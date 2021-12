Le meilleur XI de Serie A jusqu’à présent

23/12/2021 à 19:18 CET

La Serie A atteint la mi-course de la compétition. L’Inter est le grand favori après avoir récolté une séquence de victoires qui a laissé Milan et Naples derrière, qui ont commencé comme les grands favoris dans un départ spectaculaire pour les deux.

19 jours, c’est du chemin, et certains noms se démarquent déjà dans l’une des meilleures ligues du vieux continent. Handanovic, avec un pourcentage de 77,9 % d’arrêts, est le meilleur dans les buts de la compétition italienne.

Carré, en tant que défenseur avec le plus d’occasions créées, Bremer, joueur ayant réalisé le plus de récupérations, De Ligt, le seul joueur avec plus de 700 minutes que personne n’a réussi à dribbler, et Théo Hernandez, étant le défenseur avec le plus de passes décisives, constituent la meilleure ligne défensive de cette pause de Noël.

Talent et jeunesse à l’avant

Fabian Ruiz, Brozovic et Calhanoglou sont les noms qui ressortent au milieu. moyennes espagnoles 41 passes réussies par match, plus que tout autre joueur. Le Croate est le joueur de la Ligue avec plus de passes tentées, tandis que Turk est le médias qui ont été impliqués dans plus d’objectifs, treize.

Trois autres noms ressortent ci-dessus. Pasalique, assister ou composer toutes les 88 minutes. Vlahovic est le meilleur buteur avec 16 buts, et Gio siméone Il est le joueur avec le pourcentage de réussite aux tirs le plus élevé de la ligue, 37,5% des tirs se terminent par un but.