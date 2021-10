Le meilleur s’améliore progressivement

Lorsque Apple a annoncé pour la première fois l’Apple Watch Series 7, beaucoup ont été un peu surpris. Des rumeurs, provenant de plusieurs sources différentes, ont déclaré qu’Apple lancerait un design complètement repensé, avec un bord plat qui correspond à l’iPhone et aux modèles iPad récents. En fin de compte, cependant, la société a conservé la conception globale, donnant à la place à la montre un affichage avec des lunettes plus fines.

Pas grand-chose d’autre sur la montre est nouveau. Il garde le même processeur et les mêmes capteurs. En fin de compte, l’expérience d’utilisation de l’Apple Watch Series 7 est à peu près la même que celle de l’utilisation de l’Apple Watch Series 6.

Mais ce n’est pas une mauvaise chose.

Apple est tellement en avance sur la concurrence dans le jeu des montres intelligentes qu’il a peut-être gagné un an de congé. Bien sûr, vous ne devriez probablement pas l’acheter si vous avez une série 6 – mais cela vaut toujours la peine de passer à une version plus récente si vous avez une série 4 ou plus. Et, c’est toujours facilement la meilleure montre intelligente du marché.

Test de l’Apple Watch Series 7 : conception et affichage

L’Apple Watch Series 7 ressemble beaucoup à l’Apple Watch Series 6. Elle a des coins légèrement plus arrondis, avec un encombrement légèrement plus grand, mais vous auriez du mal à remarquer la taille plus grande sans mettre les deux appareils côte à côte. côté. Sur le bord droit, vous trouverez toujours la couronne numérique et le bouton latéral, et sur la gauche une grille de haut-parleur. Cependant, il n’y a qu’une seule ouverture pour le haut-parleur au lieu de deux.

En général, l’appareil a fière allure. L’Apple Watch a toujours été relativement élégante et élégante, et l’Apple Watch Series 7 ne fait pas exception à cette règle.

Il existe une différence plus importante entre la série 7 et la série 6 : les couleurs. Aucune des couleurs d’aluminium disponibles sur la série 6 n’est disponible sur le nouvel appareil, bien qu’il existe des options similaires. Nous examinons le modèle Midnight. Il est similaire à Space Gray mais a une légère teinte bleue que vous pouvez voir dans le bon éclairage. Il a fière allure, même si certains pourraient déplorer l’absence d’une option neutre comme le gris ou le noir.

L’écran de l’Apple Watch Series 7 a toujours un taux de rafraîchissement variable et une luminosité maximale de 1 000 nits. Mais Apple dit que lorsque vous êtes à l’intérieur, l’affichage permanent sera jusqu’à 70 % plus lumineux, ce qui le rendra plus facile à voir. C’est vraiment très beau, même si je n’ai pas vraiment eu de problème avec l’affichage permanent de la série 6.

J’aime bien qu’il soit un peu plus grand. Le verre du couvercle de l’écran s’incurve un peu sur les bords. Et, bien que l’écran lui-même soit plat, étant donné la façon dont le verre réfléchit la lumière, vous pouvez voir tout ce qui se trouve sur l’écran sur le bord. Tout d’un coup, ce n’est pas assez grand pour regarder la télévision, mais cet écran supplémentaire est agréable.

Test de l’Apple Watch Series 7 : Spécifications et capteurs

Cette section de la revue Apple Watch Series 7 ne sera pas très difficile. L’appareil dispose de la même puce que l’Apple Watch Series 6 avant lui. Vous obtiendrez les mêmes performances globales.

Ce n’est pas grave. Après avoir utilisé l’Apple Watch Series 6 au cours de la dernière année, je n’ai pas rencontré une seule fois un problème qui aurait été résolu avec une puce plus rapide. Tout se charge extrêmement rapidement et l’expérience globale est très fluide. Je m’attends à ce qu’Apple améliore le chipset de l’Apple Watch Series 8, mais nous devrons attendre et voir.

Les capteurs de la montre sont également les mêmes. Vous obtiendrez le même moniteur de fréquence cardiaque, le même capteur ECG et le même capteur d’oxygène dans le sang. Encore une fois, ce n’est pas une grosse affaire – l’Apple Watch fait partie des meilleurs trackers de fitness. Mais j’aurais quand même aimé voir des choses comme le prétendu glucomètre ou le capteur de pression artérielle. Si elles sont exactes, ces types de fonctionnalités pourraient aider beaucoup de gens. Espérons qu’ils arriveront l’année prochaine.

Test de l’Apple Watch Series 7 : batterie et charge

La durée de vie globale de la batterie de l’Apple Watch est similaire à celle de l’Apple Watch Series 6 de la génération précédente. C’est-à-dire qu’avec une charge complète, elle devrait vous permettre de passer une journée complète d’utilisation encore plus intensive, et au moins une partie de la nuit. Si vous utilisez votre appareil pour le suivi du sommeil, je vous recommande d’essayer de le mettre sur le chargeur pendant quelques minutes avant de vous coucher, juste pour vous assurer qu’il passera la nuit.

La nouveauté de l’Apple Watch Series 7, cependant, est une charge plus rapide. Selon Apple, le nouvel appareil se charge 33% plus rapidement que la série 6. C’est une excellente nouvelle pour ceux qui utilisent la fonction de suivi du sommeil et n’ont pas vraiment une bonne période de temps pour insérer leur appareil sur le chargeur. En effet, l’Apple Watch Series 7 semblait se charger assez rapidement. En 10 minutes, j’ai réussi à faire passer l’appareil de 7% à environ 25%, ce qui devrait suffire pour au moins quelques heures d’utilisation. Malheureusement, il n’y a toujours pas de charge Qi sur l’Apple Watch – vous devrez donc toujours vous en tenir aux chargeurs propriétaires d’Apple.

J’aimerais quand même une meilleure autonomie de la batterie de l’appareil. Je n’utilise généralement pas mon Apple Watch pour le suivi du sommeil, mais quand je le fais, je veux seulement devoir le charger une fois par jour.

Test de l’Apple Watch Series 7 : Logiciel

L’Apple Watch Series 7 est livrée avec watchOS 8 d’Apple, ce qui signifie que vous bénéficierez de toutes les améliorations et améliorations disponibles dans le dernier système d’exploitation Watch. Cette année, il n’y a pas une tonne d’améliorations dans watchOS, mais j’apprécie les changements qui sont là. Par exemple, la disposition de l’application Home facilite le contrôle des appareils avec lesquels vous interagissez régulièrement. Et, la nouvelle Mindfulness enveloppe Breathe et la nouvelle fonctionnalité Reflect en un seul.

Il existe également des fonctionnalités spécifiques à la série 7 dans le logiciel. Apple dit que l’écran est maintenant assez grand pour un clavier pleine taille sur l’Apple Watch. Alors que j’avais tendance à m’en tenir à la voix, la fonction glisser pour taper sur le clavier semblait plutôt bien fonctionner.

L’autre caractéristique spécifique à la série 7 est l’ajout de deux nouveaux cadrans : Contour et Modular Duo. J’utilise le même cadran de montre depuis des années maintenant, et je ne changerai pas de sitôt. Mais les nouveaux avaient définitivement l’air bien sur le grand écran.

Conclusion

L’Apple Watch Series 7 est une excellente montre connectée. Ce n’est pas la mise à niveau massive que certains espéraient, mais cela n’a pas nécessairement besoin de l’être. L’écran plus grand est agréable et j’apprécie les efforts déployés par Apple pour améliorer la charge.

Si vous possédez une Apple Watch Series 6, vous n’avez pas besoin de cet appareil. Vous n’en avez probablement pas besoin si vous avez la série 5 non plus. Mais si vous avez une série 4 ou plus ancienne, vous obtiendrez une mise à niveau solide dans l’Apple Watch série 7.

La compétition

La plus grande concurrence à la montre la plus récente vient d’Apple lui-même. Comme mentionné, la série 7 n’est pas une mise à niveau massive par rapport à la série 6. Mais si vous avez un appareil qui a quelques années ou plus, la série 7 peut valoir la peine d’être achetée.

Apple est tellement en avance sur tout autre fabricant de montres connectées qu’il est difficile de trouver une vraie concurrence. Mais si vous préférez rester dans le monde Android, alors cela vaut la peine de considérer la série Samsung Galaxy Watch.

Dois-je acheter l’Apple Watch Series 7 ?

Oui, mais seulement si votre Apple Watch a plus de quelques années.

