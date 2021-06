Le meilleur tracker de fitness pour enfants le Prime Day ne coûte que 30 $

Beaucoup d’entre nous sont enthousiasmés par Amazon Prime Day parce que nous voulons obtenir de bonnes affaires sur des articles que nous voulons vraiment ou dont nous avons vraiment besoin, mais il y a aussi beaucoup d’acheteurs à la recherche de bonnes affaires pour leur famille ou leurs proches. L’une des catégories les plus populaires que nous surveillons pour les offres ce Prime Day est les montres intelligentes, mais la plupart de ces appareils sont destinés aux adultes, pas aux enfants.

Si vous êtes à la recherche de l’un des meilleurs trackers de fitness pour votre enfant, ne manquez pas cette offre sur le Fitbit Ace 2. Tout le monde connaît la réputation stellaire de Fitbit pour faire d’excellents trackers et smartwatches, mais beaucoup ne réalisent pas qu’il a a également fabriqué des bandes de fitness pour enfants pendant plusieurs années. L’Ace 2 n’est pas le dernier Fitbit pour enfants (la société a sorti l’Ace 3 plus tôt cette année), mais c’est toujours l’un des meilleurs que vous puissiez acheter, et maintenant il est à plus de la moitié.

Cette offre Prime Day sur le Fitbit Ace 2 pourrait bien être le meilleur 30 $ que vous dépensez pour votre enfant tout l’été. C’est un bracelet amusant, à la mode et durable qui aide votre jeune à s’enthousiasmer pour l’exercice. Il peut suivre les activités, les pas et les habitudes de sommeil, et pas grand-chose d’autre, mais c’est en fait une bonne chose ici. Si vous êtes comme moi, vous ne voulez pas nécessairement que vos petits aient des distractions inutiles à l’écran, et avec l’Ace 2, ils ne les auront pas.

Ce qu’il comprend, ce sont des minuteries et des alarmes de réveil, ainsi que des rappels pour bouger (lorsqu’ils sont assis trop longtemps sur le canapé), des rappels pour se préparer à aller au lit et un résumé de leur objectif de minute active. Vous pouvez configurer une vue enfant dans l’application Fitbit afin qu’ils puissent voir leurs progrès, et vous pouvez créer un groupe familial pour organiser des compétitions amicales de fitness.

L’Ace 2 est disponible en trois couleurs amusantes, dont une version ciel nocturne et jaune néon, une avec des accents raisin et bleu, et une variante pastèque et sarcelle (mon préféré). Cet appareil coûte généralement 80 $ – ce qui est un peu élevé à mon avis – mais pour 30 $, c’est un achat évident. À ce prix, vous pouvez équiper tous vos enfants pour le prix d’un seul groupe Ace 2 au prix régulier.

Cependant, si vous ne ressentez pas tout à fait l’ambiance Fitbit, notre choix de finaliste pour la meilleure offre de tracker de fitness pour enfants Prime Day est également en vente. Vous pouvez vous procurer un Garmin vivofit jr. 3 pour 30 $ de rabais aujourd’hui seulement !

Garmin vivofit jr. 3 | 30 $ de rabais sur Amazon



Notre propre Chris Wedel est dans une situation unique en ce qui concerne les vêtements pour enfants, car il a la chance d’avoir deux jeunes fils qui sont toujours impatients de tester un nouveau tracker. Les enfants de Chris ont adoré le vivofit jr. 3, en particulier pour sa spectaculaire autonomie de batterie d’un an, sa grande visibilité et son apparence plus proche de celle d’une montre connectée.

50 $ sur Amazon

