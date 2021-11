Le membre de la famille dans le besoin, la nouvelle arnaque WhatsApp qui peut vous laisser sans économies | La technologie

Cette arnaque inquiète les autorités au Royaume-Uni, et vous devez le savoir, car il est probable qu’elle arrivera également en Espagne dans les prochains jours.

WhatsApp est toujours l’application de messagerie la plus populaire au monde, et non seulement elle permet à tous nos amis, collègues ou membres de la famille d’utiliser facilement l’application, mais les cybercriminels utilisent la plate-forme pour diffuser une série de canulars. , en utilisant généralement l’ingénierie sociale. .

De nombreuses escroqueries se produisent tous les jours sur WhatsApp, mais une qui semble gagner un peu, du moins au Royaume-Uni, dans l’arnaque du membre de la famille ou de l’ami dans le besoin.

Comme son nom l’indique, l’arnaque de l’ami ou du membre de la famille dans le besoin c’est lorsqu’un cybercriminel se fait passer pour l’un de nos contacts connus pour nous demander de l’argent prétendant qu’il a des problèmes financiers ou qu’il est à l’hôpital pour payer une facture.

Dans ce cas, les cybercriminels se font passer pour des petits-enfants ou des enfants, dont les comptes ont déjà été volés, pour tromper les personnes âgées, parents ou grands-parents qui ne sont pas si habitués à ce type d’arnaques technologiques et qui tombent très facilement dans le piège.

Compte tenu de l’augmentation des cas, WhatsApp a voulu faire connaître cette arnaque au Royaume-Uni car 59% des utilisateurs britanniques ont subi une tentative d’escroquerie avec ce type de messages.

Plus précisément, ils parlent d’un homme de 75 ans qui a transféré 1 550 livres à des escrocs en pensant que c’était sa petite-fille, qui avait falsifié une fausse facture médicale.

D’autre part, le gestionnaire de politique WhatsApp, Catherine Harnett, a noté que l’application « protége les messages personnels des utilisateurs avec un cryptage de bout en bout, mais nous voulons rappeler aux gens que nous avons tous un rôle à jouer pour protéger nos comptes en restant vigilants contre la menace des escrocs ».

Une autre arnaque assez courante est le piratage de compte. Les cybercriminels demandent une séquence de plusieurs chiffres que la victime a reçue par SMS affirmant s’être trompée de numéro. Si la victime lui fournit cette séquence de chiffres (la vérification du compte), elle perd le compte.

L’utilisateur doit être particulièrement prudent et ne jamais fournir aucune information personnelle, ni aucun chiffre de sécurité qu’il a reçu sur son téléphone à d’autres personnes, même s’il s’agit apparemment d’amis ou de membres de la famille.