Aujourd’hui, vendredi 6 août, nous souhaitons vous présenter le meilleur top 5 de cette semaine qui vous laissera sans voix ! Sérieusement, si vous organisez votre fête à domicile, n’oubliez pas de le faire avec toutes les mesures sanitaires, avec une distance saine et beaucoup de musique et pour cela, Music News vous fait les meilleures recommandations musicales. Nous commençons!

Nous commençons par les listes exceptionnelles de Rock en Español ! Nous avons des artistes comme La Gusana Ciega, Zoé et bien sûr, The Little Jesus, dites-nous, quel est votre groupe préféré parmi ces listes exceptionnelles de Rock en Español !?

On a de ce côté, Billie Eilish avec “Happier Than Ever” dont on avait déjà un peu parlé de ça, quand tu te débarrasseras de tout ce qui est toxique dans ta vie, alors tu commenceras à être plus heureux que jamais. Et je tiens à préciser que cela ne va pas se produire comme un miracle du ciel, vous devez prendre des décisions fermes qui pourraient éventuellement faire mal mais qui à la longue vous rendront plus heureux ! Alors suivez les conseils de Billie Eilish.

Nous avons aussi « Ta ta » une chanson qui a été faite en Remix avec Daddy Yankee, le roi des rois, J Balvin, Bobby Shmurda et Eladio Carrión ! Mettez sérieusement cette chanson sur votre liste de lecture aujourd’hui et vous rendrez tous les invités fous.

Et bien sûr, nous avons “La Boca Junta”, une chanson qui a été interprétée avec Melendi et Mau Y Ricky, ce trio de stars l’a sérieusement cassé avec cette chanson. Nous sommes impressionnés par le rythme et l’amour que tout le monde a injecté dans cette chanson.

Et enfin, nous avons Majo Aguilar, avec son nouveau single, “En toda la chapa”, une chanson qui est bonne, plus que de l’aimer, vous allez l’apprécier et surtout elle va vous responsabiliser d’une manière surnaturelle ! Vous allez sérieusement adorer !

C’était le top 5 des meilleures chansons de la semaine, uniquement par Music News !