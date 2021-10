Le membre du Congrès républicain de Floride, Bill Posey, a inscrit « Let’s Go Brandon » sur le compte rendu du Congrès alors qu’il terminait son discours par l’euphémisme républicain populaire.

« Let’s Go Brandon », maintenant sur le dossier du Congrès. @congbillposey si vous avez besoin de lui. pic.twitter.com/ipHAanSGU4 – Jorge Bonilla (@BonillaJL) 22 octobre 2021

Vous trouverez ci-dessous le discours du membre du Congrès à l’étage de la Chambre où il poursuit le plan «Build Back Better» de Joe Biden et avertit les démocrates que leur majorité ne sera pas longue.

Comme nous l’avons signalé précédemment, « Une vidéo tweetée par Benny Johnson de TPUSA montrait des milliers de personnes alignées pour un rassemblement organisé ce soir par l’ancien président Donald Trump à Des Moines, Iowa, au parc des expositions de l’État.

Dans un tweet de suivi, une autre vidéo montre une bannière « Let’s Go Brandon » volant au-dessus de la tête, ce qui a également encouragé les amateurs de rallye à s’inscrire sur Gettr.com. «

L’expression « Allons-y Brandon ! » a été utilisé comme un euphémisme républicain qui signifie en fait « F-k Joe Biden ». Des étudiants universitaires ont même commencé à scander la phrase à travers le pays lors de matchs de football.

« Ted Cruz se joint à la fête.. #LetsGoBrandon »

Ted Cruz se joint à la fête.. #LetsGoBrandon pic.twitter.com/UtClXkTqxD – Chuck Callesto (@ChuckCallesto) 17 octobre 2021

Alors que la cote d’approbation de Biden continue de chuter, de plus en plus d’Américains se lassent de ce qu’ils considèrent comme une présidence ratée. Cela conduit beaucoup, y compris les républicains et même les membres du Congrès, à dire : « Let’s Go Brandon ».

