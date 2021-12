Le meilleur téléphone de 2021 : le choix de l’éditeur

Robert Triggs / Autorité Android

Les saisons des smartphones vont et viennent et il y a toujours une poignée d’appareils remarquables. Quoi qu’il en soit, un seul peut être couronné meilleur téléphone de l’année, que ce soit le meilleur téléphone Android ou le meilleur smartphone en général.

Dans cet article, nous partagerons le gagnant du choix de l’éditeur d’Android Authority pour le meilleur téléphone de 2021, aux côtés des appareils qui se sont classés parmi les cinq premiers. Et demain, nous ouvrirons le vote pour notre gagnant du choix des lecteurs et partagerons notre liste complète des meilleurs produits de 2021. Faisons-le.

Comment nous avons choisi notre gagnant

Décider quel téléphone est le « meilleur » est un problème délicat. Les gens ont des préférences personnelles, des préjugés de plate-forme et des expériences bonnes et mauvaises sur lesquelles s’appuyer. Les marques ont des marchés, une disponibilité des produits et des antécédents variés en matière d’assistance et de service client. Ensuite, les appareils ont des prix, des fonctionnalités et des publics cibles différents. Cela peut être un peu un champ de mines d’appeler n’importe quoi le meilleur quand il y a tant de variables. C’est là que nous intervenons.

Nous examinons beaucoup de technologies, mais les téléphones ont toujours été notre pain et notre beurre.

Chez Android Authority, nous examinons beaucoup de technologies, mais les téléphones ont toujours été notre pain et notre beurre. Des centaines d’heures sont consacrées à l’examen, aux tests et à la comparaison des meilleurs des meilleurs de tous les segments du marché mobile. Notre équipe de critiques et de rédacteurs chevronnés connaît la technologie sur laquelle nous écrivons mieux que quiconque. Mais alors que l’année tire à sa fin, notre équipe couronne notre choix du meilleur téléphone de l’année, en fonction non seulement des performances, mais également du rapport qualité-prix et d’autres éléments intangibles comme l’assistance à long terme.

Tout d’abord, nous créons une liste restreinte basée sur les téléphones les plus importants et les mieux notés que nous avons testés tout au long de l’année. Ensuite, nous nous assurons que notre liste contient des appareils de toutes les grandes marques et de tous les prix. Nous incluons les appareils vendus aux États-Unis uniquement ainsi que dans le monde. Enfin, nous soumettons la liste au vote. Nos évaluateurs les plus expérimentés attribuent des points en fonction de leurs choix et le téléphone avec le plus de points l’emporte. Simple.

Téléphone de l’année au choix de l’éditeur d’Android Authority : Google Pixel 6

Lorsque la poussière est retombée sur le vote cette année, ce n’était même pas proche. Nous avions un gagnant très clair entre nos mains. Le Pixel 6 offre un ensemble de fonctionnalités presque aussi complet que son compagnon d’écurie plus cher, mais avec un prix qui ne peut être ignoré. Le Google Pixel 6 est le téléphone du choix de l’éditeur de l’année d’Android Authority pour 2021.

Le Pixel 6 a un prix qui ne peut être ignoré pour ce qu’il offre.

À seulement 599 $, nous avons appelé le Pixel 6 l’un des téléphones les plus faciles à recommander de l’année dans notre examen. Google prend enfin au sérieux la fabrication de smartphones et le Pixel 6 est une bouffée d’air frais. Il contient une grande partie de l’expérience phare du Pixel 6 Pro, mais ne supprime que les bonnes pièces pour réduire le prix. Nous pensons que le Pixel 6 est le meilleur téléphone pour la plupart des gens en 2021.

Google Pixel 6

Le Pixel plus abordable

Le Google Pixel 6 est doté d’un écran FHD+ de 6,4 pouces et fonctionne sur le tout nouveau SoC Google Tensor. Il dispose d’un système de caméra amélioré, de fonctionnalités logicielles exclusives et offre certains des meilleurs matériels que Google ait jamais produits.

Deuxième place : Samsung Galaxy S21 Ultra

À 1 199 $, c’est le double du coût du Pixel 6 et hors de portée pour beaucoup. Mais si vous pouvez vous permettre de laisser tomber autant sur un téléphone, il a tout ce que vous pourriez souhaiter (sauf un chargeur). Samsung a vraiment apporté son A-game en 2021. Le Galaxy S21 Ultra montre de quoi sont capables les téléphones les plus chers de 2021.

Troisième place (à égalité) : Google Pixel 6 Pro et Samsung Galaxy Z Fold 3

Google Pixel 6 Pro Samsung Galaxy Z Fold 3

Renforçant à quel point les gammes de produits de Samsung et de Google étaient excellentes cette année, nous étions à égalité pour la troisième place : le Pixel 6 Pro et le Galaxy Z Fold 3. Le téléphone le plus cher de Google et le pliable plus sophistiqué de Samsung ont tous deux obtenu de bons résultats avec notre équipe. Les deux appareils ajoutent un téléobjectif que le modèle de base Pixel 6 et l’autre pliable 2021 de Samsung, le Galaxy Z Flip 3, manquent.

Les extras ici vous coûteront cependant. Le Pixel 6 Pro coûte 300 $ de plus que le Pixel 6. Ce n’est rien comparé à la différence de prix de 700 $ entre le Z Flip 3 et le Z Fold 3. Pour ceux qui ont des poches plus profondes, le Pixel 6 Pro et le Galaxy Z Fold 3 ne laissent rien à être désiré. Ils nous donnent également un aperçu de l’endroit où Google et Samsung placent leurs futurs paris.

Cinquième place (à égalité) : iPhone 13 et iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 iPhone 13 Pro Max

Vous ne pouvez certainement pas dire que nous sommes biaisés contre Apple lorsque deux iPhones sont à égalité pour la cinquième place. (Au cas où vous penseriez que nos calculs sont erronés, nous considérons que le Pixel 6 Pro et le Z Fold 3 ont pris les places trois et quatre). Bien qu’il n’y ait rien d’époustouflant dans les iPhones de cette année, ils ont bien répété sur la série déjà excellente de l’iPhone 12. Les iPhones sont devenus vraiment bons au cours des deux dernières années et sont d’excellentes options pour beaucoup de gens.

Même dans cette égalité, nous voyons la même dichotomie des prix haut-bas en jeu, de l’iPhone 13 à 799 $ plus abordable à l’iPhone 13 Pro Max à 1 099 $. La simple vérité est que les bons téléphones sont moins chers/les téléphones moins chers sont meilleurs de nos jours. Dépenser au-dessus du seuil de 1 000 $ n’est nécessaire que si vous voulez le meilleur du meilleur que chaque marque a à offrir. Cela dit, l’expérience dans la fourchette de prix de 600 à 800 $ est tout aussi bonne pour la grande majorité des choses.

Prix ​​Choix des lecteurs : donnez votre avis

Comme toujours, nous voulons aussi vous entendre. Pensez-vous que le rapport qualité-prix joue un rôle important dans le choix du meilleur téléphone de l’année ? Ou l’argent n’est-il pas un problème pour calculer le meilleur ? Nous lancerons demain le vote pour notre téléphone Choix des lecteurs de l’année avec une liste initiale de plus de 30 des meilleurs téléphones de 2021 à tous les prix.

À partir de cette liste, vous la réduirez à une liste restreinte plus gérable que nous réduirons ensuite à un dernier tour avec de nouvelles opportunités de vote à chaque étape. Si vous voulez vous assurer que votre favori est couronné de notre choix du choix des lecteurs pour le meilleur téléphone de 2021, assurez-vous de rester à l’écoute tout au long de la semaine sur le site et nos réseaux sociaux.

C’est tout de notre part, mais assurez-vous de revenir demain pour voir nos choix pour le reste des meilleurs produits de l’année dans de nombreuses autres catégories. Et n’oubliez pas de voter pour votre téléphone préféré de 2021. Nous ajouterons un lien vers l’article Choix du lecteur ici même une fois le vote commencé.

