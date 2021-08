Le membre du Congrès du Wisconsin, Ron Kind, prendra sa retraite, ouvrant un siège de balançoire clé en 2022 convoité par le GOP .

L’avenir politique de l’ouest du Wisconsin est désormais incertain.

Le représentant démocrate de longue date des États-Unis, Ron Kind, a annoncé mardi son intention de ne pas se présenter à la réélection pour son siège dans le 3e district de l’État.

“La vérité, c’est que je suis à court d’essence”, a déclaré Kind aux journalistes à La Crosse.

Kind siège au Congrès américain depuis 1997, faisant de lui le membre le plus ancien du Wisconsin à Washington.

Il est également le dernier démocrate en dehors des régions de Milwaukee et de Madison. Son siège dans l’ouest du Wisconsin était considéré comme une valeur aberrante et une cible convoitée par les républicains.

Le gouverneur Tony Evers a déclaré que Kind avait servi l’État pendant des années et l’a remercié pour son temps au Congrès.

« Depuis plus de deux décennies, l’ouest du Wisconsin peut compter sur Ron Kind. Grâce à son formidable leadership, d’innombrables petites entreprises, agriculteurs et familles ont un avenir meilleur devant eux. Alors que sa voix au Congrès va beaucoup nous manquer, son héritage en tant que leader pragmatique et désintéressé continuera de faire avancer le Wisconsin », a déclaré le gouverneur dans un communiqué.

Les républicains sont prêts à bondir.

L’ancien président Trump a remporté le district de Kind en 2016, et la vallée de Chippewa et l’ouest du Wisconsin sont de plus en plus conservateurs depuis des années.

Le président républicain du Wisconsin, Andrew Hitt, a déclaré mardi que le mandat de Kind touchait à sa fin, qu’il choisisse de prendre sa retraite ou non.

« Les jours de Ron Kind au Congrès étaient comptés grâce aux efforts inlassables de Derrick Van Orden. Les républicains sont bien placés pour remporter ce siège au Congrès pour la première fois en un quart de siècle », a déclaré Hitt.

Van Orden, le candidat républicain dans le district de Kind, a remercié Kind pour ses années de service.

“Je tiens à remercier Rep. Kind pour avoir servi à Washington au cours des 24 dernières années, et je lui souhaite le meilleur pour sa retraite”, a déclaré Van Orden. “Notre campagne a montré que les habitants du 3e sont prêts pour un leader éprouvé et testé à Washington qui résistera au programme radical de Nancy Pelosi et veillera à ce que nos enfants et petits-enfants vivront dans une nation sûre et prospère.”

Il n’y a aucun mot sur des candidats démocrates potentiels pour essayer de prendre le siège de Kind, mais ces candidats se matérialiseront très certainement au cours des prochaines semaines.

Kind dit qu’il prévoit de continuer à vivre à La Crosse après sa retraite du Congrès.