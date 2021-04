Le meilleur support de téléphone de voiture?

La popularité d’Aukey est le résultat d’offrir des produits de qualité à des prix imbattables. Le support de téléphone magnétique Aukey Car fait-il de même? Nous l’avons fait sur un bon nombre de trajets et avons atteint notre verdict final sur le fait de savoir s’il s’agit d’un support de téléphone de voiture digne ou non. Sautons tout de suite!

Ce que vous devez savoir sur le support de téléphone magnétique Aukey Car

Support de téléphone magnétique pour voiture Aukey (HD-C49): 21,99 $

Le support de téléphone magnétique Aukey Car est à peu près décrit par son nom. Il s’agit d’un support de téléphone de voiture qui utilise des aimants pour maintenir votre combiné en place pendant que vous conduisez. Son design non conventionnel le rend unique en ce sens qu’il offre une polyvalence avancée. Bien qu’il puisse être installé comme n’importe quel autre support de pare-brise ou de tableau de bord, les propriétaires peuvent également choisir de garder la visibilité de la route dégagée en abaissant le bras et en faisant pendre le smartphone sous le tableau de bord.

Le PDSF d’Aukey est de 21,99 $, mais il peut souvent être trouvé sur Amazon pour un prix inférieur. Il en coûte 14,99 $ au moment de la rédaction de cet avis. Il est disponible en deux couleurs: noir et gris.

L’engin se fixe à votre voiture à l’aide d’une ventouse et d’un coussin en caoutchouc avec un côté adhésif. L’emballage est également livré avec quelques plaques métalliques qui collent à vos appareils; l’une est plus grande et rectangulaire, tandis que la circulaire est destinée à garder un profil plus bas. Parce qu’il n’est limité par aucune contrainte physique, Aukey revendique la compatibilité avec «tous les téléphones et étuis».

Ce qui est bon?

J’ai été surpris quand j’ai découvert que le support de téléphone magnétique Aukey Car offre un moyen de fixer le support à votre tableau de bord sans obstruer la vue à travers votre pare-brise. C’est incroyable, car cela rend l’utilisation de la monture plus sûre et légale (vérifiez à nouveau vos lois locales), tout en tirant pleinement parti du grand espace du tableau de bord que la plupart d’entre nous obtiennent. C’est une solution tellement ingénieuse à un problème très courant. Et si vous n’aimez pas cette méthode, vous pouvez également choisir de la fixer à votre pare-brise ou à votre tableau de bord de manière traditionnelle.

En ce qui concerne la conception, le support de téléphone magnétique Aukey Car n’est pas exactement discret. Sa principale caractéristique est qu’elle dépasse littéralement, après tout. La bonne nouvelle est que vous et vos passagers ne serez pas totalement dégoûtés par la vue de ce support de téléphone de voiture. Bien qu’il soit principalement fait de plastique, ce n’est pas du type bon marché. Ce n’est pas exactement un accessoire haut de gamme, mais ses couleurs sont simples, les matériaux ne sont pas bon marché et le produit fonctionne parfaitement.

Les mouvements des articulations sont fluides, avec juste la bonne quantité de résistance. La ventouse tient très fermement et la section inférieure tourne même pour plus d’options de visualisation. De plus, la tête magnétique est dotée d’une douille sphérique qui offre encore plus de flexibilité en termes de visibilité et d’orientation.

En parlant de l’aimant, il était assez fort pour contenir un Pixel 3 XL, un Pixel 4a et un Samsung Galaxy S10 Plus pendant quelques heures chacun sans glissements aléatoires ni mouvements étranges. Les deux premiers appareils avaient également des étuis de portefeuille complets. Nous avons certainement déjà vu des aimants plus puissants dans les supports de téléphone de voiture, mais celui-ci n’est pas trop minable non plus.

En rapport: Les meilleures applications de voiture pour Android

Je dois dire que j’adore la commodité offerte par ce support de téléphone. Une fois que vous êtes devenu magnétique, vous ne pouvez vraiment plus revenir en arrière. Il n’y a rien de tel que de pouvoir claquer votre téléphone sur la tête magnétique ou simplement de le retirer chaque fois que vous montez ou sortez de votre véhicule. Le support de téléphone magnétique Aukey Car accomplit cela à merveille.

Et bien sûr, nous ne pouvons pas oublier de mentionner le prix. Pour moins de 15 $, vous pourriez faire bien pire que le support de téléphone magnétique Aukey Car. C’est beaucoup de support de téléphone magnétique pour l’argent.

Qu’est-ce qui n’est pas si bon?

Je n’ai jamais été fan de l’attachement semi-permanent d’objets à mes smartphones. Tout ce que cela signifie, c’est que vous devez les arracher avec force et éliminer les vieux résidus d’adhésif visqueux si vous ne voulez plus l’utiliser. Celui-ci est livré avec un film protecteur, ce qui aide un peu, mais c’est encore quelque chose que vous devez coller sur votre bel appareil. Vous devrez peut-être également attacher un tampon sur votre tableau de bord, en fonction du matériau auquel vous attachez le support. Je préfère les montures que je peux facilement cacher lorsqu’elles ne sont pas utilisées, mais ce n’est que moi.

Comme mentionné dans la section précédente, l’accessoire est également assez perceptible. Il ne se cachera pas dans le design intérieur de votre voiture comme le ferait un support d’aération, par exemple. Ceux-ci ont tendance à être beaux et petits, mais celui-ci est définitivement plus «là-bas».

Examen du support de téléphone magnétique Aukey Car: Dois-je l’acheter?

Il n’y a vraiment pas grand chose à redire avec le support de téléphone magnétique Aukey Car. Les deux choses que j’ai mentionnées dans la section précédente me font paraître assez pointilleuses, pour être honnête. Cela dit, c’est notre option préférée pour ceux qui souhaitent utiliser un support de tableau de bord / pare-brise sans bloquer votre vue de face. L’idée est vraiment géniale.

Le support de téléphone magnétique Aukey Car est beaucoup de support de téléphone pour l’argent!

Ensuite, vous avez le fait qu’il est bien conçu, présente tous les avantages d’un montage magnétique et est très abordable. Vous ne pouvez pas vraiment demander beaucoup plus que cela. C’est facilement l’un des meilleurs supports de téléphone de voiture que vous pouvez acheter.

Support de téléphone magnétique pour voiture Aukey

Le support de téléphone magnétique pour voiture Aukey est un support de tableau de bord magnétique et flexible qui ne bloquera pas votre vue pendant la conduite.