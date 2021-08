Le membre du Congrès Patrick McHenry rejette les plans de la SEC pour les échanges cryptographiques, affirmant qu’ils cherchent à saper l’innovation

Pour Angel Di Matteo @shadowargel

Pour McHenry, les plans de Gensler et de la SEC ne feraient que menacer l’innovation que les monnaies numériques apportent avec eux, donc ces actifs doivent être régulés en pensant plus intelligemment.

Le membre du Congrès américain de Caroline du Nord et représentant du Parti républicain, Patrick McHenry, s’est dit préoccupé par le fait que la Securities and Exchange Commission (SEC) a demandé juridiction sur tous les échanges cryptographiques opérant dans le pays.

McHenry critique les intentions de la SEC

C’est ce qu’a déclaré McHenry dans un communiqué de presse publié hier, dans lequel il a qualifié la demande de la SEC de “prise de contrôle flagrante qui nuirait à l’innovation américaine”, accusant spécifiquement de ne plus avoir besoin d’accords secrets entre Gary Gensler (directeur de l’organisme de réglementation) et la sénatrice Elizabeth Warren.

À cet égard, McHenry a indiqué :

«La dernière décision du président Gensler, de demander au Congrès la compétence sur les échanges de non-titres, est une prise de contrôle flagrante qui nuira à l’innovation américaine… Compte tenu de la nature des actifs numériques, les décideurs doivent être réfléchis et délibératifs lorsqu’ils légifèrent dans cet espace. C’est pourquoi j’ai introduit la HR 1602, la Loi pour l’élimination des barrières à l’innovation, afin d’apporter une plus grande sécurité réglementaire aux acteurs de ce marché. Nous avons besoin d’une politique intelligente, élaborée à travers un processus transparent, pour garantir que l’innovation et la création d’emplois se poursuivent aux États-Unis. »

Les remarques de McHenry font suite à une lettre écrite par Gensler au sénateur Warren, dans laquelle il abordait certaines préoccupations réglementaires concernant les crypto-monnaies. Là, le responsable de la SEC a souligné les problèmes de sécurité associés aux échanges, notant que l’entité qu’il représente et la Commission for Trading in Futures and Commodities (CFTC) sont responsables de la sécurité des investisseurs et des consommateurs, suggérant que ceux-ci ne peuvent pas tomber dans des failles.

Cadre réglementaire compliqué pour les crypto-monnaies

Des tensions autour de la réglementation surviennent à un moment où les crypto-monnaies sont au centre du débat autour de l’Infrastructure Bill aux États-Unis, précisément parce que de nombreux membres de l’écosystème et passionnés considèrent qu’elle menace la croissance du secteur en imposant des conditions difficiles à respecter. .

L’aspect qui génère le plus de controverse au sein de la proposition sont les dispositions qui imposent des règles plus strictes aux investisseurs et aux entreprises du secteur de la monnaie numérique, qui vise à lever quelque 28 000 millions de dollars US par le biais d’impôts sur les opérations avec ces actifs. Pour ce faire, ils souhaitent étendre les exigences fiscales sur les déclarations liées aux mouvements d’actifs numériques, en élargissant les dispositions applicables aux « courtiers », terme sous lequel les mineurs, les développeurs de produits, les opérateurs de nœuds et autres gestionnaires de métiers liés aux crypto-monnaies.

À l’heure actuelle, le débat et la controverse concernant ce projet de loi se poursuivent. Pendant ce temps, les crypto-monnaies les plus réputées ont réagi positivement sur les principaux marchés, profitant des augmentations notables de ces derniers jours.

