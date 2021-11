Le meilleur purificateur d’air pour les virus est le nouveau purificateur d’air futuriste Aura

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Avec tout ce qui se passe dans le monde en ce moment, il ne devrait pas être surprenant que les purificateurs d’air soient extrêmement populaires en ce moment. Après tout, il y a une pandémie mondiale en cours impliquant un virus aéroporté. Bien sûr, il va sans dire que tous les purificateurs d’air ne sont pas égaux. Si vous voulez le meilleur purificateur d’air pour les virus, ce ne sera pas un modèle à 40 $ sur l’étagère du bas de votre pharmacie locale. Au lieu de cela, vous aurez besoin d’un modèle avec un système sophistiqué qui purifie et stérilise l’air de votre maison. Maintenant, Amazon a enfin exactement ce que vous recherchez. Vous devez absolument découvrir la nouvelle impressionnante Purificateur d’air Aura maintenant qu’il est disponible à la vente.

Purificateurs d’air pour la fumée et la poussière

Si vous voulez juste un purificateur d’air simple pour des choses comme la fumée, la poussière et les allergènes, il existe tellement d’excellentes options. Rendez-vous sur Amazon et vous verrez que le best-seller n°1 Purificateur d’air LEVOIT Core 300 est seulement 99,99 $. C’est un prix fantastique pour un modèle avec plus de 35 000 critiques Amazon 5 étoiles. Vous pouvez également obtenir le populaire Purificateur d’air puissant Coway AP-1512HH pour 170,50 $ dès maintenant au lieu de 230 $.

Ce sont deux options fantastiques si vous recherchez un purificateur d’air de base. Ils feront un excellent travail avec la fumée, la poussière et la plupart des allergènes. Ils aideront même à éliminer la moisissure de votre air. Mais si vous voulez quelque chose qui éliminera également les virus de l’air dans votre maison, vous devrez chercher ailleurs.

Meilleur purificateur d’air pour les virus

Le nouveau Purificateur d’air Aura ressemble à une pièce de technologie futuriste. C’est peut-être parce que c’est le cas.

Contrairement à la plupart des purificateurs d’air encombrants et inesthétiques, le purificateur d’air Aura se monte sur votre mur. Il ne prend pas du tout de place sur votre sol ou vos tables. Le design est élégant et élégant, il s’intégrera donc parfaitement à n’importe quel décor. Plus important encore, bien sûr, il s’agit d’un purificateur d’air et d’un stérilisateur d’air étonnamment efficaces.

Selon le fabricant, il est prouvé cliniquement et scientifiquement que le purificateur d’air Aura élimine 99,9 % des virus et bactéries de l’air. Cet exploit impressionnant est accompli par le système spécial de purification et de stérilisation en quatre étapes de l’unité.

Tout d’abord, il y a un préfiltre qui traite les grosses particules comme la fumée, la poussière, le pollen et la moisissure. Ensuite, il y a un filtre Ray HEPA avec trois filtres antibactériens qui filtrent les germes, les odeurs, les champignons, les spores de moisissures et les virus. Ensuite, un système spécial de lumière UV-C tue les virus et les bactéries qui passent à travers. Et enfin, un stérioniseur breveté libère des ions positifs et négatifs pour éliminer tous les polluants restants et rafraîchir l’air intérieur.

Tout cela est emballé dans un système élégant, silencieux et compact !

Nous l’avons testé nous-mêmes

Nous avons testé le Purificateur d’air Aura nous-mêmes au cours des deux dernières semaines. Jusqu’à présent, nous n’avons que de bonnes choses à dire sur ce purificateur d’air intelligent.

Aura dit que son purificateur d’air tue 99,9% des virus et bactéries en suspension dans l’air. La société a également publié une étude dans le World Journal of Surgery and Surgical Research pour étayer ses affirmations. Inutile de dire que nous ne pouvons pas confirmer nous-mêmes les affirmations du fabricant concernant la destruction des virus. Des tests scientifiques complexes sont nécessaires pour mesurer l’efficacité de tels systèmes. Ce que nous pouvons confirmer, cependant, c’est que le purificateur d’air Aura semble fonctionner beaucoup mieux que les autres purificateurs d’air que nous avons testés en termes de performances globales. L’air dans la zone où nous avons installé cette unité avait une fraîcheur fraîche qui n’est pas atteinte par la plupart des autres modèles.

L’application gratuite Aura qui accompagne ce purificateur d’air intelligent est également importante. Aura ne se contente pas de purifier et d’assainir votre air, il mesure également la qualité de l’air à l’aide de sept capteurs différents. L’application vous donne des statistiques, des informations et même des conseils sur la façon d’améliorer encore la qualité de l’air dans votre maison. Le purificateur d’air Aura n’est pas seulement le meilleur purificateur d’air pour les virus, c’est aussi le purificateur d’air le plus intelligent que nous ayons testé.

Faits rapides sur le purificateur d’air Aura

Vous vous demandez exactement ce qui fait que le Purificateur d’air Aura le meilleur purificateur d’air pour les virus ? Voici quelques points clés à retenir :

Le purificateur d’air Aura est le meilleur purificateur d’air pour les virus, les bactéries, la fumée, la poussière, etc. purificateur d’air intérieur avec système d’intelligence de la qualité de l’air intégré Il s’agit d’un purificateur d’air et d’un assainisseur d’air dans une unité compacte qui a l’air futuriste et élégant Des capteurs intégrés surveillent la qualité de l’air en temps réel et font des ajustements Le purificateur d’air Aura élimine 99,9% de tous les virus et bactéries de l’air, selon le fabricant Aura dit que ce modèle est cliniquement et scientifiquement prouvé pour éliminer les microbes et les virus de l’air à l’intérieur d’une maison Le purificateur utilise une combinaison spéciale de lumière UV-C et la technologie brevetée Sterionizer Spécial Le système de purification d’air à 4 étapes comprend un préfiltre, un filtre Ray HEPA + un filtre à charbon actif, une lampe UV et un stérionisateur Contrôlez le purificateur d’air Aura et consultez des informations sur la qualité de l’air de votre maison en t L’application Aura gratuite L’application propose également des statistiques et des conseils pour améliorer l’air dans votre maison

Options moins chères

Si vous cherchez une option moins chère, jetez un œil à la Purificateur d’air à filtre HEPA véritable GermGuardian AC4825E avec désinfectant à lumière UV. Ce modèle a 35 000 notes 5 étoiles sur Amazon et c’est un best-seller depuis très longtemps. Il est également réduit en ce moment de 150 $ à 80,99 $.

Il est à noter que le fabricant prétend qu’il tue 99,9% des virus, mais il ne fournit aucun résultat de tests scientifiques ou cliniques pour étayer ses affirmations.

GermGuardian AC4825E Purificateur d'air à filtre HEPA véritable avec désinfectant à lumière UV Prix catalogue : 89,99 $ Prix : 80,99 $ Vous économisez : 9,00 $ (10 %)

