Le membre du groupe Sinsaenum de Joey Jordison dit que ce n’est pas son « endroit » pour révéler la cause de la mort du batteur : « C’est juste très triste »

Il y a deux mois, Joey Jordison‘s SINSAENUM compagnon de groupe Frédéric Leclercq a parlé à la chaîne de métal Impact du décès de la fondation NŒUD COULANT le batteur. Dans le chat, qui vient d’être téléchargé sur Youtube, on lui a demandé s’il savait ce qui avait causé Joeyla mort, Leclercq dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « Ce n’est pas à moi de discuter. Bien sûr que je sais. Je dis juste que ce n’est pas ma position. La famille a demandé la confidentialité à ce moment-là, et je respecte cela. C’est juste très triste. »

On lui a demandé comment il résumerait Jordisonl’héritage de, Frédéric, ancien membre de FORCE DU DRAGON qui joue maintenant de la basse dans KRÉATEUR, a déclaré: « Pour moi, il était plus qu’un musicien. Pour moi, il était avant tout un ami. J’ai donc perdu un ami qui n’avait que 46 ans, et ça fait mal. C’était un musicien incroyable, pas seulement sur batterie mais aussi il a écrit des chansons incroyables. Et nous avons eu la chance de jouer ensemble. C’était génial.

« J’ai créé SINSAENUM« , a-t-il poursuivi. « Il m’a contacté. Nous cherchions un batteur. Tout s’est juste mis en place. Il est venu avec le nom [a combination of the words ‘sin’ and ‘insane’). The last shows he played were with us; that’s the last thing that he played.

« I have a column in a Japanese magazine called Young Guitar, and I was doing yesterday, typing, and I just remembered the last song that he played ever was [SINSAENUM‘s] « Ma chanson du cygne », et je suppose que le titre est… Et c’est une chanson qu’il aimait vraiment. Je me souviens qu’il était juste, comme, ‘Ouais.’ Il en a ressenti quelque chose. C’est donc un peu étrange d’y penser maintenant. J’ai donc écouté la chanson encore et encore.

« Je suis toujours en train de traiter le fait qu’il est parti.

JoeyLa famille de s a confirmé qu’il était mort « paisiblement dans son sommeil » le 26 juillet d’une cause non précisée.

Quelques jours après Jordisonpasse, Leclercq foudroyé TMZ pour partager l’audio de l’appel 911 passé par l’ancien NŒUD COULANT l’ex-petite amie du batteur après qu’elle l’ait trouvé mort. Le 29 juillet, le site tabloïd a publié l’appel téléphonique de deux minutes et demie au cours duquel l’ex-petite amie – qui a continué à s’occuper de Joeyet l’entretien de sa maison dans l’Iowa même après leur séparation – on pouvait l’entendre devenir très émue lorsqu’elle s’est rendue chez lui pour vérifier qu’il allait bien après qu’il n’ait pas retourné ses messages. Au cours de l’appel, elle a indiqué que Joey était « une très mauvaise alcoolique » avec des « problèmes de santé », et elle a révélé que les capteurs de mouvement de la maison n’avaient détecté aucune activité depuis des jours.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

Le mois dernier, NŒUD COULANT leader Corey Taylor appelé Jordisonla mort de » une putain de tragédie. » Il était bien trop jeune, et il était bien trop talentueux pour le perdre comme ça » Corey ajouté dans une interview avec SiriusXM‘s « Trunk Nation avec Eddie Trunk ». « Je sais que beaucoup de gens s’interrogent sur les circonstances qui l’ont amené à ne plus faire partie du groupe, et c’est, comme, nous n’allons pas en parler, parce que je préfère parler de son héritage, c’est-à-dire qu’il aidé à créer ce groupe pour lequel nous nous sommes tous battus pour rester là-bas et continuer. Corey mentionné.

La même année où il a quitté NŒUD COULANT, Jordison a lancé le groupe CICATRICE LE MARTYR et ensuite, VIMIC.



