Le meilleur produit Apple de 2021

La transition Apple Silicon s’est poursuivie à plein régime cette année, avec l’introduction non seulement d’un tout nouvel iMac 24 pouces, mais également d’une gamme entièrement repensée de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces. Le nouveau MacBook Pro corrige bon nombre des torts de la génération MacBook Pro de l’ère 2016, et il montre les véritables prouesses et la polyvalence de la puce M1.

Pour ces raisons, et bien d’autres, nous couronnons les nouveaux MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces comme le Produit . de l’année.

Chance Miller, rédactrice en chef de .

Comme je l’ai écrit le jour de la sortie du nouveau MacBook Pro 14 pouces, je pense que les nouvelles machines sont un retour étonnant à la forme pour les ordinateurs portables de qualité professionnelle d’Apple. Non seulement ils corrigent les torts du précédent MacBook Pro, mais ils font également avancer le poteau de but encore plus loin grâce à l’écran ProMotion avec mini-LED.

L’une de mes caractéristiques préférées du MacBook Pro 14 pouces est ce pouce d’espace d’écran supplémentaire que vous obtenez par rapport au modèle 13 pouces précédent. L’écran MacBook Pro/Air 13 pouces m’a toujours semblé un peu à l’étroit, mais je ne voulais pas faire le saut vers le MacBook Pro 16 pouces de la taille d’un bateau. Le 14 pouces est un compromis parfait pour mon cas d’utilisation.

Rien de tout cela ne veut dire que les nouveaux MacBook Pro sont sans faute. Il y a eu quelques problèmes avec l’écran ProMotion, la fente pour carte SD et les ports HDMI ne sont pas les plus récents et les meilleurs, et la découpe de l’encoche sur l’écran est un compromis clair. Contrairement aux problèmes qui ont affecté les MacBook Pro de l’ère 2016, cependant, ces problèmes peuvent être résolus avec des mises à jour itératives au cours des prochaines années.

Pour l’anecdote, je donnerai également une mention honorable à l’iMac 24 pouces. Comme Parker en parle plus tard dans cet article, c’est une machine incroyable qui atteint un équilibre parfait entre forme et fonction.

Zac Hall, rédacteur en chef de .

À partir de 1999 $, le nouveau MacBook Pro a fait du M1 MacBook Air une valeur encore meilleure un an plus tard.

Jeff Benjamin, responsable YouTube de .

Le MacBook Pro 16 pouces est, selon la plupart des comptes, l’ordinateur portable Apple que les utilisateurs professionnels attendent depuis des années. C’est un produit avec très peu de compromis qui aborde les domaines clés qui préoccupent le plus les utilisateurs comme moi. Il y a des fonctionnalités superflues comme la barre tactile, et des touches de fonction matérielles pleine grandeur, MagSafe, et même des ports comme la carte SD (UHS-II) et HDMI (2.0)… – d’accord, peut-être qu’Apple aurait pu reconsidérer sa sélection de port, mais il est clair dès le départ que cet ordinateur portable est une affaire.

De toute évidence, la caractéristique la plus remarquable du MacBook Pro M1 Max est la performance, qui tourne autour de n’importe quel ordinateur portable avant lui et, selon le type de travail que vous effectuez, peut faire honte à de nombreux ordinateurs de bureau.

Si vous êtes un utilisateur de Final Cut Pro comme moi qui a opté pour la version complète, il s’agit essentiellement de l’ordinateur portable de vos rêves. Non seulement il dispose d’une immense bande passante pour gérer les chronologies 8K ProRes, mais il dispose également d’un affichage avant-gardiste. Les écrans MacBook Pro M1 Pro et M1 Max offrent une expérience d’édition HDR à 120 Hz qui surpasse même l’écran Pro Display XDR haut de gamme d’Apple à 4 999 $, bien que dans un facteur de forme beaucoup plus petit.

En termes simples, le MacBook Pro 16 pouces peut fonctionner comme un poste de travail de bureau traditionnel dans presque tous les domaines. Cela me laisse encore perplexe que cette puissance soit disponible dans un appareil que je peux jeter dans un sac et emporter avec moi lors de mes déplacements. Et pendant que je suis en déplacement, la durée de vie de la batterie a été tout simplement absurde. C’est fondamentalement aussi proche de la perfection qu’un ordinateur portable haut de gamme ne l’a jamais été à mes yeux, ce qui en fait le gagnant évident du produit de l’année 2021. (édité)

Michael Potuck, éditeur de .:

Au cours des cinq dernières années, j’ai utilisé deux MacBook comme machines principales. De 2016 à 2020, j’ai utilisé le MacBook Pro 15 pouces Intel puis pendant un an j’ai tenté le coup sur le MacBook Pro M1 13 pouces.

Après avoir passé deux mois avec le MacBook Pro 14 pouces avec puce M1 Pro, c’est devenu mon MacBook préféré. Bien que le retour des ports soit précieux pour beaucoup, les plus grands avantages pour moi ont été la suppression de la barre tactile et la nouvelle taille de 14 pouces avec des lunettes plus minces. J’ai trouvé que c’était le point idéal entre le 15/16 pouces et le 13 pouces où vous obtenez une augmentation d’écran suffisante pour être remarquablement utile tout en restant très léger et portable.

Comme le 2020 M1 MacBook Pro et Air, la durée de vie de la batterie du MacBook Pro 2021 est très impressionnante et peut souvent durer deux jours ou plus de travail à la fois. Enfin, j’aime le nouveau facteur de forme avec une construction légèrement plus épaisse qui donne un petit clin d’œil au design des derniers PowerBooks d’Apple.

Ben Lovejoy, éditeur de . EU

Du point de vue du design, il y a un mélange de moderne (cadres minces) et de nostalgique (look Powerbook G4), et j’aime vraiment ça. La luminosité de l’écran, le contraste et le lissage ProMotion sont tous de grandes améliorations.

Les performances sont fluides même lors du montage vidéo 4K, mais pour moi, l’absence totale de chaleur et le bruit du ventilateur lors d’une utilisation quotidienne sont également de grandes victoires. Enfin, l’une de mes fonctionnalités préférées est la durée de vie de la batterie. Mes machines Intel fournissaient généralement cinq heures d’utilisation réelle, tandis que la machine M1 Max Pro m’offrait une touche de plus de dix heures, ce qui correspond à une vraie vie quotidienne. Personnellement, c’est de loin le meilleur produit qu’Apple a lancé cette année.

Benjamin Mayo, éditeur collaborateur de . EU

Apple Silicon continue d’étendre l’avance d’Apple dans le domaine du matériel informatique. Les puces M1 Pro et M1 Max à l’intérieur du MacBook Pro offrent un processeur puissant et des performances GPU compétitives sans avoir besoin de ventilateurs bruyants. Ces ordinateurs portables ne sont pas seulement des rois de référence, ils se sentent nettement plus rapides dans le monde réel que leurs prédécesseurs à processeur Intel, tout en fonctionnant pendant des heures avec une seule charge avec un fonctionnement quasi silencieux.

Cependant, le MacBook Pro 2021 est plus qu’un simple nouveau silicium. Le nouvel écran est magnifique à regarder et la conception industrielle globale de l’ordinateur portable est considérablement améliorée, avec des cadres d’écran plus minces et un clavier noir élégant. La webcam a également été mise à un niveau acceptable et Apple a ramené des emplacements pour cartes HDMI et SD pour satisfaire la clientèle professionnelle qui a déploré son absence pendant si longtemps. Ces nouvelles machines sont si bonnes à tous égards ; leur brillance permet d’oublier facilement les erreurs Mac d’Apple d’antan.

Michael Bower, Social et graphique

En tant qu’utilisateur Apple depuis 2001, le nouveau MacBook Pro 16 pouces est le meilleur Mac (et sans doute le meilleur ordinateur) que j’aie jamais possédé. Le nouvel écran fait du travail de conception un rêve et, contrairement à mon MacBook Pro Intel Core i9, le M1 Max est silencieux et ne devient jamais trop chaud. C’est rapide, réactif et c’est le Mac le plus excitant depuis le Titanium PowerBook G4. On dirait qu’il a fallu beaucoup de temps à Apple pour arriver ici, mais cela valait la peine d’attendre.

Parker Ortolani, contributeur .

Apple a redynamisé deux de ses produits les plus importants cette année : l’iMac et le MacBook Pro. Chacun d’eux est un exercice pour restaurer la grandeur d’un produit. Et même si je crois fermement que l’iMac M1 est le produit le plus amusant des deux qui gagne en personnalité, le MacBook Pro a été un tour de force pour résoudre les problèmes d’un produit.

Au cours des 5 dernières années, Apple a essayé de réparer les pièces individuelles du MacBook Pro une par une. Ils ont essayé de faire fonctionner le terrible clavier papillon, ils ont amélioré l’enveloppe thermique, prolongé la durée de vie de la batterie, mais rien de tout cela n’a suffi. Le MacBook Pro 2021 a résolu presque tous les problèmes d’un seul coup. Il a ramené des ports indispensables comme HDMI et un emplacement pour carte SD. Il contient un clavier à ciseaux incroyablement bon sans la redoutable Touch Bar. Et bien que je puisse me passer de l’encoche, c’est au moins indéniablement nouveau lorsqu’on le voit en personne.

Cependant, les meilleures fonctionnalités du MacBook Pro 2021 ne sont pas nécessairement celles qui sont corrigées. C’est ce qui est entièrement nouveau. Ma fonction préférée est l’écran 120 Hz ProMotion Retina. J’attends depuis des années des taux de rafraîchissement élevés pour arriver sur le Mac et ils ont fait un excellent travail. Une autre caractéristique que j’aime est le tout nouveau design. Bien qu’il s’inspire beaucoup des PowerBooks du début des années 2000, il a un nouveau look qui est complètement différent des MacBook Pro de la génération précédente. La conception plus carrée associée au clavier entièrement noir fait toute la différence.

De toute évidence, la star du spectacle est la prochaine génération d’Apple Silicon dans les puces M1 Pro et M1 Max. J’ai utilisé une machine avec la puce M1 Pro et j’ai eu presque aucun hoquet ou décalage. Ces machines hurlent, quelle que soit la configuration que vous choisissez. En fin de compte, vous ne pouvez pas vous tromper avec le MacBook Pro. C’est un achat évident si vous êtes prêt à payer pour cela.

Blair Altland, 9to5Toys Éditeur en chef

Après avoir compté sur un MacBook Pro 16 pouces 2019 de base au cours des deux dernières années, j’étais ravi qu’Apple ait non seulement apporté tout son silicium personnalisé à certaines machines haut de gamme, mais ait également introduit le nouveau facteur de forme 14 pouces plus tôt cette an. C’est donc le modèle avec lequel j’ai dû aller. Passer à cette taille plus petite mais avec toute la puissance offerte par la puce M1 Max n’a été rien de moins qu’un changeur de jeu pour mon flux de travail.

Le retour de MagSafe et d’une batterie performante en font un rêve pour travailler loin du bureau, et disposer à nouveau d’un emplacement pour carte SD est vraiment utile au quotidien. Cela seul en fait une mise à niveau notable, sans parler de toutes les autres améliorations. C’est donc un choix assez facile pour que le nouveau MacBook Pro M1 Max soit ma version préférée de l’année d’Apple.

