Le meilleur trader Pentoshi déclare qu’Ethereum est prêt à surpasser Bitcoin – Voici pourquoi Crypto new media

Un crypto-trader et analyste de marché populaire appelle Ethereum (ETH) à surperformer considérablement Bitcoin (BTC) au cours des prochains mois.

Le crypto-trader pseudonyme Pentoshi dit à ses 207 500 abonnés sur Twitter qu’il recherche Ethereum pour former un plus bas plus élevé pour renforcer le support d’un nouveau rallye maintenant que le jeton a rompu sa tendance à la baisse contre Bitcoin.

« VUE MACRO ETH

(Semaines/mois) car nous savons que les extrêmes se produisent à l’intérieur de ce

Surclasse simplement BTC [in my opinion]

A éclaté contre BTC sur ce drapeau massif

aimerait un [higher low] sur la paire USD après les 13 jours de hausse seulement, mais c’est localement.

Avant la mise en œuvre très attendue d’EIP-1559, qui est la mise à niveau du protocole Ethereum qui brûlera une partie des frais de transaction ETH, le deuxième plus grand actif cryptographique s’est rallié pendant 13 jours consécutifs avant de plafonner à un peu moins de 2 700 $.

Pentoshi dit que bien que l’EIP-1559 soit une bonne nouvelle pour l’ETH, les investisseurs ne devraient pas s’attendre à un changement de prix du jour au lendemain.

« EIP-1559 ne changera pas comme par magie l’ETH du jour au lendemain

Mais cela réduira l’inflation des ETH

À l’heure actuelle, c’est 4,0 % par an

Point de vente [proof of stake] le changera à 0,4% par an, une réduction de 90% ou = à un triple halving BTC

Ajoutez la combustion des frais, le jalonnement, les contrats intelligents et l’offre > la demande. Je ne peux pas tout évaluer.

Le trader expose sa thèse sur l’action des prix à court terme de l’ETH, indiquant 2 550 $ comme un niveau clé à franchir pour Ethereum.

“Pour l’ETH, ce que vous aimeriez voir

Les personnes qui ont vendu à gauche avant la dernière cassure commencent à racheter au seuil de rentabilité Couverture des shorts Ordres limités importants (intention) pour remplir une base ici et créer un support

Ce qui se passe à 2 550 $ est la clé. Rupture ci-dessus = continuation. Rejeter plus bas.

Quant à Bitcoin, Pentoshi attend de voir comment l’actif crypto du roi réagit dans la fourchette moyenne de 30 000 $ et s’il peut récupérer 40 600 $. Il dit également que Bitcoin a retesté et perdu le support à la moyenne mobile estimée (EMA) sur 200 jours, dont le prix est actuellement juste au-dessus de 38 000 $.

“BTC attend toujours le milieu de 30 keks [thousands] 34,6-37,3k ou récupération de 40,6 mille

Bien avancé jusqu’à présent

Je dois également prendre note du nouveau test 200D EMA et de la perte qui a eu lieu. »

