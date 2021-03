Le meilleur savon pour les mains, revitalisant sans rinçage et fard à paupières scintillant le plus abordable ⋆ .

Note de CB: Nous passons à un seul article Amazon par semaine pendant un certain temps. Je suis tellement épuisé de travailler et j’achète trop de choses en ligne dans le but de ressentir quelque chose. C’est facile pour moi de justifier parce que cela «fait partie de mon travail». Nous allons donc continuer à avoir des messages les jeudis de Hecate et moi, mais nous allons interrompre les messages du mardi pour le moment, je ne sais pas combien de temps. Merci de votre compréhension!

Mises à jour d’Hecate: J’ai eu ces couvertures alimentaires en silicone il y a quelque temps et elles sont l’un de mes articles de cuisine préférés. Ce pack combo s’adapte à tout ce dont j’ai besoin. J’ai mis mon ongle de pouce à travers un, cependant, ils nécessitent un peu de TLC (ou peut-être que je suis juste trop agressif lorsque je nettoie la nuit). Je suis également très satisfait de ma pierre à épiler Fur-Zoff. Il fait un meilleur travail pour enlever la fourrure de mes chiens de mes meubles que mon aspirateur et il revigore la pile de mes morceaux de velours lorsque je l’utilise. Mon canapé a l’air incroyable quand j’ai fini. Le seul inconvénient est que cela prend beaucoup plus de temps qu’un aspirateur. J’utilise mon planificateur de légende tous les jours. Je n’en suis qu’à la moitié, mais parce que vous écrivez vous-même les dates, je vais en commander une autre juste au cas où je serais sûr qu’elle ne soit pas interrompue ou épuisée lorsque j’en ai besoin. Enfin, j’ai eu les stylos de tatouage temporaires et ils sont amusants, mais ils ne durent pas du tout. Pas même une journée complète. Donc, ils seraient amusants pour une fête, mais pas si vous vous attendez à ce que quelque chose reste quelques jours. Les couleurs sont vraiment jolies cependant. Mes enfants continuent de dessiner des sourcils sur les chiens avec eux.

Un petit cuiseur à riz pour le contrôle des portions



De Hecate: J’avais l’idée d’un cuiseur à riz depuis longtemps. Mon Instant Pot a une fonction de rizière mais juste entre nous, j’ai toujours peur de mon Instant Pot alors je fais mon riz dans une casserole sur la cuisinière avec un couvercle qui ne lui convient pas. Mais je suis intrigué par l’idée de ce petit modèle Dash qui fait jusqu’à deux tasses. J’ai le mini gaufrier Dash et je l’adore donc je suis convaincu que je travaille mieux en petits lots. De plus, je n’ai jamais besoin d’autant de riz que je le fais. Ce petit gars est disponible en cinq couleurs, chacune pour environ 20 $, et a obtenu 4,5 étoiles sur plus de 15500 critiques que ReviewMeta a ajusté à 4,1 étoiles. Vous pouvez y faire du riz, de la soupe, du quinoa et des pâtes. La plupart des critiques ont parlé de la qualité constante du riz cuit, ce dont j’ai besoin. De plus, il se nettoie facilement. «Je me suis demandé si la fonction de réchauffement qui prend le relais après la cuisson ferait cuire le riz, mais j’ai obtenu un riz gluant parfait comme je l’aime à chaque fois. Le cuiseur à riz prend très peu de place, se nettoie facilement et est tellement plus facile que la cuisson au four. » «Le riz a un goût parfait et il est très facile à nettoyer. Idéal pour cuire du riz pour une famille de 3 personnes. » Si vous perdez la notion du temps, ce petit bonhomme vous soutient: «J’évitais de faire du riz parce que c’était un problème, exigeant vigilance, timing et contrôle de la température, sans parler du nettoyage du désordre collant laissé derrière. Ce joli petit gadget antiadhésif fait du riz PARFAIT pendant que vous l’IGNOREZ, parfois pendant des heures. » Une chose, vous devez le débrancher pour l’éteindre, il n’a pas d’arrêt automatique. Bonus, il est accompagné d’un livre de recettes.

Un organisateur au-dessus de la porte pour un rangement pratique dans la salle de bain



De Hecate: J’ai vu ce petit support de porte sur Buzzfeed ce week-end et j’ai pensé que c’était un excellent moyen de maximiser l’espace de la salle de bain. Il s’adapte sur la porte de l’armoire et contient trois appareils de coiffage comme un sèche-cheveux, un plat, des bigoudis ou des brosses chaudes avec un peu d’espace supplémentaire pour les clips et les accessoires. C’est une belle pièce, avec huit finitions différentes pour qu’elle s’agence à la plupart des décors. Sur les photos, un client a enlevé les bras et les a vissés directement au mur et cela avait l’air vraiment bien aussi. Il est généralement de 25 $, mais est actuellement en vente pour 19 $. Les clients lui ont attribué 4,5 étoiles avec plus de 2600 avis et Fakespot lui a attribué un A. Les clients étaient satisfaits de sa capacité. «Il s’adapte parfaitement à mon sèche-cheveux, à ma baguette à friser et à mon fer à lisser avec un espace supplémentaire en bas, j’imagine qu’il tiendra facilement tous les accessoires que vous pourriez avoir. Je suis très satisfait de la polyvalence et de la fonctionnalité de cet appareil, et il a également fière allure. » «Avant, tous mes articles étaient dans un tiroir et les cordons étaient une douleur, mais avec ce panier en métal, il minimisait l’encombrement, gardait les choses organisées et séparées, et il était également joli.» Ils ont également dit qu’il était réglable pour que vous n’ayez pas à vous soucier de son fonctionnement avec vos armoires.

Un joli porte-coton-tige à afficher sur votre comptoir



De Hecate: J’ai vu ça pendant le week-end et j’ai pensé que c’était tellement mignon, j’en ai acheté un pour moi et mon ami. J’essaie constamment de trouver des moyens de «nettoyer» mon comptoir de salle de bain. Ce petit support a une fleur de lotus disponible en quatre couleurs différentes sur le dessus. Je pense que c’est joli. J’ai la version verte pour correspondre à mes compteurs. De plus, il est livré avec un dôme transparent pour garder les écouvillons propres. La description indique que vous pouvez également y ranger des cure-dents. Il a obtenu 4,6 étoiles avec 717 avis et Fakespot lui a attribué un A. Un client a déclaré qu’il tenait beaucoup plus qu’il était réglable, «Contient une bonne quantité de Q-tips. Vous pouvez supprimer certains pétales pour ajuster la quantité de Q-tip que vous souhaitez y inclure. » Un autre a confirmé que cela avait libéré son espace de comptoir: «J’utilise depuis environ 1 mois maintenant et jusqu’à présent, c’est génial! M’a définitivement fait gagner beaucoup d’espace sur mon petit évier. La plupart des autres critiques parlaient de sa beauté et de sa robustesse. Juste une note, il est livré non assemblé en trois pièces, mais on dit qu’il est facile à assembler.

Le fard à paupières liquide de longue durée sera remarqué



De CB: Ce fard à paupières liquide pailleté de la marque de confiance Stila est disponible en 12 couleurs différentes. C’est brillant, durable et ce serait une excellente façon de célébrer. (Vous pouvez dire que j’essaie de trouver une excuse pour l’acheter, n’est-ce pas?) Les femmes disent que ces ombres sont durables, sèchent rapidement, se fondent facilement et n’ont pas beaucoup de retombées. Ceux-ci ont plus de 1 500 notes, 4,6 étoiles et un B sur Fakespot. Les femmes l’appellent le «meilleur fard à paupières scintillant du marché. Très joli et génial pour une soirée ou un rendez-vous. » «Ce produit est incroyable. Il ne bouge pas une fois que vous l’avez mis. C’est parfait pour ceux qui ont les yeux cagoulés, où votre pli est plus proche de la ligne de vos cils. »

Un nettoyant pour bacs et carreaux d’origine végétale qui fonctionne réellement



De CB: Ce nettoyant à l’huile d’arbre à thé et à l’eucalyptus de BetterLife nettoie les résidus de savon, la moisissure et les saletés qui peuvent s’accumuler dans votre baignoire et votre douche. Il a plus de 10500 évaluations, 4,3 étoiles et un C sur Fakespot. Les gens disent que cela fonctionne vraiment pour nettoyer les baignoires rapidement et efficacement. «Cela a littéralement enlevé et emporté tellement de moisissure noire et grise de mes baignoires…. Je suis vraiment étonné. «Lorsque nous avons emménagé dans notre maison, la douche en fibre de verre était tachée après des années d’eau dure et de crasse. Au point qu’aucun de nous ne voulait l’utiliser. Sur un coup de tête (parce que j’aime tellement cette gamme de produits), j’ai décidé d’essayer le nettoyeur de baignoire et de carrelage. Je suis tellement content de l’avoir fait. Ma douche est totalement impeccable et les taches ont disparu après l’avoir trempée pendant la nuit.

Un spray revitalisant doux sans rinçage pour des cheveux doux et soyeux



De CB: Le spray revitalisant Farewell Frizz Milk de la société Black Briogeo est conçu pour tous les types de cheveux. Il est végétalien et sans cruauté envers les animaux avec des huiles essentielles telles que l’huile d’argan, l’huile de noix de coco et la rose musquée. Il a plus de 1700 notes, 4,6 étoiles et un B sur Fakespot. Les femmes disent que ça sent bon et laisse leurs cheveux soyeux sans les alourdir. Cela fonctionne pour les cheveux fins et bouclés. «Nous avons essayé des tonnes d’autres produits prétendant apprivoiser les frisottis, aucun ne fonctionnait bien ou s’ils le faisaient, ce n’était que pour une courte période. Celui-ci fonctionne TOUTE la journée, sent incroyable et part [my daughter’s] cheveux doux et soyeux même avec ses boucles. « Ça sent bon, me brosse les cheveux plus facilement, laisse mes cheveux doux au toucher, a certainement aidé avec les frisottis et mes cheveux semblent plus brillants dans l’ensemble. »

Un ensemble de six savons pour les mains Soft Soap Pump pour moins de 6 $



De CB: Vous pouvez obtenir six pompes à savon pour les mains Softsoap pour moins de 6 $. Les versions qui sont à ce prix sont le lait et le miel doré, l’aloe vera, l’aquarium / brise claire et fraîche. Nous utilisons les versions lait et miel doré, clair et aloès dans ma maison. Je sais qu’il existe des savons pour les mains plus sophistiqués, mais j’aime la douceur de la formule sur vos mains et la subtilité et la douceur des parfums. Il y a un coupon, mais c’est uniquement pour vous abonner et enregistrer, alors ne le cochez pas à moins que vous ne vouliez cette option. Il y a de mauvaises critiques à partir du moment où ces prix ont été abusés, mais ils reviennent au prix que vous pouvez trouver dans les magasins maintenant. Vous pouvez également obtenir les recharges, mais vous devez en commander six à la fois. Je viens de recevoir les recharges au magasin.

