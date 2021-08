Le meilleur streamer Asmongold pourrait quitter Twitch

L’un des plus gros streamers au monde en ce moment est Asmongold, et il pourrait bien quitter Twitch.

Asmongold est régulièrement au sommet des charts de Twitch avec plus de 2,3 millions d’abonnés et environ 800 000 téléspectateurs par diffusion. Il est sûr de dire qu’il est une force avec laquelle il faut compter sur la plate-forme, c’est pourquoi la perspective qu’il quitte le streaming en direct est un gros problème.

“Si je ne peux pas m’amuser et que je dois constamment regarder ce que je dis parce que les gens vont le prendre et l’utiliser contre moi, je ne veux tout simplement plus diffuser”, a déclaré Asmongold dans une récente émission Twitch. “C’est vraiment la vérité.”

Asmongold dit qu’il envisage de quitter Twitch pic.twitter.com/fh7GFlHWSG – Dexerto (@Dexerto) 22 août 2021

Asmongold était un créateur de contenu populaire de World of Warcraft pendant des années avant de se lancer dans d’autres MMORPG. En juillet de cette année, il était le streamer masculin le plus regardé de Twitch avec 14 millions de téléspectateurs, en grande partie grâce à ses récentes escapades dans Final Fantasy XIV et à ses commentaires sur le récent procès intenté contre Activision Blizzard par le Département californien de l’emploi et du logement équitables.

Classement des 10 meilleurs jeux vidéo de sport de tous les temps