Le meilleur smartphone de 2020 : les meilleurs smartphones aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et au Moyen-Orient

Nos experts en téléphonie ont passé des années à examiner les smartphones, et nous avons testé tous les meilleurs du marché pour dresser cette liste définitive des meilleurs smartphones que vous pouvez acheter en 2021. Et le téléphone en tête de liste est l’iPhone 12. Pro / iPhone 12 Pro Max.

Ceci est notre guide des meilleurs téléphones disponibles actuellement aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite et dans le reste du Moyen-Orient. Si vous avez déjà défini votre alliance OS mobile, vous voudrez consulter notre classement du meilleur téléphone Android ou du meilleur iPhone. Nous mettons constamment à jour notre meilleure liste de téléphones portables pour nous assurer que vous achetez le meilleur téléphone pour vos besoins

L’achat d’un téléphone portable est une décision compliquée et vous avez besoin d’options. C’est pourquoi nous avons dressé une liste des meilleures recommandations plutôt qu’une seule recommandation « meilleur téléphone ». Nous pesons le pour et le contre de chaque modèle de notre liste en fonction des performances, des caméras, du prix et d’autres mesures.

Si ce qui est proposé dans notre meilleure liste de smartphones est un peu trop cher à votre goût, n’ayez crainte, car nous avons également une liste des meilleurs téléphones bon marché disponibles actuellement.

Les meilleurs téléphones en un coup d’œil

L’iPhone 12 Pro (Crédit image: Apple)Image 2 sur 2

L’iPhone 12 Pro Max (Crédit image: Future)

2. iPhone 12 Pro / iPhone 12 Pro Max

Notre paire d’iPhone préférée

Caractéristiques

Poids : 189g/228g

Dimensions : 146,7 mm x 71,5 mm x 7,4 mm / 160,8 mm x 78,1 mm x 7,4 mm

Système d’exploitation : iOS 14

Taille de l’écran : 6,1 pouces / 6,7 pouces

Résolution : 1170 x 2532 / 1284 x 2778

Processeur : A14 bionique

RAM : 6 Go

Stockage : 128 Go/256 Go/512 Go

Batterie : Inconnu

Caméra arrière : 12MP + 12MP + 12MP

Caméra frontale : 12 MP

Raisons d’acheter

+ Choix de couleurs variés + Écran clair et éclatant

Raisons à éviter

-Pas de bloc de charge dans la box -5G toujours un luxe cher

L’iPhone 12 Pro prend tout ce qui est génial avec l’iPhone 12 et l’élève. Ensuite, il y a l’iPhone 12 Pro Max qui offre une meilleure autonomie de batterie et un appareil photo légèrement plus puissant ainsi qu’un écran géant. L’extra pour l’iPhone 12 Pro ne vaut peut-être pas la hausse notable des prix jusqu’à 999 $ pour tout le monde, mais ce couplage téléphonique est indéniablement le meilleur qu’Apple ait jamais publié.

Pourquoi ils sont classés 2e : L’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max sont les iPhones les plus puissants à ce jour, et ils sont également les plus chers de l’entreprise. Alors que le même montant d’argent pourrait vous acheter un téléphone Samsung avec un écran plus grand et plus de stockage au niveau de base, la plupart des utilisateurs d’iOS ne veulent pas traiter avec Android. Au lieu de cela, ils peuvent s’attendre à quelques mises à niveau clés par rapport à l’iPhone 11 Pro, comme 5G et MagSafe pour clipser les accessoires (ainsi que les chargeurs sans fil) facilement et en toute sécurité.

Filtrer: L’écran OLED de 6,1 pouces d’Apple sur l’iPhone 12 Pro a vraiment attiré notre attention. Oui, l’encoche découpée en haut est toujours là, mais nous trouvons qu’il est facile de l’ignorer après un certain temps, même si d’autres téléphones se débrouillent très bien avec des trous de perforation dans les écrans.

Vie de la batterie: C’est l’une des meilleures autonomies de batterie que nous ayons jamais connues sur un iPhone, avec des optimisations supplémentaires dans iOS et une cellule plus grande à l’intérieur du téléphone lui-même. Cela ne change toujours pas la donne, mais c’est mieux que les autres combinés Apple et l’iPhone 12 Pro Max est particulièrement remarquable.

Caméra: La configuration de la triple caméra sur l’iPhone 12 Pro est fantastique. Bien que les trois caméras arrière ne soient pas trop différentes de celles de l’iPhone 11 Pro, à l’exception du capteur LiDar ajouté qui permet soi-disant des prises de vue en mode portrait même en mode nuit. L’iPhone 12 Pro Max est celui qu’il vous faut si vous voulez le meilleur appareil photo sur un appareil Apple.

