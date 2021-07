Heureusement, les résultats récemment publiés de l’essai Covaxin terminé nous rassurent.

Le 22 juin, la chancelière allemande Angela Merkel a reçu sa deuxième injection du vaccin Covid. Elle a choisi de recevoir le vaccin à ARNm de Moderna pour cette injection, bien qu’elle ait reçu le vaccin AstraZeneca comme première injection. Bien qu’aucune explication n’ait été offerte publiquement, son expérience en tant que scientifique fait d’elle une traqueuse astucieuse de l’avancement de la recherche sur l’efficacité des vaccins.

Le même jour, le Premier ministre italien Mario Draghi a également changé de vaccin pour son deuxième vaccin. Alors qu’il avait précédemment reçu le vaccin AstraZeneca, il a choisi de recevoir le vaccin Pfizer-BioNTech à la deuxième occasion. Il a dit qu’on lui avait dit que sa première dose avait donné une “faible réponse en anticorps”.

La question de savoir si le mélange de vaccins Covid-19 améliore ou réduit la sécurité est une question qui fait débat depuis un certain temps. Le mélange de vaccins utilisant la même plate-forme a commencé lorsque les vaccins Pfizer et Moderna ont été utilisés de manière interchangeable aux États-Unis, selon la disponibilité. Aucun effet pervers n’a été constaté, dans ce recours d’opportunité. Le vaccin virus-vecteur russe (Sputnik-V) utilise également différents adénovirus humains dans les deux injections, pour transporter le code de la protéine de pointe dans les cellules humaines. Ce vaccin a été délibérément conçu et testé de cette façon.

Cependant, c’est lorsque des vaccins utilisant deux plates-formes différentes sont mélangés que des questions plus approfondies se posent sur la science qui les sous-tend. Les essais cliniques n’ont pas encore fourni de données sur l’efficacité et l’innocuité de telles combinaisons, bien que certaines viennent de commencer. À l’heure actuelle, nous devons passer par des études d’immunogénicité, appuyées par des données « du monde réel » telles qu’elles émergent dans les pays qui ont déjà commencé cette pratique.

Plusieurs pays européens ont essayé des vaccins mixtes. La pratique a été déclenchée par des tours et des détours dans les approbations réglementaires pour le vaccin AstraZeneca, à la fois par les régulateurs nationaux et l’Agence européenne des médicaments. Plusieurs pays n’ont pas initialement approuvé le vaccin pour une utilisation chez les personnes âgées, car l’essai international initial du vaccin n’incluait pas un nombre suffisant de ces personnes. Il n’était autorisé que pour les plus jeunes. Plus tard, les régulateurs ont inversé la position, lorsque des rapports déconcertants ont fait état de risques de coagulation chez les jeunes, en particulier les femmes. La recommandation a été modifiée, pour éviter le vaccin chez les jeunes mais l’utiliser chez les personnes âgées ! Au fur et à mesure de la mise en œuvre de ce demi-tour, d’autres vaccins ont été utilisés pour les deuxièmes injections.

L’interruption des approvisionnements anticipés d’AstraZeneca en provenance d’Inde a également créé un besoin pour les pays européens de mélanger des vaccins créés sur différentes plateformes. Ces tentatives ont maintenant apporté la preuve que la réponse immunitaire est nettement améliorée lorsqu’une première injection d’AstraZeneca est suivie d’une deuxième injection d’un vaccin à ARNm. Ceci est particulièrement important pour les personnes âgées, chez qui la réponse immunitaire a tendance à être plus faible que chez les jeunes. Merkel et Draghi ont endossé cette science émergente avec leurs armes.

L’une des raisons pour lesquelles la deuxième injection du vaccin AstraZeneca peut avoir une réponse immunitaire relativement faible est le vecteur viral commun utilisé dans les deux doses. L’adénovirus du chimpanzé qui transporte le code de la protéine de pointe dans les cellules humaines est le même dans les deux injections. Bien que ce virus de messagerie soit inoffensif, il peut toujours exciter une réponse immunitaire lorsqu’il est administré lors du premier coup. Cela peut empêcher le virus du courrier de délivrer efficacement le code de la protéine de pointe après le deuxième coup. Comment le facteur peut-il livrer le colis lorsque le chien de garde du propriétaire de la maison l’éloigne du portail ? Les Russes ont été intelligents en utilisant deux virus vecteurs différents (les adénovirus humains 5 et 26) dans leurs tirs. Un essai, mélangeant l’AstraZeneca et les vaccins russes, est sur les cartes.

Et l’Inde ? Nous avons une population plus jeune que l’Europe. La réponse immunitaire globale à la version indienne du vaccin AstraZeneca peut encore être robuste parmi les sections les plus jeunes de la population. Les inquiétudes demeureront toujours pour les personnes âgées. Faut-il les prioriser pour les vaccins Moderna ou Pfizer à leur arrivée ? De nouveaux vaccins à sous-unités protéiques serviront-ils à stimuler la réponse immunitaire ? Nos agences scientifiques et réglementaires devront nous guider.

Au-delà de la capacité intrinsèque à alimenter une forte réponse immunitaire, des questions se posent quant à la capacité des vaccins à surmonter le défi des variantes actuelles et futures. Les vaccins à ARNm produisent une réponse immunitaire suffisamment forte pour surmonter les variantes actuellement en circulation, malgré une certaine réduction d’efficacité par rapport au virus sauvage ou à sa variante Alpha. Cependant, les preuves liées à l’étendue de l’efficacité du vaccin AstraZeneca contre la variante Delta sont contradictoires, ce qui crée une incertitude. Dans ces circonstances, ceux qui ont accès aux vaccins à ARNm les choisissent comme choix pour la deuxième injection. Pas étonnant que l’élite indienne attend impatiemment son arrivée, pour trinquer avec le cocktail Merkel Mix !

Heureusement, les résultats récemment publiés de l’essai Covaxin terminé nous rassurent. Le virus inactivé, qui forme la plate-forme, offre plusieurs antigènes en plus de la protéine de pointe. La réponse immunitaire à large bande qui est évoquée contre plusieurs antigènes peut surmonter les variantes qui s’arment avec des mutations de protéine de pointe modifiant la forme. En effet, les résultats des essais montrent non seulement des niveaux élevés d’efficacité globale contre Covid-19, mais ont également fourni des preuves de protection contre la variante Delta. Nous n’avons peut-être pas besoin d’un vaccin à ARNm pour fournir une protection supplémentaire.

Ainsi, il semble que les vaccins à ARNm et les vaccins multi-antigènes nous aident à atterrir en toute sécurité dans la zone d’immunité protectrice même lorsqu’ils sont menacés par des variantes, tout comme les systèmes d’atterrissage aux instruments CAT-3 aident les avions à se poser en toute sécurité sur la piste prévue dans le brouillard dense de Delhi hiverne.

L’auteur, cardiologue et épidémiologiste, est président de la Public Health Foundation of India (PHFI)

Les vues sont personnelles

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.