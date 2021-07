Le membre du Congrès de l’Alabama, Barry Moore, a acheté 3 crypto-monnaies alors que le marché montait en flèche

Felix Barry Moore, qui est le représentant américain du 2e district du Congrès de l’Alabama, a acheté du Dogecoin (DOGE/USD), de l’Ether (ETH/USD) et du Cardano (ADA/USD) ces derniers mois. . Un rapport a annoncé cette nouvelle le 6 juillet, citant une divulgation commerciale déposée auprès du secrétaire de la Chambre des représentants le 2 juillet. La date de début de l’achat aurait été le 5 mai 2021.

Selon la divulgation, Moore a acheté ETH le 5 mai, suivi de trois achats ADA les 10, 11 et 13 mai. Il rachète ensuite DOGE le 13 juin. Cependant, comme ses achats d’ETH et d’ADA, le membre du Congrès n’a pas révélé combien DOGE avait acheté. Au lieu de cela, il a détaillé que la valeur des pièces qu’il a obtenues se situait entre 1 001 $ et 15 000 $. Cela signifie que ses cinq achats valaient entre 5 005 $ et 75 000 $.

En particulier, l’achat de l’ADA indique que le membre du Congrès Moore a acheté les crypto-monnaies sur un échange, car la devise n’est pas disponible sur les principales plates-formes, telles que Robinhood ou PayPal, qui a lancé la prise en charge de la crypto en décembre de l’année dernière.

Le marché des crypto-monnaies continue de baisser

Depuis la mi-mai, le marché des crypto-monnaies a connu une forte baisse. Par exemple, l’ETH / USD s’est échangé à 3 541,46 $ le 5 mai. Alors que la pièce a continué de se redresser dans les jours suivants pour atteindre un nouveau sommet historique à 4 362,35 $ le 12 mai, les ours ont pris le contrôle du marché, forçant la pièce à chuter aux niveaux de 2 000 $. Au moment d’écrire ces lignes, l’ETH / USD se négocie à 2 371,58 $ après avoir gagné 4,5% au cours des dernières 24 heures.

En revanche, le prix moyen ADA/USD lors des achats se situait entre 1,53$ et 1,97$ dollars. Comme l’ETH, la pièce a augmenté dans les jours qui ont suivi l’achat et a atteint un nouvel ATH à 2,46 $ le 16 mai. À l’heure actuelle, l’ADA / USD se négocie à 1,42 $ après avoir gagné 0,64% au cours des dernières 24 heures. Le prix actuel de la pièce représente un glissement de 42,25% de son ATH.

Contrairement à ETH et ADA, Moore a acheté DOGE au milieu d’un marché baissier. Le 13 juin, DOGE se négociait entre 0,31 $ et 0,33 $ après qu’une force de vente massive l’ait vu glisser de son ATH à 0,74 $. Suivant les traces de l’ETH et de l’ADA, le prix du DOGE a continué de baisser et la pièce change actuellement de mains à 0,23 $, marquant une baisse de 68,3% par rapport à son ATH.

Ces données montrent que l’investissement en crypto-monnaie de Moore a pris un coup important. Cependant, on ne sait pas si Moore avait d’autres avoirs en crypto-monnaie, car il n’avait qu’à divulguer les achats de crypto-monnaie qu’il avait effectués après avoir rejoint le Congrès plus tôt cette année.

Le membre du Congrès de l’Alabama, Barry Moore, a acheté 3 crypto-monnaies alors que le marché montait en flèche, est apparu en premier sur Invezz.