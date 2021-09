Le membre de l’équipe United mécontent de l’arrivée de Cristiano

09/06/2021 à 12:47 CEST

C’est le retour à la maison du fils prodigue. Beaucoup à Old Trafford attendent à bras ouverts l’arrivée de Cristiano Ronaldo, dans ce qui sera sa deuxième étape avec les «diables rouges» après une carrière couronnée de succès.

Beaucoup, mais pas tous. Concrètement, l’un d’eux considère comme une « mauvaise nouvelle » le retour des Portugais dans les rangs de United. C’est à propos des Hollandais Donny van de Beek, qui est venu à Manchester avec le star tag mais s’est évanoui en Premier League.

Selon son agent, le milieu de terrain n’est pas satisfait du retour de Cristiano, car cela signifiera moins de minutes pour lui.

“Cristiano a signé vendredi et nous savions que c’était une mauvaise nouvelle pour nous. Pogba joue dans le groupe en ce moment, et avec l’arrivée de Cristiano, cela signifie qu’il y aura un joueur supplémentaire au centre du terraincar Pogba retrouvera sa place au milieu de terrain », a déclaré Guido Albers de Ziggo Sport.

Van de Beek, chez United

L’importance de Van de Beek a déjà été minime depuis qu’il a enfilé pour la première fois le maillot des Diables rouges de la Ajax. Albers, son agent, a ajouté à ses propos le mécontentement qu’ils ont envers l’entraîneur Ole Gunnar Solskjaer, qui, selon lui, a ralenti l’avancement de la carrière professionnelle de Donny.

« Nous avons eu des entretiens avec Solskjaer et le conseil d’administration. Nous avons pris l’initiative de rechercher un club et notre recherche s’est terminée à Everton. Nous avons entamé des conversations avec Marcel Brands et Farhad Moshiri. lundi soir [antes de la fecha límite del mercado de fichajes] nous avons reçu un appel de Solskjaer et du club, et ils nous ont dit qu’un transfert n’était pas à sa place et qu’il devait se présenter à l’entraînement le lendemain matin“Il a ajouté à propos de la situation de Van de Beek.

Cristiano Ronaldo, lors de son premier passage à United

