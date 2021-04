“Le meilleur reste et nous sommes ravis de faire de grandes choses”

04/09/2021

Geronimo Rulli, gardien de but de la Villarreal, a déclaré après le triomphe en Croatie contre le Dinamo Zagreb que dans ce dernier tronçon est “Le meilleur de la saison” et a ajouté que l’équipe était enthousiasmée par “faire de grandes choses”.

“L’équipe se montre très sûre et solide dans les matches, C’est dommage la bosse que nous avons eue en début d’année -dans lequel ils ont ajouté huit matchs sans gagner-, mais le meilleur reste et nous sommes ravis de pouvoir faire de grandes choses “, a-t-il souligné. Une illusion qui se renforce pour le gardien après des matchs comme ce jeudi, puisque «C’était un match compliqué et dans lequel l’équipe savait comment le rediriger & rdquor;.

Pour Rulli, c’est la clé «La confiance que vous obtenez en ajoutant des victoires & rdquor;, beaucoup plus s’ils sont «dans des matches aussi importants que les quarts de finale de la Ligue Europa». et il a souligné que “cette séquence de six matchs est un exemple du bon moment dans lequel se trouve toute l’équipe, ce qui nous fait affronter cette dernière ligne avec de très bons sentiments.”

Pour sa part, Raul Albiol assuré que «L’équipe se sent forte et c’est très important à ce stade où l’on risque tout. Il a été vu lors du match de Zagreb contre le Dinamo “.

“Il y a eu des moments de difficulté dans lesquels l’équipe a su être très concentrée, ce qui nous a amenés à surmonter cette difficulté et à ajouter une lourde victoire”, a déclaré le défenseur central vétéran, qui espère que “l’équipe continuera avec cette ligne et ce confiance », car cela en fait« un adversaire très difficile à battre ».

Enfin, le milieu de terrain, Manu Trigueros, également apprécié «d’avoir ajouté une autre victoire et de l’avoir fait en Europe», depuis l’ajout de six matchs gagnés après la séquence de défaites «C’est un signe de la force de l’équipe et de la confiance qu’elle a en ce moment». Le footballeur a également souligné que cette confiance est «clé dans cette dernière ligne droite», puisque l’équipe dépend d’elle-même pour «atteindre tous les objectifs qui avaient été fixés en début de saison».

“Maintenant, nous pensons à la ligue, nous savons que tout est très égal, donc tous les matchs sont importants. Nous allons match par match, nous devons récupérer pour le match de dimanche, car il est important de pouvoir assurer la place européenne via la ligue », conclut-il.