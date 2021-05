Le membre du Congrès du GOP a “ oublié ” de voter par procuration qui aurait tué 1,9 milliard de dollars pour un projet de loi sur les dépenses de sécurité

Le républicain californien Ken Calvert a «oublié» de voter par procuration au nom du républicain du Texas, John Carter, qui aurait coulé 1,9 milliard de dollars après janvier. 6 projet de loi supplémentaire sur les dépenses de sécurité, Just the News a appris.

La lettre de Carter accordant l’autorisation de voter par procuration au représentant de Californie Ken Calvert a été soumise au greffier de la Chambre et acceptée. Carter a voté avec succès par procuration jeudi sur «la motion de réengagement» qui a précédé le vote final sur le projet de loi supplémentaire sur la sécurité. Le porte-parole de Carter a déclaré à Just the News qu’il aurait voté contre le projet de loi si son vote par procuration avait été compté.

“Le membre du Congrès a inclus une déclaration dans le procès-verbal selon laquelle il aurait voté non”, a déclaré le porte-parole de Carter.

Le porte-parole de Calvert a déclaré à Just the News pourquoi la procuration de Carter n’avait pas été comptée lors du vote sur l’adoption finale du projet de loi de 1,9 milliard de dollars.

“Représentant. Calvert avait voté par procuration pour le représentant Carter tout au long de la semaine », a déclaré le porte-parole. “Représentant. Calvert a fait une erreur et a simplement oublié de voter pour le représentant Carter.

Les membres de la Chambre ont maintenant la possibilité de voter par procuration au lieu de voter en personne en raison des changements aux règles adoptés par la Chambre pendant la pandémie COVID-19.

À la Chambre, un vote à égalité peut couler un projet de loi, donc un non vote d’un ou deux des membres du GOP qui n’ont pas voté aurait empêché le projet de loi de passer.

Le représentant républicain de Floride, Daniel Webster, était contre la mesure, mais il s’est opposé à l’utilisation du vote par procuration et n’a pas pu voter en personne sur le projet de loi.

“Représentant. Webster a raté des votes parce qu’il a été inévitablement détenu dans le district et n’a pas pu se rendre à DC à temps pour voter », a déclaré vendredi un porte-parole de Webster à Just the News. «Il se serait probablement opposé au projet de loi – il n’a pas voté par procuration sur le principe car il s’oppose officiellement au vote par procuration et faisait partie du procès initial contestant sa constitutionnalité.»

Mis à part les deux membres du GOP dont les votes n’ont pas été enregistrés, tous les autres membres de la Chambre républicaine ont voté contre le projet de loi. La Chambre dirigée par les démocrates a adopté le projet de loi 213-212 jeudi. Il y avait trois démocrates qui ont voté contre le projet de loi et 3 démocrates qui ont voté présent.

