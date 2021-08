Le membre du Congrès Warren Davidson dénonce l’insertion de taxe crypto de dernière minute dans le projet de loi sur les infrastructures ZyCrypto Crypto new media

in

Alors que le Sénat américain prévoit de tenir un vote populaire sur le projet de loi sur les infrastructures en vertu duquel une loi fiscale de dernière minute sur les crypto-monnaies a été introduite, certains pensent que l’ensemble du projet de loi est mal adapté en raison de son imprécision et pourrait s’avérer colossal pour l’industrie et en grande, l’économie américaine.

Problèmes de confidentialité

La loi, qui vise à soumettre les acteurs de l’espace crypto aux mêmes règles réglementaires que celles imposées à divers titres tels que les actions, a mécontenté certains acteurs de l’industrie ainsi que les législateurs qui estiment que son langage est préjudiciable à l’industrie de la crypto. Essentiellement, le gouvernement vise les particuliers et les institutions à déclarer non seulement les gains et les pertes, mais également toute activité associée à la cryptographie, telle que la vente d’équipements miniers.

Le membre du Congrès Warren Davidson, qui a inventé le langage de la crypto-monnaie dans le projet de loi sur l’infrastructure comme “la loi sur la protection des grandes banques”, estime en particulier que s’il est adopté, cela pourrait entraîner des problèmes négatifs sur une grande partie des activités liées à la crypto qui pourraient même ne pas avoir besoin d’être taxées.

Le membre du Congrès qui est un ardent partisan du bitcoin s’adressant au magazine Bitcoin a ajouté qu’il n’était pas fan des gouvernements espionnant pratiquement toutes les activités individuelles avec son argent, en particulier en utilisant le 16e amendement.

« Le gouvernement cherche juste à en savoir trop sur vous. Ce n’est vraiment pas l’affaire du gouvernement de savoir si vous avez été payé ou si vous avez fini par payer quelqu’un, avez-vous acheté ou vendu quelque chose, gagné ou perdu de l’argent – cela étend cette logique bien au-delà de la simple perception des impôts, il collecte toutes sortes d’informations.

Langue bâclée

Davidson a en outre critiqué le langage du 16e amendement maintenant inséré pour servir à taxer les activités liées à la cryptographie, le qualifiant de bâclé, dangereux et doit avoir été avancé par des personnes qui ignoraient l’industrie de la crypto-monnaie ou par des personnes ayant l’intention de la détruire uniquement.

« Soit ce langage a été habilement conçu pour une toute nouvelle cryptographie en Amérique, soit il était volontairement ignorant, je veux dire que vous devrez travailler dur pour être aussi ignorant des dommages collatéraux que ce genre de langage bâclé causerait », a-t-il ajouté.

Il a appelé les Bitcoiners à élever la voix auprès de leurs sénateurs sur le préjudice colossal que le projet de loi pourrait leur causer, et pour le pays car il menaçait non seulement la stabilité financière mais aussi l’innovation.

Jerry Brito, le directeur exécutif de Coincentre avait également sonné l’alarme au sujet du projet de loi sur les infrastructures, car il contenait une disposition qui pourrait être très mauvaise pour la cryptographie, obligeant les acteurs non dépositaires, y compris les mineurs, à se conformer aux obligations de déclaration fiscale de l’IRS. Il a fait écho aux préoccupations de Davidson concernant la largeur de la formulation qui couvre potentiellement les mineurs et les DEX.

Il était cependant soulagé du fait que les mineurs et les DEX n’avaient sans doute pas de «clients» tels que définis dans le code des impôts. Il a affirmé que malgré l’ajout de dernière minute à un projet de loi à adopter, lui et d’autres parties prenantes travaillaient sans relâche pour s’assurer que le projet de loi ne soit pas adopté sous sa forme actuelle avant le vote de mercredi.

Le porte-parole de Portman a cependant cherché à clarifier le langage sur la crypto dans le projet de loi sur l’infrastructure, déclarant que le langage ne redéfinissait pas les actifs numériques ou la crypto-monnaie comme sécurité à des fins fiscales.

“Il clarifie simplement que toute personne ou entité agissant en tant que courtier en facilitant les transactions pour les clients et en recevant des espèces doit se conformer à une obligation de déclaration d’informations standard.” il a dit.