonnette d’alarme depuis des années contre les faux conservateurs, affirmant qu’ils sont contre la liberté et ne se soucient pas assez de l’intérêt national. Semble familier?

Pourquoi Bernier s’est séparé du Parti conservateur

Bernier s’est séparé du soi-disant «Parti conservateur» du Canada en raison de différences idéologiques en 2018 et a formé le Parti populaire du Canada. Fondamentalement, il s’est rendu compte que le parti allait simplement suivre la ligne de gauche tout en exprimant des objections symboliques.

Bernier voulait de l’action réelle et une alternative de droite pour les Canadiens, pas seulement des discours et des costumes rembourrés à la télévision. Informé par des croyances populistes libertaires et une plate-forme Le Canada d’abord, il prend de plus en plus d’ampleur à travers le Canada pour dénoncer les blocages draconiens, les passeports vaccinaux et la tendance autoritaire actuelle du gouvernement progressiste du Canada sous la direction du Premier ministre adorateur des Nations Unies, Justin Trudeau.

Le Parti populaire du Canada n’a remporté aucun siège au Parlement lors des élections de 2019 et le soutien est loin du niveau du mouvement MAGA – pas encore en tout cas – mais les choses peuvent changer rapidement. Bernier croit que la chose la plus importante que les Canadiens et les Occidentaux doivent faire est de s’instruire.

« D’abord, renseignez-vous. Deuxièmement, combattez et parlez à vos amis et à votre famille », a-t-il déclaré.

Selon Bernier, les libéraux occidentaux veulent introduire un système de style communiste chinois dans nos nations et réprimer toutes les libertés les plus élémentaires, y compris la liberté de réunion et le choix médical. Les médias d’extrême gauche du Canada et les médias gouvernementaux ont tous deux faussement laissé entendre que Bernier est un extrémiste politique et raciste, et une poursuite en diffamation est actuellement en cours contre le spécialiste canadien Warren Kinsella. Les médias de groupe du Canada ont critiqué Bernier pour son désir de ne pas signer le pacte migratoire des Nations Unies et de plafonner l’immigration au nombre très raisonnable et élevé de 150 000 personnes par an.

Les blocages ont entraîné plus de décès de moins de 65 ans que COVID

Avec les overdoses, le désespoir et les petites entreprises écrasées pendant ses longs blocages, la trajectoire sur laquelle se trouve le Canada devrait inquiéter les Américains car les États-Unis sont malheureusement sur une voie similaire sous le régime médical d’Anthony Fauci et de son équipage.

Seize mois de confinements ultra-stricts au Canada ont été un désastre total. En fait, les fermetures semblent avoir tué plus de Canadiens de moins de 65 ans que COVID-19, selon les statistiques gouvernementales provisoires.

De fin mars 2020 à début avril 2021, il y a eu 5 535 décès « excédentaires » que prévu sans pandémie. Au cours de cette période, 1 380 décès ont été attribués au COVID-19 chez les moins de 65 ans. Cela suggère « que la surmortalité est, en grande partie, liée à d’autres facteurs tels que l’augmentation du nombre de décès attribués à des causes associées à la consommation de substances. et l’abus, y compris les empoisonnements non intentionnels (accidentels) et les maladies et affections liées à la consommation d’alcool », selon Statistique Canada.

« Des milliers de personnes sont mortes des effets d’entraînement des blocages, et des milliers d’autres devraient mourir », a noté la journaliste canadienne Tristin Hopper. « Entre avril et décembre 2020, 5 148 Canadiens sont morts d’une surdose, une augmentation de 89 % par rapport à la même période en 2019 » et « au Québec, le ministère de la Santé de la province a estimé que jusqu’à 4 000 personnes n’ont pas été diagnostiquées avec un cancer comme résultat d’une forte baisse des mammographies, des frottis et des dépistages du cancer colorectal », selon Hopper.

Sur le plan économique, « les centres-villes ont été éviscérés et une part importante des petites entreprises ne reviennent pas ». La fermeture de la frontière canadienne aux Américains et l’obligation pour les Canadiens entrants de l’étranger de se mettre en quarantaine dans les hôtels pendant une semaine pour jusqu’à 2 000 $ de leur propre argent ont également été largement critiquées.

Bernier veut faire passer le mot et informer les gens des faits. Si ce que Bernier appelle les «mondialistes» prend le dessus, il pense que le Canada et l’Occident pourraient se retrouver dans un scénario cauchemardesque comprenant des vaccinations forcées et une censure plus stricte.

« Je me bats contre le mondialisme, contre ces politiques. Pour moi, je crois au Canada, je crois à la souveraineté canadienne. Je ne veux pas que l’ONU ou une organisation internationale nous imposent leur vision », a déclaré Bernier.

Paul Brian est un journaliste indépendant dont les intérêts incluent la politique, la religion et les nouvelles du monde. Son site Web est www.paulrbrian.com.