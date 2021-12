Le meilleur soumissionnaire pour la propriété demande une ordonnance NCLT pour diriger l’administrateur de Srei sur le transfert de propriété

Le tribunal a demandé à l’administrateur et à Supreme Infrastructure India de déposer leurs réponses et a inscrit l’affaire pour une nouvelle audience le 22 décembre.

Une société basée à Nagpur, qui est apparue comme le meilleur enchérisseur pour une propriété à Mumbai lors d’une vente aux enchères menée par Srei Infrastructure Finance avant la procédure d’insolvabilité à son encontre, a demandé lundi des « ordonnances appropriées » à la magistrature de Kolkata du National Company Law Tribunal ( NCLT) pour ordonner à l’administrateur nommé par la Reserve Bank of India d’accomplir les formalités de transfert du titre de propriété en sa faveur.

Zqube Infracon a été déclaré le plus offrant pour la propriété commerciale à Powai, Mumbai – qui avait été hypothéquée à Srei Infrastructure Finance (SIFL) – après une vente aux enchères en ligne le 11 août. SIFL avait engagé iQuippo en tant que commissaire-priseur pour vendre la propriété, dont le propriétaire est Supreme Infrastructure India.

La RBI a remplacé les conseils d’administration de SIFL et de sa filiale à 100 % Srei Equipment Finance et a nommé Rajneesh Sharma administrateur des sociétés le 4 octobre, citant des problèmes de gouvernance et des défaillances des deux NBFC. Le 8 octobre, la formation de Kolkata du NCLT a donné son accord pour engager une procédure d’insolvabilité contre les deux sociétés du groupe Srei après que la banque centrale a déposé des demandes d’insolvabilité.

Dans sa soumission devant le banc des juges Rajasekhar VK et Balraj Joshi du NCLT lundi, l’avocat de Zqube Infracon Jishnu Chowdhury a déclaré que la société avait fait un dépôt d’arrhes de Rs 1,5 crore en faveur de SIFL le 10 août comme condition pour participer à l’e-enchère. La société a été déclarée le plus offrant à Rs 15 crore.

Le prix de réserve de la propriété a été fixé à Rs 15 crore. Il n’y avait que deux soumissionnaires, mais l’autre soumissionnaire s’est retiré, selon la demande de Zqube Infracon devant le banc. Cependant, la LOA n’a pas été délivrée dans le délai mentionné. Suite à cela, la société a contacté Supreme Infrastructure India, demandant la délivrance d’une LOA. Le 14 septembre, Supreme Infrastructure a informé la société que « le taux de réponse étant faible, Srei Infrastructure Finance ne souhaite pas procéder à la vente et a annulé l’offre du demandeur ».

Zqube, dans sa demande, a déclaré que SIFL et Supreme Infrastructure n’avaient fourni aucune justification substantielle pour l’annulation de l’offre. Elle alléguait également que le dépôt d’arrhes n’avait pas été remboursé.

Chowdhury a fait valoir devant le tribunal qu’étant le plus offrant, Zqube Infracon avait le droit de transférer la propriété afin que le montant gagné grâce à l’enchère électronique puisse entrer dans le pool commun des prestataires de services financiers. « L’enchère électronique, qui a été menée avant le début de la procédure d’insolvabilité des sociétés Srei, doit nécessairement être conclue », a-t-il déclaré.

L’avocat Jishnu Saha, représentant l’administrateur Rajneesh Sharma, a indiqué qu’étant donné que le moratoire en vertu des dispositions du Code de l’insolvabilité et de la faillite (IBC) pour le financement des infrastructures de Srei a commencé, ces dispositions s’appliqueront désormais.

Le tribunal a demandé à l’administrateur et à Supreme Infrastructure India de déposer leurs réponses et a inscrit l’affaire pour une nouvelle audience le 22 décembre.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.