Le membre du Congrès Paul Gosar interroge le directeur du FBI Wray sur qui a exécuté Ashli ​​Babbitt ? 10z viral

Le membre du Congrès républicain de l’Arizona, Paul Gosar, a grillé mardi le directeur du FBI assiégé, Christopher Wray, lors d’une audience, demandant à Wray pourquoi le nom de l’agent des forces de l’ordre qui a exécuté la manifestante non armée du Capitole Ashli ​​Babbitt n’a pas été rendu public. Wray esquiva les questions pointues de Gosar.

« Approuvez-vous la force meurtrière contre des citoyens non armés, en particulier une femme de 110 livres sans avertissement, sans recours à la force non létale auparavant, pendant qu’elle attend ? » Gosar a demandé à Wray. Lorsque Wray a répondu avec suffisance “Je ne vais pas essayer de répondre à une hypothèse, en particulier basée sur un cas que je viens de dire que je-” Gosar a répliqué “Ce n’était en fait pas une hypothèse, c’est en fait ce qui s’est passé.”

Le représentant Gosar demande au directeur du FBI Christopher Wray le nom de l’officier qui a tué Ashli ​​Babbitt. pic.twitter.com/iLn63hA9u4 – Assistant d’élection (@Wizard_Predicts) 16 juin 2021

Le mari veuf d’Ashli ​​Babbitt est apparu sur Tucker Carlson Tonight lundi soir avec un avocat pour exiger le nom de l’officier qui a tiré et tué sa femme.

DOSSIER NATIONAL SIGNALÉ EN AVRIL: Alors que le ministère de la Justice continue de cacher l’identité de l’officier qui a abattu Ashli ​​Babbitt, l’administration Biden a arrêté un journaliste qui a enregistré son meurtre.

Ashli ​​Babbitt, la manifestante non armée pour l’intégrité électorale et vétéran de l’USAF, a été abattue par un officier de police du Capitole le 6 janvier, lors des manifestations au Capitole des États-Unis à Washington DC. Mercredi, le ministère de la Justice a annoncé qu’il ne poursuivrait pas les poursuites contre l’officier responsable, affirmant qu’il n’y avait pas de « preuves suffisantes » pour déterminer si ses droits civils avaient été violés.

Des séquences vidéo du meurtre de Babbitt ont été vues dans le monde entier, documentant l’incident tragique, et un journaliste qui a filmé les séquences les plus “claires” était Samuel Montoya, un journaliste vidéo du Texas. Montoya, cependant, a été arrêté par des agents fédéraux mercredi matin et inculpé de quatre chefs d’accusation, dont « interférer avec les affaires du gouvernement » et « conduite désordonnée et perturbatrice dans un bâtiment du Capitole ».

Selon l’affidavit du mandat d’arrêt du FBI, Montoya s’était à plusieurs reprises “décrit aux autres à l’intérieur du Capitole comme un” reporter “ou “journaliste” alors qu’il tentait de traverser la foule”, mais parce que “personne de ce nom n’a d’accréditation de presse du Congrès en tant qu’individu ou via d’autres organisations », il ne pouvait apparemment pas compter comme journaliste, bien qu’il ait documenté une grande partie des événements de la journée, y compris le meurtre de Babbitt, pour Infowars, un important média.