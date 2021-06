Le membre du conseil d’administration du Bayern Munich, Uli Hoeness, dit qu’il pourrait imaginer travailler comme consultant pour la DFB

Le nom Uli Hoeness est complètement synonyme de Bayern Munich.

En novembre 2019, il a démissionné de son poste de président du club après 40 ans de service et a été remplacé par Herbert Hainer. Il siège toujours au conseil de surveillance du club et peut peser sur certaines décisions du club, mais à part cela, il vient de faire un travail d’expert en parallèle, bien que de courte durée.

Lors d’une récente apparition sur “Night of Legends” pour RTL au musée allemand du football à Dortmund, Hoeness a révélé qu’il serait prêt à potentiellement accepter un rôle avec la DFB à une certaine capacité (Abendzeitung). « Si vous avez besoin de nous en tant que conseillers, ce serait une nouvelle situation. Mais les DFB doivent d’abord dire ce qu’ils veulent et ensuite nous verrons », a-t-il déclaré lorsqu’on l’a interrogé sur le sujet.

La communauté du football allemand a appelé à la fois Hoeness et Karl-Heinz Rummenigge à assumer des rôles de front office pour Die Mannschaft, car beaucoup pensent que leurs succès au Bayern se traduiraient par des succès similaires pour l’équipe nationale. À l’avenir, il y aurait également une excellente relation avec Hansi Flick, qui succède à Joachim Low après les Championnats d’Europe de cet été.

Malgré le soutien qu’il recevrait, Hoeness estime que le prochain président de la DFB devrait être quelqu’un qu’il a décrit comme « jeune et dynamique », tout sauf se retirer de l’équation. Berti Vogts avait déclaré : « Uli sait exactement comment un président doit agir. Sur le papier, l’idée qu’il prenne ses fonctions de président semble très agréable, mais avec ce qu’il a dit et ses opinions, il est très peu probable qu’il se produise. Tout au plus, Hoeness se sent prêt à servir en quelque sorte de conseiller ou de consultant de la DFB, un peu comme son rôle au conseil d’administration du Bayern. Il pouvait peser sur la prise de décision sans trop s’impliquer ou marcher sur les pieds, pour ainsi dire.