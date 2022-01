Le meilleur streamer Twitch Amouranth achète une société de piscines gonflables

Capture d’écran : Amouranth / Kotaku

Parlez de posséder littéralement votre marque. La meilleure streameuse Twitch Kaitlyn « Amouranth » Siragusa, qui a fait des vagues l’année dernière en tant que figure de proue lors de la « méta du bain à remous » du service de streaming, a récemment acheté une entreprise de piscines gonflables, a-t-elle annoncé sur Twitter aujourd’hui.

Hier, Siragusa a taquiné l’annonce sur Twitter, écrivant, en majuscules, «SI CET POST OBTENU 400 J’AIMERAIS, JE RÉVÉLERA UN AUTRE INVESTISSEMENT QUE J’AI RÉALISÉ. PLUS FOU QU’UNE STATION-SERVICE », faisant référence à son achat à sept chiffres l’année dernière qui, grâce à des calculs fiscaux complexes, a entraîné un profit personnel essentiellement garanti. (Au moment d’écrire ces lignes, le tweet d’hier compte actuellement 1 600 likes.)

La société d’outils de piscine gonflable, qui n’a pas été nommée publiquement, génère environ 15 millions de dollars de revenus par an, a noté Siragusa sur Twitter. Il s’agirait d’un fournisseur majeur de magasins à grande surface comme Amazon et Costco. Il a été acheté pour un peu plus de 10 millions de dollars, dont la moitié a été «financée par une dette à faible taux d’intérêt». Siragusa, qui s’est décrite comme un « LP d’une entreprise de capital-investissement » dans le cadre de l’accord, a engagé 7 millions de dollars de son propre argent sur une période de sept ans. (Dans ce cas, « LP » fait probablement référence à « partenaire limité. »)

Faire tout pour une entreprise d’outils pour piscines gonflables – ou, pour reprendre les mots de Siragusa, un « fabricant d’accessoires pour piscines grand public, d’accessoires et de jouets gonflables » – est conforme à sa marque. Au printemps dernier, alors que les infections à covid-19 atteignaient un sommet alors que les vaccinations n’étaient pas encore largement disponibles, les chaînes Twitch mettant en vedette des streamers dans des bains à remous ont gagné en popularité. Les streamers, portant généralement des maillots de bain, s’asseyaient dans un bain à remous pour discuter ou jouer à des jeux, se conformant ainsi aux règles de Twitch concernant les vêtements.

S’adressant à Kotaku, Siragusa a décrit la méta du spa comme un « test de Twitch Rorschach », en ce sens que l’opinion de quelqu’un sur la question révèle instantanément ses préjugés.

« Les gens extrapolent leur propre agenda sur la méta », a-t-elle déclaré. « Il y a deux thèmes récurrents auxquels les gens reviennent : 1) Twitch est pour les jeux ou 2) Twitch est injuste envers les streamers masculins. Sinon, Twitch est plus clément envers les streamers féminins. »

En mai, Twitch a démonétisé la chaîne de Siragusa – essentiellement, a désactivé les revenus publicitaires – sans avertissement ni explication, apparemment en raison de sa participation à la méta du bain à remous. (Ses revenus publicitaires sont finalement revenus en ligne.)

On ne sait pas si le rôle de Siragusa dans la méta du bain à remous a influencé son achat d’une entreprise de jouets pour piscines gonflables. Siragusa n’a pas répondu à une demande de commentaire à temps pour la publication.