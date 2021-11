Le meilleur visage d’Hamilton

14/11/2021

Le à 22h45 CET

Lewis Hamilton, qui a reçu deux pénalités au Brésil, a montré tout son potentiel pour remporter un grand prix en montée qui le maintient sur la bonne voie pour remporter son huitième championnat. Il reste trois courses et les pronostics sont complètement ouverts.

1/ Le meilleur Hamilton

Il a 36 ans et s’apprête à terminer sa quinzième saison en Formule 1 et, certainement, toujours à un très haut niveau. Il chérit les meilleurs records de l’histoire, entre autres avec sept titres, 101 victoires et 101 pôles, mais le Britannique est insatiable et l’a encore une fois attesté à Interlagos, où il a culminé l’un des meilleurs week-ends de sa carrière sportive. . Disqualifié des qualifications en raison d’un échec au DRS, qui ne disposait pas des mesures réglementaires, il devait partir dernier pour terminer cinquième de la course de sprint. Puis il a ajouté une autre pénalité de 5 places sur la grille pour avoir changé l’un des éléments du moteur et, partant dixième, il a remporté une victoire plus que méritée, endossant un rythme bien supérieur à tous ses rivaux en piste. La clé de son succès réside dans le fait de ne jamais abandonner, dans sa soif de gagner, d’aller toujours à la limite et de pousser son équipe à en tirer le meilleur parti.

2/ Verstappen a-t-il dû être sanctionné ?

L’égalité a rendu le championnat très chaud et des étincelles volent sur la piste mais aussi dans les stands, où chaque manœuvre est analysée avec la passion d’un match de football d’une rivalité maximale. De la sanction à Hamilton pour l’échec de Mercedes dans le DRS aux 50 000 euros d’amende à Verstappen Pour avoir touché la voiture de son rival dans le parc fermé, les accusations et les insultes ont été à l’ordre du jour. Le point culminant s’est produit au 48e tour de la course lorsque Max a éjecté Lewis lors de sa deuxième tentative pour le dépasser au virage 4. La manœuvre était très spectaculaire, les deux s’éloignant de l’asphalte. Le Néerlandais méritait-il une sanction ? La FIA a décidé de ne pas le faire, considérant qu’il s’agissait d’un jeu de course, mais si cela avait été fait, peu se seraient plaints, car à d’autres occasions, les commissaires sportifs ont été beaucoup plus rigoureux. Hamilton avait dépassé son rival, mais il a poussé le freinage à la limite et les deux ont dû sortir pour éviter de s’écraser. Plus controversée depuis une année pleine d’émotions.

3/ Interdit de faire des erreurs

Avec trois courses d’avance, tout est ouvert. 14 points séparent Verstappen de Hamilton et les pronostics sont incertains car le potentiel de l’un et de l’autre change sensiblement d’une course à l’autre. Ce sont les petits détails qui décideront du titre et, à cet égard, compte tenu de l’égalité entre les pilotes et les équipes, la compétitivité des voitures peut faire la différence, tout comme les performances des Sergio Pérez et Valtteri BottasActeurs nécessaires et indispensables à la réussite finale, mais aussi une stratégie défaillante, une panne mécanique ou un mauvais arrêt au stand. L’échec est interdit et quand les choses ne vont pas bien, il faut limiter les dégâts, comme cela est arrivé à Max au Brésil, car terminer deuxième n’était pas si évident à cause de la vitesse de Mercedes. Sur les trois courses restantes, deux sont nouvelles au calendrier – Losail (Qatar) et Jeddah (Arabie saoudite) – tandis que sur le circuit de Yas Marina (Abu Dhabi) des changements substantiels ont été apportés. Il n’y a pas d’avantages significatifs pour aucune équipe, a priori, et celui qui parvient à mieux s’adapter et ne bousille pas les détails aura de nombreux chiffres pour réussir. Une chose est claire, les erreurs sont interdites.