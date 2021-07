Le membre du Congrès du GOP Chip Roy dit qu’il veut “18 mois de plus de chaos” 10z viral

représentant Chip Roy (R-TX) a carrément expliqué la stratégie législative des républicains en tant que parti minoritaire jusqu’aux élections de mi-mandat de 2022 : chaos et obstruction.

Dans une nouvelle vidéo datée du 29 juin d’un événement Patriot Voices, le membre du Congrès explique l’état d’avancement de Capitol Hill vis-à-vis du plan d’infrastructure en cours d’élaboration au Congrès. Roy a dit le Président Nancy Pelosi « vire juste à gauche » et qu’il attend de voir quel type de projet de loi sortira du Sénat.

“Nous n’avons aucune idée d’où ils se trouvent”, a-t-il déclaré à propos des négociations au Sénat.

« Honnêtement, pour le moment, pour les 18 prochains mois, notre travail consiste à faire tout notre possible pour ralentir tout cela jusqu’en décembre 2022, puis entrer ici et diriger », a déclaré Roy.

Il s’est dit préoccupé par le fait qu’en plus d’un projet de loi bipartite potentiel sur les infrastructures, les démocrates pourraient essayer d’utiliser la réconciliation budgétaire pour adopter un projet de loi distinct contenant des dispositions qu’il a qualifiées de “poubelles libérales”. En vertu des règles du Sénat, 60 voix sont nécessaires pour commencer et terminer le débat sur la plupart des projets de loi, ce qui pose problème aux démocrates du Sénat à 50-50. Cependant, les projets de loi de réconciliation budgétaire ne nécessitent qu’une majorité simple, que les démocrates auraient s’ils votaient tous ensemble. (Vice président Kamala Harris voterait prépondérant en cas d’égalité.)

Les commentaires de Roy font écho à ceux du chef de la minorité au Sénat Mitch McConnell, qui a déclaré en mai : « 100 % de notre objectif est d’arrêter cette nouvelle administration. » McConnell en a dit autant sur Barack Obama en 2010, lorsqu’il a déclaré : « La chose la plus importante que nous voulons réaliser est que le président Obama soit un président à mandat unique.

Dans ses commentaires, Roy a exprimé sa frustration face au manque de clarté entourant les négociations sur les infrastructures :

Soit dit en passant, les gens qui travaillaient à conclure l’accord n’étaient pas vos guerriers conservateurs au Sénat. Et donc ils concluent un accord, mais ensuite Biden, qui est sorti et a dit “Nous avons un accord”, a permis à Pelosi d’intervenir en quelque sorte et de dire: “Oup, non, tu ne le fais pas. Vous n’obtiendrez cet accord que si vous vous réconciliez avec toutes ces ordures libérales. Et puis Biden a dit: “Ok, ouais.” Et ils se sont en quelque sorte retirés de l’accord. Puis il s’est en quelque sorte éloigné de la menace de veto, donc personne ne sait ce que quelqu’un va faire maintenant. C’est ca le truc. C’est le problème. En fait, je dis, remercie le Seigneur. Encore dix-huit mois de chaos et d’incapacité à faire avancer les choses. C’est ce que nous voulons.