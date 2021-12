Le meilleur rugby du monde arrive en Espagne en janvier

17/12/2021 à 20h42 CET

Le meilleur rugby du monde, le HSBC World Rugby Sevens Series, atterrira pour la première fois en Espagne en janvier prochain. Ce sera en Andalousie, avec le HSBC Spain Sevens, qui se jouera le week-end du 21 au 23 au stade Ciudad de Málaga et du 28 au 30, au stade La Cartuja, à Séville.

Le HSBC Espagne Sevens, présenté ce matin à Séville, sera l’étape dans notre pays de l’événement le plus important de la modalité olympique du rugby, le rugby 7. Pour cette raison, ils ont eu le soutien institutionnel du secrétaire du secrétaire général des Sports, M. José María Arrabal et le président de la Fédération espagnole de rugby, Alfonso Feijoo, ainsi que le prestigieux joueur Dan Norton, de l’équipe anglaise, comme ambassadeur de l’événement.

Traditionnellement organisé par World Rugby, le Les HSBC World Rugby Sevens Series arrivent en Espagne avec Malaga et Séville en tant qu’hôtes pour accueillir deux de leurs tournois, masculins et féminins, avec la participation des principales équipes nationales. Le tirage au sort masculin comprendra l’Argentine (médaille de bronze aux Jeux olympiques de Tokyo 2020), l’Australie, le Canada, l’Écosse, les Fidji (champions olympiques à Tokyo 2020), la France, le Pays de Galles, l’Angleterre, l’Irlande, le Japon, le Kenya, les All Blacks Sevens de Nouvelle-Zélande (médaille d’argent aux Jeux Olympiques de Tokyo 2020), Samoa, Afrique du Sud, USA et l’équipe espagnole.

De leur côté, les équipes d’Australie, d’Irlande, de Pologne, de Fidji (médaille de bronze à Tokyo 2020), des États-Unis, du Canada, des Black Ferns Sevens de Nouvelle-Zélande (médaille d’or à Tokyo 2020), de France (vice-champion olympique à Tokyo 2020 ), la Russie, le Brésil, l’Angleterre et l’équipe espagnole.

Les matchs de la phase de groupes se joueront vendredi et samedi, qui accueilleront également les matchs éliminatoires. Dimanche sera l’heure des finales, tant dans la catégorie masculine que féminine. Outre l’intérêt que suscite une modalité olympique comme le rugby à 7 et étant l’un des événements les plus marquants de la scène sportive, les HSBC World Rugby Sevens Series Ils sont capables de transformer chacun des dix sites où se déroulent les tournois en un centre de divertissement pendant trois jours.

Un spectacle vivant, à caractère international, avec des gens du monde entier qui suivent leurs équipes pour profiter de trois jours d’ambiance festive, festive et bien sûr de rugby. Comme on les appelle familièrement, les 7 sont bien plus qu’un tournoi de rugby, c’est un événement unique et magique, dans lequel l’énergie du sport est appréciée partout où il est pratiqué. Pour les fans de ce sport, c’est du rugby de classe mondiale, tandis que pour les fêtards, c’est un divertissement sans précédent. A tel point que le Secrétaire Général des Sports de la Junta de Andalucía, M. José María Arrabal, a assuré que « ce sport est un échantillon de là où se dirige le langage des jeunes & rdquor ;. « Avoir cet événement en Espagne pour la première fois est très spécial, c’est un message qu’en Andalousie si nous sommes capables de mettre le meilleur de nous-mêmes, nous pouvons jouer dans la ligue avec des villes comme Dubaï, Singapour, etc. & rdquor ; , a-t-il assuré. « Le sport est le reflet de la santé et de la force d’une société, j’espère que la société regardait à travers les yeux d’un athlète », a-t-il conclu.

Pour sa part, Alfonso Feijoo, président de la Fédération espagnole de rugby, a tenu à souligner que ce sport a fait un bond spectaculaire. « Les joueurs passent 250 jours à voyager dans des compétitions du plus haut niveau dans lesquelles l’Espagne a également le meilleur niveau culturel, combinant sport et entraînement & rdquor ;. La Fédération s’investit pleinement dans cet événement et est un coup de pouce pour le rugby espagnol. « Je n’aurais jamais pensé que nous aurions ça, ce sera le saut pour le rugby olympique espagnol & rdquor;, a indiqué.

Le PDG de KiwiHouse, organisateur de l’événement, Mirella RuizIl a tenu à remercier toutes les institutions et entités qui ont soutenu son engagement dans ce projet. « Nous sommes assurés de nous amuser avec les 7 meilleures équipes de rugby. “Nous proposons un plaisir continu, un plan parfait pour les familles & rdquor ;. « C’est un spectacle, une troisième mi-temps tout au long de la journée, avec les 16 équipes les plus importantes, réunies pour la première fois après la pandémie & rdquor ;. « Les Espagnols doivent donner leur poitrine et les soutenir, nous attendons tous les fans et pour cette raison, nous avons mis des billets à des prix abordables & rdquor ;.

De son côté, Dan Norton, ambassadeur des 7 en Espagne, a souligné que « le rugby a connu un changement drastique depuis sa considération comme sport olympique. Il a tenu à souligner le plaisir de l’événement, où le rugby masculin et féminin s’affrontent au même niveau & rdquor ;. M. Sven Gloor, directeur principal des partenariats de marque mondiaux HSBC, Il a tenu à faire passer le message suivant au public : « Nous sommes ravis que les HSBC World Rugby Sevens Series arrivent pour la première fois à Malaga et Séville en janvier prochain. Tout au long de nos plus de dix ans d’association avec la série, nous avons travaillé avec Mondial de Rugby aider le sport à saisir les opportunités, à se développer sur de nouveaux marchés et à toucher de nouveaux fans à travers le monde. Alors que des défis subsistent dans tous les sports internationaux pendant la pandémie, il est génial de voir que le rugby 7 continue de trouver un moyen de prospérer, y compris deux nouvelles villes qui ont désormais l’opportunité de découvrir le divertissement incroyable fourni par les séries hommes et femmes & rdquor ; .