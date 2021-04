Le meilleur téléphone LG jamais fabriqué est une course à deux chevaux

LG a annoncé lundi qu’il mettrait fin à ses opérations mobiles, confirmant plus tard à l’Autorité Android que son téléphone enroulable et son successeur V60 ne seraient plus développés (comme on pouvait s’y attendre).

Nous avons pensé que ce serait une bonne idée de choisir les meilleurs smartphones LG jamais fabriqués, mais nous vous avons également demandé de voter pour vos meilleurs choix. Voici ce que vous avez choisi comme appareil phare de l’histoire de LG.

Quel est votre choix pour le meilleur téléphone LG?

Résultats

Nous avons publié le sondage le lundi 5 avril et un peu plus de 4 100 votes ont été exprimés au moment de la rédaction. Il est clair que deux appareils étaient en lice pour le meilleur smartphone LG de tous les temps, selon les lecteurs. Le LG V60 (11,87%) et le LG G3 (11,72%) étaient les premiers choix et séparés par moins de deux dixièmes de pourcentage. C’est une course remarquablement serrée.

Nous nous attendions totalement à ce que le V60 recueille de nombreux votes, car il est encore frais dans l’esprit des lecteurs et était le dernier téléphone phare traditionnel du fabricant coréen. Mais il est clair que les répondants avaient beaucoup d’amour pour le LG G3. Le produit phare de la société en 2014 a été l’un des premiers appareils largement disponibles avec un écran QHD, une technologie de mise au point automatique laser de pointe et une fiche technique bien équilibrée en général. Tout cela s’est réuni pour être une excellente alternative au Samsung Galaxy S5 et au HTC One M8 à l’époque.

Le LG G2 a complété le podium avec 9,6% des voix. Le LG G4 (7,9%), le LG V30 (7,5%) et le LG G6 (6,6%) occupaient respectivement les quatrième, cinquième et sixième places.

Le reste des téléphones a tous obtenu moins de 6% des voix chacun, le LG V50 (1,7%), le LG G Flex (2%) et le LG Optimus G (2,2%) étant les téléphones les moins populaires de la liste.

commentaires

Wes Veitch: Avait le G4, le G6 et maintenant le G8X. LG va me manquer beaucoup. En tant qu’ingénieur du son qui écoutait constamment de la musique, j’étais le marché de LG. Prise casque, quad DAC, deux haut-parleurs stéréo frontaux. Le G6 était mon téléphone préféré que j’ai jamais possédé. Toutes ces fonctionnalités, lecteur d’empreintes digitales à l’arrière, durable, indice de protection IP68. Mince. Versé un verre de whisky la nuit dernière. Fusible: LG g8 thinq était une sacrée affaire pour ce que vous avez pour l’argent .. J’ai aimé l’approche de LG sur le marché, j’espère qu’ils feront un retour un jour. Environ 75% des innovations des 7 dernières années sur les téléphones portables, vous pouvez penser LG pourStanley Kubrick: j’ai vraiment aimé mon G4. Je n’ai eu aucun problème avec ça. Je ne me souviens pas de ce qui l’a remplacé, mais à cette époque, tous les OEM fabriquaient des téléphones sympas avec de nouvelles fonctionnalités. Ces jours sont révolus. La même chose s’est produite dans l’espace PC / ordinateur portable. L’innovation est cool, mais une fois que vous avez atteint la maturité, tout a été fait et tout se ressemble. Triste vraiment.John Bli: J’avais un G6 de mi-2017 jusqu’au mois dernier, quand je l’ai remplacé par un Pixel 4a. C’est probablement le plus long que j’ai possédé un seul smartphone, mais jeez qu’il avait du mal au cours des derniers mois.Vivian Tong: Je refuse toujours de jeter mon V10. Mon partenaire utilise toujours son V20. J’utilise mon V40 comme téléphone de secours. Je suppose que cela signifie que je dois faire le plein de batteries de rechange V10 et V20.Ahmed AbuBakr: G2 était ma bonne introduction à LG. Toujours mon préféré avec un design élégant.JH: J’aime vraiment mon V60. Le boîtier à double écran est étonnamment utile. La mise à jour Android 11 a corrigé quelques bugs gênants. Ce n’est pas parfait. Mon Pixel 3XL prend de meilleures photos bien que les vidéos parient sur le V60 IMO. L’affichage est médiocre, mais il est rapide, a principalement une expérience Android 11 en stock, et l’énorme batterie lui donne une grande autonomie. Pour le prix, c’est un sacré téléphone.Angel Nuñez: Je me souviens que mon premier téléphone LG était lorsque j’ai changé d’opérateur. C’était le LG V20. C’était un excellent appareil à mon avis. Bonne course LG.

Merci pour les votes et commentaires, nous les apprécions vraiment. Quels sont vos souvenirs des téléphones LG? Selon vous, qui peut reprendre là où il s’est arrêté? Faites-nous savoir ci-dessous.