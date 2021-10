Le meilleur Stephen Curry est de retour

Les Guerriers ils ont dépassé de peu, 115-113, aux Tondeuses, qui a bien commencé la saison, au Chase Center et avec elle, ils ont mis la deuxième victoire, toutes deux contre les équipes de Los Angeles, dans leur casier. Ils l’ont fait avec une exposition de Stephen Curry, qui est allé jusqu’à 45 points pour pallier ce qui n’allait pas, selon ses propres mots, qui avait été le premier jour malgré le fait qu’il se soit terminé par un double-double. Jeudi soir, il a également contribué 10 rebonds pour compléter une statistique qui le booste et de quelle manière. La domination alternative, avec un excellent premier quart des Warriors et un deuxième exceptionnel des Clippers, a conduit à une fin égale dans laquelle Curry a donné l’avantage à son équipe à la dernière minute avec un triple auquel George a répondu avec six secondes à jouer. . Zubac a décidé en ratant un lancer franc et en laissant le dernier tir, à cause du rebond offensif, à un PG qui, trébuché, n’a pas tiré à la verticale.

Andrew Wiggins a également ajouté en attaque avec 17 points, qui, avec Lee, Green et le Curry susmentionné, étaient les seuls locaux à avoir atteint le score à deux chiffres. George, avec 29 + 11 + 6, était le leader des Clippers avec Eric Bledsoe, avec de bons pourcentages pour atteindre 22 points.

Golden State est la première équipe NBA à aller 2-0, menant le classement. Les Clippers, sans Kawhi ni Ibaka en raison de blessures, ouvrent leur saison avec un bilan de 0-1 au classement.