Le meilleur Vincíus, qui assiste également

11/04/2021 à 15:52 CET

Le Real Madrid a réussi à battre le Shaktar ce mercredi et faire un pas de géant pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Bien que l’équipe n’ait pas encore montré une grande version dans le jeu collectif, c’est Vinicíus Jr. et Karim Benzema qui sont revenus pour égayer l’après-midi au Bernabéu.

Le Français, qui a marqué les deux buts de l’équipe blanche, s’est de nouveau associé au Brésilien, qui lui a accordé les deux buts, entrant dans l’histoire du club, en étant le plus jeune joueur à obtenir deux passes décisives dans le même match de Ligue des champions.

Avec les deux passes décisives contre Shaktar, Vinicíus en compte déjà 5 dans la campagne actuelle (3 en Ligue des Champions et 2 en Ligue) en plus de 9 buts, étant le deuxième joueur avec le plus d’interférences dans les buts de l’équipe de Carlo Ancelotti, seulement derrière Benzema, qui compte 13 buts et 8 passes décisives toutes compétitions confondues.

Vinicíus s’est remarquablement amélioré cette saison, non seulement dans son jeu, mais aussi dans son score et son score d’assistant, et il est confirmé comme l’un des piliers d’un Real Madrid qui, après une année sans titres, veut à nouveau remporter des trophées. Avec son partenaire sur le terrain, Benzema, L’ailier brésilien vise à être la figure qui amène les Blancs à remporter à nouveau des titres.