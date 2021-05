Le meilleur XI: l’équipe de la saison de Premier League a une surcharge de Manchester

Et pourtant, l’équipe de la saison ici se rabattre sur un diamant 4-4-2, avec un milieu de terrain défensif à la base et un n ° 10 à la pointe, car c’est la meilleure façon d’accueillir tous les artistes hors pair. dans le XI de jeu.

Ce qui est intéressant, c’est que récemment, la Liga a adopté un style à prédominance anglaise en ce qui concerne la formation des équipes, tandis que la Premier League a progressivement abandonné sa préférence 4-4-2. Les statistiques publiées par betweentheposts.net l’année dernière ont montré que 12 équipes de la Liga utilisaient une formation 4-4-2 ou 4-4-1-1 contre huit équipes de Premier League. Et alors que neuf équipes de la ligue espagnole ont joué avec deux attaquants, seules six équipes anglaises l’ont fait.

Les meilleures équipes de la Premier League ne jouent plus avec une formation 4-4-2. Manchester City sous Pep Guardiola préfère le 4-3-3 ou ses variantes. En fait, Guardiola a fait de l’utilisation d’un “ faux neuf ” une forme d’art, jouant sans attaquant spécialisé. Liverpool sous Jurgen Klopp a également choisi 4-3-3, tandis que Manchester United d’Ole Gunnar Solskjaer a utilisé avec diligence un double pivot – deux milieux défensifs devant un arrière-quatre – ce trimestre.

Gardien de but – Emiliano Martinez: Pour la deuxième saison consécutive, Ederson de City a remporté le prix Golden Glove pour avoir gardé la plupart des draps propres. Avec la dernière ronde de matches à jouer, Ederson a gardé 18 feuilles blanches en 35 apparitions. Le choisir aurait été un choix facile, mais la vie d’un “ gardien jouant pour la meilleure équipe d’Europe et bénéficiant de la protection d’un back-four coûteux assemblé est beaucoup plus facile que quelqu’un qui joue pour Aston Villa. Selon les statistiques de la Premier League, Emiliano Martinez a effectué 136 arrêts en 37 matchs. Il a gardé 35 draps propres. Villa a survécu de peu à la baisse la saison dernière et ce terme, ils ont signé Martinez d’Arsenal pour 17 millions de livres sterling. L’Argentin de 28 ans est la raison pour laquelle ils ont eu une saison très honorable. Edouard Mendy de Chelsea avec 16 draps propres en 30 matchs mérite une mention honorable.

Arrière droit – Kyle Walker: Aaron Wan-Bissaka de United est un arrière droit de la vieille école, dont la défense est de premier ordre. À l’avenir, cependant, il n’a pas l’air très puissant, bien que Wan-Bissaka se soit régulièrement amélioré au cours de la saison. En termes de statistiques, il l’emporte sur Kyle Walker de City, mais il a joué 11 matchs de plus que son plus proche rival. Le point fort de Walker est sa polyvalence. Il porte un facteur x. C’est un choix automatique.

Demi-centre – Ruben Dias, Harry Maguire: Après avoir terminé deuxième dernier mandat, à 18 points de retard sur Liverpool, Guardiola a renforcé sa défense. Ruben Dias est venu de Benfica pour 65 millions de livres sterling. Enfin, City avait un remplaçant pour Vincent Kompany et il s’est avéré que l’international portugais de 24 ans a signé la saison. Rolls-Royce d’un demi-centre, Dias est devenu le premier défenseur de l’ère de la Premier League à remporter le prix du footballeur de l’année de la Football Writers ‘Association (FWA).

La façon dont Harry Maguire a rebondi après l’incident de Mykonos au début de la saison en dit long sur sa force de caractère. Il a disputé 73 matchs consécutifs en Premier League avant de se blesser à la cheville. Le capitaine United mène de l’avant, il met son corps sur la ligne. Un total de 23 blocs, 60 interceptions, 29 plaqués réussis, 122 dégagements et 86 dégagements à la tête (statistiques de la Premier League) démontre sa qualité. Maguire serait le capitaine de l’équipe de la saison.

Arrière gauche – Luke Shaw: Joueur le plus amélioré de la saison, Luke Shaw a prospéré grâce à l’excellente gestion des hommes de Solskjaer. Il est un shoo-in pour la position d’arrière gauche.

Milieu défensif – Declan Rice: L’homme de West Ham United l’emporte sur ses rivaux les plus proches, N’Golo Kante et Wilfred Ndidi en termes de statistiques et d’impact. West Ham est sur le point d’obtenir le football de la Ligue Europa la saison prochaine. Pendant longtemps, ils étaient en lice pour une place en Ligue des champions. Le riz a été immense.

Milieu de terrain droit – Kevin de Bruyne: La royauté de la Premier League, les blessures ont limité le temps de jeu de Kevin de Bruyne cette saison. Et pourtant, en seulement 24 apparitions, il a récolté 11 passes et cinq buts. Il serait le premier nom sur n’importe quelle feuille d’équipe.

Milieu gauche – Bruno Fernandes: Les Portugais ont joué un rôle central dans le redressement positif de United. Au-delà de ses 18 buts et 12 passes décisives, Bruno Fernandes a eu un impact à la manière d’Eric Cantona.

N ° 10 – Ilkay Gundogan: City a eu un début de saison lent, puis ils ont perdu de Bruyne sur blessure. Après la sortie de David Silva, l’équipe avait un énorme vide à combler. L’Allemand de 30 ans s’est levé pour être compté. Une séquence qui a vu Ilkay Gundogan marquer six buts en six matches, a bouleversé la saison de City.

Attaquants – Marcus Rashford, Harry Kane: Les cyniques ont suggéré que le travail caritatif hors du terrain de Marcus Rashford avait affecté sa performance sur le terrain. Ignorez le chargement de déchets. Onze buts et neuf passes décisives en 37 matchs de Premier League, et jouant souvent avec des niggles, le football de Rashford est mobile à la hausse.

Harry Kane entre. La machine à buts de Tottenham Hotspur, brillamment adaptée à un rôle légèrement plus profond sous Jose Mourinho. Un total de 13 passes décisives en plus de ses 22 buts en 34 matches attestait encore de la classe de Kane.

Gérant – Pep Guardiola: Pas besoins de mots.

Équipe PL de la saison: Martinez (GK), Walker, Dias, Maguire (C), Shaw, Rice, De Bruyne, Fernandes, Gundogan, Rashford, Kane; Directeur: Guardiola

