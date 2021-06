Le membre du Congrès Thomas Massie : « Personne ne devrait être obligé de prendre ce vaccin »

in

Le membre du Congrès républicain du Kentucky, Thomas Massie, a déclaré que les êtres humains ne devraient pas être obligés de prendre le vaccin contre le coronavirus, citant des chiffres montrant la prévalence de la myocardite cardiaque chez les jeunes vaccinés. Les commentaires de Massie font écho à l’affirmation récente du président Donald Trump selon laquelle “le vaccin sur les très jeunes est quelque chose que vous devez vraiment arrêter”.

« Les enfants et les jeunes adultes sont les moins susceptibles de souffrir de COVID-19 et les plus susceptibles de souffrir de myocardite à la suite du vaccin. Personne ne devrait être obligé de prendre ce vaccin. Il est particulièrement mal d’imposer ce vaccin à ceux qui se sont remis du virus », a déclaré le membre du Congrès Massie. Massie a tweeté les chiffres du CDC sur les cas de myocardite parmi les vaccinés par âge :



Le comité consultatif sur les pratiques de vaccination, qui est une entité consultative pour les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), s’est réuni mercredi et la réunion a confirmé une “association probable” entre le vaccin contre le coronavirus et le développement de la maladie cardiaque de la myocardite.

Le groupe de travail technique sur la sécurité des vaccins a contribué à la bombe stupéfiante selon laquelle «les données disponibles à ce jour suggèrent une association probable de la myocardite avec la vaccination à l’ARNm chez les adolescents et les jeunes adultes» et le membre du groupe de travail sur les vaccins COVID-19, le Dr Matthew Oster, a déclaré qu’«il semble que le Le vaccin à ARNm peut être un nouveau déclencheur de la myocardite.

ARRÊTEZ LA FOLIE DES VACCINATIONS FORCÉES CHEZ LES ENFANTS ET LES ÉTUDIANTS ! L’OMS déconseille désormais de vacciner les enfants. Le CDC a déclaré une réunion pour demain pour discuter de la myocardite et de la péricardite chez les enfants. Le harcèlement continue ! C’est faux! pic.twitter.com/KBY4DRIGo7 – Scott Jensen (@drscottjensen) 22 juin 2021

1/ CE N’EST PAS CORRECT.@cdcgov vient de publier sa mise à jour myocardite/péricardite. Ils admettent maintenant que le risque post-seconde chez les personnes de moins de 25 ans pourrait être supérieur à 200 fois le taux de fond (et cela ne tient pas compte de la sous-déclaration). Mais la vraie nouvelle est encore pire… pic.twitter.com/dP1IH5ZLqs – Alex Berenson (@AlexBerenson) 23 juin 2021

DOSSIER NATIONAL SIGNALÉ LE 10 JUIN: Les Centers for Disease Control ont annoncé jeudi qu’ils avaient prévu une réunion d’urgence pour discuter des rapports croissants de myocardite et de péricardite (inflammation cardiaque) chez les personnes qui avaient récemment reçu le vaccin COVID, en particulier l’ARNm Pfizer et Moderna Vaccins contre le covid.

La réunion virtuelle est prévue pour le 18 juin et durera de 11 h à 17 h, heure normale de l’Est. Le Comité consultatif du CDC sur les pratiques de vaccination (ACIP) a présenté un ordre du jour pour la réunion d’urgence, qui répertorie plusieurs points de données découverts au cours de l’enquête précédemment rapportée par National File.

Le CDC ACIP note que 488 rapports au total d’inflammation cardiaque ont été reçus concernant le vaccin Pfizer, et 301 rapports au total ont été reçus concernant le vaccin Moderna. La durée médiane de l’apparition des symptômes des vaccins est de 2 à 3 jours et la majorité des cas concernent des hommes dont l’âge moyen des symptômes d’inflammation est de 30 ans pour la première dose et de 24 ans pour la seconde.

Quinze des cas concernent des patients qui sont toujours hospitalisés au moment du rapport, trois restant dans des unités de soins intensifs. Sur les 270 patients qui ont obtenu leur congé, 49 ont un état de rétablissement inconnu. Le rapport conclut que « l’analyse des rapports préliminaires du VAERS sur la myocardite/péricardite est en cours, y compris le suivi pour obtenir les dossiers médicaux, les examens complets, l’application de la définition de cas de travail du CDC et le jugement des cas. »

Le rapport de National File sur l’enquête du CDC sur les cas de myocardite en mai a été faussement qualifié de « trompeur » par Twitter, malgré le fait que la source de l’article provenait directement du site Web du CDC. Les utilisateurs n’ont pas pu aimer ou retweeter l’histoire et ont été avertis par un message en gras qui a été partiellement redirigé, ironiquement, vers le site Web du CDC.

Le CDC a ouvert une enquête sur les rapports de vaccins COVID provoquant une myocardite (inflammation des muscles du cœur) chez les jeunes et les adolescents.https://t.co/QGQKuyEsvK – Fichier national (@NationalFile) 24 mai 2021

