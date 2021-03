Au début de la saison 2021, Mercedes dit que le mieux qu’elle puisse faire est de rivaliser avec ses rivaux Red Bull pour le rythme.

Bien que Red Bull soit sorti des tests de pré-saison avec le meilleur temps et le challenger le plus impressionnant de la RB16B, l’équipe est restée très prudente sur ses chances dans la saison à venir.

Après que tout Mercedes ait remporté les sept derniers championnats pilotes et constructeurs d’affilée, Red Bull a pensé que les discussions sur les problèmes de la formation allemande n’étaient que des tactiques de Formule 1.

Mais lorsque les équipes sont retournées à Bahreïn pour entamer la saison avec FP1 avant le Grand Prix de Bahreïn, c’était à nouveau Red Bull en tête alors que Max Verstappen prenait la P1, une nuance de moins de trois dixièmes sur Valtteri Bottas.

Le Néerlandais a ensuite été à nouveau le plus rapide en FP2, bien que les moyennes sur les courses ne laissent que très peu de choses entre lui et Sir Lewis Hamilton de Mercedes.

Donc, le patron de l’équipe de Mercedes, Toto Wolff, croit en ces premiers tours, le mieux que son équipe puisse faire est de suivre le rythme de Red Bull.

« La Formule 1 est comme beaucoup d’autres sports, nous oscillons entre dépression et exubérance », a-t-il déclaré, cité par MotorsportWeek.com.

«Quand tout est parfait, vous pensez ‘ici nous allons, c’est à nous’. Mais ensuite, lorsque vous avez quelques jours qui ne sont pas très bons, vous regardez les données et dites comment devrions-nous rattraper cela.

«C’est donc ce que c’est, et je pense que si nous sommes en retard, alors nous devons juste rattraper notre retard et faire du bon travail.

«Si nous sommes à peu près sur le même rythme, ce que je considérerais aujourd’hui comme peut-être le meilleur scénario possible pour nous, alors nous sommes prêts pour le combat avec une autre grande équipe.

«Même si on dirait que c’était une voiture reportée, je pense que nous avons probablement plus souffert du changement de réglementation que les voitures avec le râteau plus élevé», a poursuivi Wolff, faisant référence à la nouvelle réglementation aéronautique pour 2021 qui a modifié les conceptions du planchers arrière et diffuseurs sur les voitures 2021.

«Et le Red Bull suit ce concept depuis de nombreuses années. Il nous a peut-être été plus difficile de récupérer une partie de l’appui perdu.

«Mais loin de ce que j’ai vu et espère, c’est que nous pouvons avoir un combat vraiment difficile. C’est ce que les fans veulent voir et ce que nous aimerions avoir.

«Red Bull est une équipe formidable, avec des gens qui poussent très fort. Ils ont remporté quatre championnats avant l’arrivée des groupes motopropulseurs hybrides, et ils sont sans aucun doute le meilleur concurrent.

Avant la préparation du Grand Prix de Bahreïn, Wolff a déclaré que la W12 était comme une «diva» avec ses difficultés de maniement, une phrase qu’il a recommencée à utiliser.

L’Autrichien a ajouté que la tenue de route était meilleure pendant le FP1 à Bahreïn, mais a estimé que ce n’était pas une bonne idée de tirer trop de conclusions car les conditions diurnes n’étaient pas représentatives pour le reste du week-end de course.

« La voiture pendant les essais était vraiment une » diva « , comme il y a deux ans, rapide mais difficile à comprendre et il nous a été difficile de trouver la bonne configuration », a-t-il déclaré à Sky Italy.

«Nous avons travaillé dur et intelligemment, et j’espère trouver une fenêtre où la voiture fonctionne.

«Lors de la séance de ce matin, la voiture a beaucoup mieux fonctionné mais nous ne pouvons pas faire de comparaison car les températures d’aujourd’hui seront très différentes de celles de demain lors des qualifications et de la course de dimanche.

Lorsqu’on lui a demandé si 2021 pouvait être une saison similaire à 2018, où Mercedes a été forcée de relever le défi de Ferrari, Wolff a répondu: «Cette comparaison est vraiment correcte à mon avis. Parce qu’en 2018, nous avons eu une année vraiment difficile, avec une bataille intense avec Ferrari.

«À partir de la séance de ce matin, nous avons vu que cette année, il pourrait y avoir une bataille difficile avec Red Bull tout au long de l’année.»

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla

