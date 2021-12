Le meilleur quart-arrière du lycée de Géorgie est décédé à 18 ans après une opération chirurgicale

Un quart-arrière de football du lycée de Géorgie est décédé des suites d’une opération chirurgicale de routine, a annoncé la famille mercredi. Robbie Roper, un quart-arrière vedette du Roswell High School de Roswell, en Géorgie, a été hospitalisé dimanche à Gainesville, en Floride. Il avait 18 ans.

« Il était la plus grande joie de notre famille », lit-on dans le communiqué de la famille. « Nous sommes fiers du jeune homme qu’il est devenu. Il manquera à ses amis et à sa famille. Nous travaillons toujours sur les arrangements funéraires et informerons tout le monde de la date, de l’heure et du lieu. »

Salut tout le monde, voici la mise à jour sur Robbie. pic.twitter.com/oZuzCT7czf – Robbie Roper 6’4 215lb Dual Threat QB / GPA 3.9 (@robbieroper2022) 22 décembre 2021

L’entraîneur de Roswell, Chris Prewett, a déclaré au Atlanta Journal-Constitution que Roper était « un citoyen modèle » sur et en dehors du terrain. « Robbie a tout fait dans la vie avec une attitude contagieuse, positive et énergique qui manquera à tous ceux qui l’ont connu », a déclaré Prewett. « Robbie s’est battu avec acharnement et s’est battu jusqu’à la toute fin comme il a fait tout le reste. »

Roper a mené Roswell dans le top 10 des États la saison dernière. Selon 247Sports, Roper était un quart-arrière deux étoiles qui avait des intérêts d’Ole Miss, Pittsburgh, Connecticut, TCU, Michigan, Caroline du Nord et Massachusetts. Roper a récemment parlé avec All Gators de l’intérêt qu’il recevait de la Floride.

Repose en paix, Robbie Roper. Tout le monde, veuillez garder la famille Roper dans vos pensées ❤️pic.twitter.com/qQc1EgTZG4 – Tabouret de bar Floride (@UFBarstool) 22 décembre 2021

« C’est vraiment fou. Je veux dire le premier match de la saison, je pense que j’ai mis 450 [yards] passant et environ 70 au sol, donc je savais quelle saison cela pourrait être », a déclaré Roper à All Gators dimanche. « Dernièrement, c’est juste fou. Je sais que c’est un peu tard dans le match, mais il y a encore beaucoup d’écoles qui sont très intéressées et la Floride en fait définitivement partie. »

Roper a reçu les condoléances de toute la communauté de Roswell. « Un merveilleux jeune homme a été retiré de ce monde bien trop tôt. S’il vous plaît, Seigneur, gardez la famille Roper en sécurité et donnez-leur la force dont ils ont besoin pour traverser cela. Nous nous souviendrons toujours de vous et de vous plus que vous ne le saurez jamais Robbie », Roswell L’entraîneur de force et de conditionnement physique Matt Rogers a déclaré, selon WSB-TV.

Roper a terminé la saison 2021 avec plus de 3 000 verges par la passe, 37 touchés et seulement sept interceptions. L’équipe a terminé 10-3 et a atteint les quarts de finale des éliminatoires de l’État. Il s’agissait de la première saison de 10 victoires pour Roswell depuis 2016, lorsque l’équipe avait un dossier de 14-1 et avait atteint le championnat d’État.