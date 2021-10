Le meilleur scooter alternatif au petit prix de Xiaomi : il vient de l’espagnol Cecotec et coûte désormais moins de 300 euros | Moteur

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Bien que le Mi Electric Scooter soit clairement dominant dans le secteur des scooters électriques, il existe des alternatives qui offrent des caractéristiques très similaires, ajustant encore plus leur prix.

La firme espagnole Cecotec piétine dans divers secteurs de l’électronique, comme les robots aspirateurs, où ses Congas tiennent tête à un géant comme iRobot. Ce n’est pas le seul, et c’est que dans celui des scooters électriques, ils vendent des modèles particulièrement attrayants qui peuvent mettre Xiaomi en difficulté.

L’un d’eux vient également de baisser de prix dans sa boutique en ligne après avoir été complètement épuisé sur Amazon. C’est lui Cecotec Bongo Serie A Connecté, qui coûte 299 euros dans cette offre, dépassant ainsi le prix du Mi Electric Scooter 1S, son équivalent.

La trottinette électrique Cecotec est dotée d’un moteur de 350 W et d’une batterie qui lui permet d’atteindre une autonomie allant jusqu’à 25 kilomètres pour pouvoir se déplacer dans votre ville en toute liberté, et elle ne pèse que 13,5 kg. Il se connecte au mobile via une application.

Il est beaucoup moins cher et dispose également de 25 km d’autonomie, disons que la norme aujourd’hui dans ce secteur. Sa vitesse maximale évolue également dans ce qui est habituel, en 25 km/h selon le mode que vous utilisez.

A aussi 700W de puissance, plus que suffisant pour monter des collines sans beaucoup de problèmes et sans perdre de vitesse, il convient donc même aux villes présentant une certaine dénivellation.

La boutique officielle Cecotec propose une livraison gratuite et rapide depuis l’Espagne, ainsi qu’un service technique et une garantie de deux ans.. Ils ont récemment annoncé des accords avec la chaîne FEU VERT pour effectuer les réparations et l’entretien de leurs scooters, et c’est toujours positif, car cela élargit considérablement les options en cas de panne.

Par spécifications, c’est l’une des trottinettes électriques éligibles à des subventions pouvant aller jusqu’à la moitié de son prix dans les collectivités comme Madrid, dont nos confrères de Business Insider Espagne expliquent l’aide dans ce rapport.

Les scooters électriques à vendre ne manquent pas à ce stade, bien qu’ils soient segmentés avec des variantes plus puissantes et avec une meilleure batterie, l’une des principales revendications des utilisateurs, qui recherchent toujours quelque chose de plus que les 25 km de rigueur. Si tel est votre cas, voici quelques options avec une meilleure batterie.

