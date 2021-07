Le membre du groupe Sinsaenum de Joey Jordison fait exploser Tmz pour avoir partagé l’audio de l’appel au 911

Joey Jordison‘s SINSAENUM compagnon de groupe Frédéric Leclercq a explosé TMZ pour partager l’audio de l’appel 911 passé par l’ancien NŒUD COULANT l’ex-petite amie du batteur après qu’elle l’ait trouvé mort.

Plus tôt dans la journée, le site tabloïd a publié l’appel téléphonique de deux minutes et demie au cours duquel JoeyOn peut entendre l’ex-petite amie de s devenir très émue lorsqu’elle est allée chez lui pour vérifier qu’elle allait bien après qu’elle n’avait pas eu de ses nouvelles depuis des jours.

Leclercq, ancien membre de FORCE DU DRAGON qui joue maintenant de la basse dans KRÉATEUR, a pris à son Twitter plus tôt dans la journée pour écrire : “Je ne l’ai pas fait et je refuse d’écouter cet” appel émotionnel au 911 “. J’encourage les gens à faire de même et à l’ignorer. Honte à vous @TMZ. Pourquoi avez-vous besoin de faire cela ? Est-ce que ça va apporter Joey arrière ? non. Est-ce que ça va aider quelqu’un à se sentir mieux ? non. Honte à toi.”

Leclercq et Jordisonla collaboration de death metal de , SINSAENUM sorti deux albums studio, 2016 “Echos des torturés” et 2018 “Répulsion pour l’humanité”.

Jordison a fait ses débuts en direct avec SINSAENUM en septembre 2018 à Saint-Brieuc, France.

La Fondation NŒUD COULANT la famille du batteur a confirmé que Jordinson est décédé « paisiblement dans son sommeil » lundi d’une cause non précisée.

Selon TMZ, JoeyLa famille a déclaré qu’elle organiserait un service funéraire privé pour lui, mais on ne sait pas quand cela se produira.

NŒUD COULANT a annoncé sa scission avec Jordison en décembre 2013 mais n’a pas révélé les raisons de sa sortie. Le batteur a ensuite publié une déclaration disant qu’il n’avait pas quitté le groupe.

Il y a plusieurs années, Jordison a surmonté la maladie neurologique myélite transverse aiguë, une inflammation de la moelle épinière qui endommage les fibres nerveuses, ce qui a finalement conduit le batteur à perdre temporairement l’usage de ses jambes.

De retour en 2014, NŒUD COULANT chanteur Corey Taylor Raconté Marteau en métal ce tir Jordison après 18 ans a été “l’une des décisions les plus difficiles” que le groupe ait jamais prise, ajoutant que Joey est « à un endroit de sa vie » qui n’est « pas là où nous sommes ».



Je ne l'ai pas fait et je refuse d'écouter cet « appel émotionnel au 911 ». J'encourage les gens à faire de même et à l'ignorer.



Honte à toi @TMZ.



Pourquoi avez-vous besoin de faire cela ? est-ce que ça va ramener Joey ? non. Est-ce que ça va aider quelqu'un à se sentir mieux ? non.



Honte à toi. — Frédéric Leclercq (@fredleclercq) 29 juillet 2021

“Voici l’audio tragique du 911 de la mort de l’ancien batteur de Slipknot Joey Jordison, (…). Dans l’audio, obtenu par TMZ…” etc etc. — Frédéric Leclercq (@fredleclercq) 29 juillet 2021

Aucune idée… — Frédéric Leclercq (@fredleclercq) 29 juillet 2021

