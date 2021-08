Le meilleur scanner de documents de 2021 est à 95 $ de réduction aujourd’hui sur Amazon

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

La saison des impôts s’est terminée il y a quelque temps. Mais pour tant de gens, la douleur d’avoir à faire face aux impôts est encore fraîche. Avez-vous eu une nouvelle pile de papiers qui a déjà commencé à grossir au point d’en devenir intimidante ? Ou peut-être que vous travaillez à domicile maintenant et que vous en avez assez d’attendre le scanner lent de votre imprimante. Dans les deux cas, il existe une solution fantastique à votre problème. Et il est en vente avec une remise importante en ce moment sur Amazon. C’est vrai, le meilleur scanner de documents de 2021 est jusqu’à 95 $ de rabais !

Le Scanner de documents à une touche Fujitsu ScanSnap iX1400 est le scanner de documents le plus vendu sur l’ensemble du site Web d’Amazon. Et si vous vous rendez sur Amazon dès maintenant, vous pouvez en acheter un pour seulement 329 $. C’est un énorme rabais de 66 $ ! Ou si vous voulez devenir un peu plus sophistiqué, vous pouvez passer à l’incroyable modèle connecté au cloud nous avons utilisé. C’est le meilleur scanner de 2021 si vous nous le demandez, et il bénéficie actuellement d’une énorme remise de 95 $ sur Amazon.

Meilleur scanner de documents : 2021

Je l’admets… il y avait une énorme pile de documents importants dans ma maison. Il grandissait de plus en plus depuis des années. J’avais toujours prévu de le déposer. Mais remplir des papiers est la dernière chose que je veux faire après une journée de travail bien remplie. Ensuite, en plus de cela, je dois numériser des documents assez fréquemment pour mon travail. J’avais utilisé mon imprimante tout-en-un pour les numériser, mais c’est tellement lent et c’est aussi assez peu fiable. La moitié du temps, je n’arrive même pas à le connecter à mon ordinateur. C’est pourquoi mon intérêt a été immédiatement piqué lorsque Fujitsu m’a contacté et m’a demandé si j’étais intéressé par des tests sur le Scanner de documents compatible Cloud Fujitsu ScanSnap iX1600.

Ce formidable appareil Fujitsu est un scanner de documents dédié qui est tellement plus rapide que mon ancienne imprimante sans fil. Je ne peux même pas commencer à vous dire quelle différence la vitesse ajoutée fait. Avec une vitesse de numérisation de 40 ppm/80 ipm, cet appareil génial peut numériser cinq documents avant que mon imprimante n’ait fini d’en numériser un. Il dispose également d’une fonction d’alimentation automatique. De cette façon, vous n’avez pas à soulever un capot et à remplacer des morceaux de papier entre les numérisations.

À seulement 399,99 $ alors qu’il est en vente sur Amazon, le Fujitsu ScanSnap iX1600 dispose également d’une connectivité sans fil intégrée pour que vous n’ayez pas à vous soucier de faire passer des câbles à votre ordinateur. Il peut numériser directement vers n’importe quel PC, Mac, ordinateur portable, smartphone, tablette ou même directement vers le cloud ! Il prend en charge plusieurs formats de papier et peut automatiquement les distinguer lors de la numérisation. De plus, le logiciel inclus permet de numériser et d’organiser sans effort les documents que vous numérisez.

L’iX1600 est définitivement le meilleur scanner de documents de 2021.

Le scanner de documents iX1600 de Fujitsu est exceptionnel et vaut chaque centime. Mais comme nous l’avons mentionné, ce n’est pas la seule excellente option. Si vous ne vous souciez pas de la connectivité sans fil et de la prise en charge du cloud, vous pouvez choisir le Scanner de documents à une touche Fujitsu ScanSnap iX1400 pour seulement 329,99 $ grâce à une remise de 66 $ sur Amazon. C’est le scanner de documents le plus vendu sur l’ensemble du site d’Amazon, c’est donc une excellente affaire !

Fujitsu ScanSnap iX1400

Le scanner de documents ScanSnap iX1400 de Fujitsu est un modèle filaire conçu pour une expérience de numérisation la plus simple possible Il suffit d’appuyer sur un seul bouton et il numérisera vos documents Le logiciel inclus nettoie automatiquement les images et organise vos documents une fois qu’ils ont été numérisés Facile à utiliser pour les personnes avares de technologie mais suffisamment capables pour même les utilisateurs les plus avertis Utilise le même capteur à ultrasons et le rouleau de frein des scanners professionnels de Fujitsu pour une fiabilité supérieure

Fujitsu ScanSnap iX1600

Le Fujitsu ScanSnap iX1600 comprend un grand écran tactile de 4,3 pouces qui offre des commandes simples et intuitives Prise en charge de 30 profils personnalisables basés sur différents besoins de numérisation pour différents types de travaux Numérisez où vous voulez grâce à la connectivité Wi-Fi intégrée Vous pouvez numériser vers votre ordinateur, numérisez vers votre smartphone, ou même numérisez directement vers le cloud

Scanner de documents Fujitsu ScanSnap iX1600 compatible Cloud pour Mac ou PC Prix catalogue : 495,00 $ Prix : 399,99 $ Vous économisez : 95,01 $ (19 %) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

